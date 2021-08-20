Москва, , 16:32 — REGNUM Германский федеральный канцлер Ангела Меркель, находящаяся 20 августа с официальным визитом в Москве, возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду Mil.ru

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин принимает в Кремле Меркель. Перед началом переговоров президент вручил гостье букет цветов.

Меркель приветствовала российскую делегацию по-русски: «Добрый день! Добрый день!».

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