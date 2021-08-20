Москва, 20 августа 2021, 18:13 — REGNUM Киев готовит законодательную базу для фактического расторжения Минских соглашений, заявил 20 августа президент России Владимир Путин по итогам встречи в Кремле с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом президент России проинформировал канцлера Германии.
Российский лидер подчеркнул, что принятие украинским парламентом закона о переходном периоде в Донбассе будет означать выход Киева из «Минска-2».
Как сообщало ИА REGNUM, в Большом Кремлёвском дворце закончились переговоры президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, длившиеся три часа.
Читайте ранее в этом сюжете: Экс-депутат Рады — Донбасс сказал Ермаку: «Ты кто такой, мы тебя не знаем»