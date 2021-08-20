Москва, , 14:50 — REGNUM Во время российско-германских переговоров в Москве раздался звонок мобильного телефона Ангелы Меркель.

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Когда президент России Владимир Путин говорил приветственное слово, неожиданно раздался телефонный звонок. Меркель достала из кармана телефон и сделала пальцем движение по экрану, характерное для сбрасывания вызова.

«Мы постоянно находимся в телефонном контакте», — продолжил свою речь Путин, сгладив неловкую ситуацию.

Напомним, в Москве 20 августа проходят переговоры России и Германии.