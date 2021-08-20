Москва, , 14:55 — REGNUM В ходе своего визита в Москву канцлер Германии Ангела Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Кадры участия немецкого канцлера в церемонии возложения цветов 20 августа показал телеканал RT.

Могила Неизвестного Солдата Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Канцлер Германии прибыла в Александровский сад в Москве и, пройдя мимо строя почетного караула, возложила к Могиле Неизвестного Солдата венок с лентами в цветах немецкого флага.

Затем была проведена минута молчания, после чего оркестр почетного караула исполнил гимн ФРГ. После этого Меркель направилась на переговоры в Кремль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель будут наполнены деловым содержанием.