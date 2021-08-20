Москва, , 14:38 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель перед началом российско-германских переговоров 20 августа в Москве поздоровалась с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на русском языке.

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Когда участники встречи занимали места, к Меркель подошёл Сергей Лавров и поздоровался. Она встала с кресла и поприветствовала главу российского МИД на русском языке.

«Добрый день», — сказала канцлер.

Напомним, в Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.