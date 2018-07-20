20 Августа
14:06
Канцлер Германии прибыла в Москву на переговоры с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с визитом в Москву, где она проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и в настоящее время ее кортеж прибыл в Кремль. Кадры следования кортежа немецкого канцлера в Кремль 20 августа выложены в Телеграм-канале журналиста Кремлевского пула Дмитрия Смирнов «Пул №3».
14:03
14:00
СМИ сообщают, что Ангела Меркель уже прибыла в Александровский сад в центре Москвы, где возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата.