Вашингтон, 7 января, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Конфликт на Украине закончится полной капитуляцией ВСУ, переговоров не будет. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

Иван Шилов ИА Регнум

«Какие переговоры? Переговоров не будет. Будет безоговорочная капитуляция», — сказал Риттер.

Он добавил, что российские военные бьют по украинской армии, чтобы её уничтожить, а это приведёт к краху режима Владимира Зеленского.

По словам Риттера, у Киева было несколько попыток прекратить конфликт, но каждый раз он отказывался пойти на это

Как ранее сообщало ИА Регнум, Риттер заявил, что ВСУ некем заменить погибших и раненых военных, и Вооружённые силы РФ пользуются этой ситуацией, прорывая фронт сразу на нескольких участках. По его словам, российская стратегия состояла в том, чтобы отразить попытку контрнаступления ВСУ, вывести из строя значительное количество бойцов противника, а потом начать собственный прорыв.

6 января Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооружённые силы России начали штурм Авдеевки (ДНР) по всем направлениям.

После взятия Авдеевки у ВС РФ появится возможность для полного освобождения территории ДНР и продвижения дальше, уже вглубь территории противника, отметил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.