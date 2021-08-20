Москва, , 14:50 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявила, что это её прощальный визит в Москву.

Владимир Путин и Ангела Меркель Kremlin.ru

«Да, это мой прощальный визит. Как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий. Нам есть о чем поговорить», — сказала она.

Также Меркель отметила важность поддержания диалога между Россией и Германией.

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Как сообщало ИА REGNUM, когда участники встречи занимали места, к Меркель подошёл глава МИД РФ Сергей Лавров и поздоровался. Она встала с кресла и поприветствовала министра на русском языке.