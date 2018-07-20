Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как ожидается, эта встреча с российским лидером станет последней для Меркель в ранге главы немецкого правительства: в предстоящих в сентябре 2021 года выборах она не будет участвовать.

Как ожидается, Меркель возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, после чего проведёт с Путиным переговоры, по итогам которых государственные деятели выступят на пресс-конференции.

В Кремле уже сообщили, что главными темами переговоров между президентом РФ и канцлером ФРГ станут двусторонние отношения, ситуация с коронавирусом в мире, конфликт в Донбассе, положение в Афганистане и взаимоотношения между странами Запада и Белоруссией.

Подробности переговоров — в трансляции ИА REGNUM.