Берлин, 7 января, 2024, 04:17 — ИА Регнум. На поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине настаивают депутаты сразу трёх немецких партий, входящих в правительственную коалицию, сообщила газета Rheinische Post.

(сс) ILA-boy Ракета Taurus

По информации издания, давление на канцлера Олафа Шольца по поводу передачи Украине ракет Taurus пытаются оказать члены фракции «Союз-90/Зелёные» Сара Нанни и Свободной демократической партии (СвДП) Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Также их поддержал депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Германии, член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер.

Так, эксперт по вопросам политики безопасности от партии «Зелёные» в Бундестаге Сара Нанни считает, что поставки «давно назрели». Эффективной защитой от авиаударов РФ, по её мнению, являются удары в том числе по объектам на российской территории. Депутат подчеркнула, что удары по РФ станут лучшим способом защитить население Украины и они якобы соответствуют нормам международного права, а пассивность в этом вопросе исходит прежде всего от канцлера ФРГ Олафа Шольца и не является общей позицией правительства.

По словам главы парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП), необходимо передать Киеву «больше боеприпасов, деталей для танков Leopard 2» и начать поставки крылатых ракет. Это позволит прервать российские линии снабжения, заявила она.

Кизеветтер сказал, что для Украины Taurus важны. Они способны «ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта». Также дальнобойные ракеты помогут ВСУ в уничтожении Крымского моста и Черноморского флота, следовательно «Россия уйдёт из Крыма», добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил о неготовности руководства ФРГ предоставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Это вооружение пока не поставляется на Украину, добавил он. При этом он назвал авиаудары ВС России по военной инфраструктуре Украины «военным преступлением», а удары киевского режима по центру Белгорода 30 декабря 2023 года, в результате которых погибли 25 мирных жителей, он «никогда не комментировал и не будет комментировать и сейчас».

Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков признал возможность России перехватывать западные дальнобойные ракеты типа HIMARS, ATACMS и Taurus с помощью мощной спутниковой группировки.

США и Германия являются крупнейшими поставщиками тяжёлого вооружения Украине. В Берлине при этом неоднократно делали различные заявления, в том числе о нежелании поставлять Киеву кассетные боеприпасы, так как подписывали конвенцию о запрете этого вида вооружений, или ракеты Taurus.