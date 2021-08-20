Москва, , 14:58 — REGNUM Германия является одним из основных партнёров, сообщил 20 августа президент России Владимир Путин во время переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Путин заявил, что ФРГ «остаётся одним из основных партнеров для нас и в Европе, и в мире в целом».

Он отметил, что Германия является для России также вторым экономическим партнёром после Китая.

«Несмотря на то, что в 2020 году у нас был спад достаточно серьёзный, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота за первые полгода», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Кремле проходят российско-германские переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.