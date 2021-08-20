Москва, , 14:27 — REGNUM Канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту России Владимиру Путину есть о чём поговорить. Об этом 20 августа заявила Меркель в Москве перед началом переговоров с российским лидером.

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«Да, это мой прощальный визит, я этому очень рада. Но как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий. У нас есть о чём поговорить», — заявила канцлер.

Меркель напомнила, что 80 лет назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз, и сообщила, что только что по случаю этой годовщины возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата.