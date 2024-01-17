Вашингтон, 18 января, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Украинская армия из-за отсутствия помощи США уже близка к истощению запасов некоторых вооружений. Об этом сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

По заверению чиновника, у ВСУ есть в достатке некоторые боеприпасы, которых хватит на 2-3 месяца, но есть и те, которых уже на столько времени им не хватит.

«Многое зависит от того, что делает Россия и от чего им приходится защищаться», — сказал Кирби пояснив, что средства ПВО входят в число «критически значимых» для ВСУ вооружений, которых как раз и не хватает.

Координатор также подчеркнул, что командование ВСУ должно принимать в расчёт неопределенность с поставками военной помощи от союзников, когда планирует свои действия.

Как сообщало ИА Регнум, во всём мире нет таких ресурсов военно-промышленного комплекса, достаточных для Украины и способных выдержать противостояние с российской армией, заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Министерство обороны РФ показало кадры ударов самолётов Су-25 по подразделениям ВСУ на донецком направлении.

Профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер заявил, что США вполне могут уже конкретнее вмешаться в конфликт на Украине, чтобы спасти ВСУ от грозящего поражения.

На Украине вечером 17 января взрывы прогремели в городе Сумы.