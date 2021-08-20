Москва, , 15:11 — REGNUM В Москве 20 августа проходят переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Встреча проходит в Кремле. Перед этим канцлер Германии посетила Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду, где приняла участие в церемонии возложении венка.

В во время приветственных слов обе стороны отметили, что у них есть о чём поговорить, и встреча будет наполнена содержательной деловой повесткой.

После завершения переговоров запланирована совместная пресс-конференция.