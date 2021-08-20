Москва, , 18:01 — REGNUM Навязывание Афганистану чужих ценностей и неприемлемых для этой страны форм государственности — это безответственная политика, заявил 20 августа президент России Владимир Путин по итогам встречи в Кремле с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

Российский лидер подчеркнул, что такую политику надо прекращать.

«Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы. Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Большом Кремлёвском дворце закончились переговоры президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, длившиеся три часа.

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