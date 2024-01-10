Вашингтон, 10 января, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена вопреки реально складывающейся ситуации отказывается верить в победу России в конфликте на Украине. Такое мнение 10 января высказал американский журналист Такер Карлсон в своей программе в соцсети Х.

Станислав Красильников / РИА Новости

«Украина не выиграет, сколько бы денег США в неё ни влили, однако в Вашингтоне упорно отказываются признавать этот факт», — заявил он.

По словам журналиста, у Вашингтона больше нет денег, которые он мог бы направить Украине или кому-либо ещё, что ставит действующую американскую администрацию в очень неудобное положение, так как Байден пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому поддержку и деньги американцев и, возможно, «ваших (американцев) детей» на «столько, сколько потребуется».

«Но это не имеет никакого смысла», — отметил Карлсон.

Он добавил, что Россия превосходит Украину численностью Вооруженных сил и огромной промышленностью.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января экс-советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что США, очевидно, полностью утратили веру в победу Украины. По словам эксперта, в Вашингтоне считают, что Москва и Киев должны начать переговоры.

Экс-глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро 7 января отметил, что ВС России существенно укрепились, в то время как украинская армия стала значительно слабее на фоне технических и людских потерь. Он добавил, что это позволяет утверждать, что в этом году Россия может победить в конфликте с Украиной.