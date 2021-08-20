Москва, , 14:06 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с визитом в Москву, где она проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и в настоящее время ее кортеж прибыл в Кремль. Кадры следования кортежа немецкого канцлера в Кремль 20 августа выложены в Телеграм-канале журналиста Кремлевского пула Дмитрия Смирнов «Пул №3».

Путин Меркель

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«Ангела Меркель приехала в Кремль», — говорится в прикрепленном к видеозаписи сообщении.

Также уточняется, что первый пункт программы визита канцлера ФРГ в Москву является возложение венка к Могиле Неизвестного солдата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа в Москве обсудят двустороннее сотрудничество и ряд международных вопросов.