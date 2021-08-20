Москва, , 18:15 — REGNUM Борьба с коррупцией является важной вещью, однако не должна при этом являться инструментом политической борьбы. Об этом 20 августа заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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По словам Путина, борьба с коррупцией является очень важной вещью, при этом она не должна использоваться как инструмент политической борьбы.

«Мы прекрасно знаем, что этот инструментарий используется для достижения политических целей и рекомендуется для использования для достижения политических целей теми организациями, которые руководят деятельностью людей подобного рода», — сказал президент России.

Также Путин считает, что бороться с коррупцией необходимо тем людям, которые сами безупречны перед законом.