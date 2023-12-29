Москва, 29 декабря, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ, находящиеся в зоне СВО на участке фронта между Работино и Вербовым в Запорожской области, оказались в критическом положении, сообщил 29 декабря Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», ссылаясь на сообщения от украинских аналитиктов.

Иван Родионов/РИА Новости

«Ситуация западнее Работино критическая. Такая же ситуация между Новопрокоповкой и Вербовым. Удерживать территорию между этими двумя посёлками очень трудно, ведь она обнажена и сложна для подвоза боекомплекта», — процитировали военкоры жалобы украинских экспертов.

В Киеве также сообщили, что российская армия активно наступает в районе Вербового и добивается успехов. Генштаб ВСУ в течение дня 28 декабря сообщил о пяти атаках подразделений ВС России в районе Вербового и Работино, добавили авторы канала.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 28 декабря доложил, что российские войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Работино и Вербовое. Они уничтожили до 80 украинских военнослужащих, танк и три бронемашины.

29 декабря Минобороны сообщило, что за прошедшую неделю ВСУ потеряли на запорожском направлении 490 человек, танк и шесть БМП. Всего на всех направлениях российские бойцы отразили 79 атак украинских военных, 43 боевика ВСУ сдались в плен.