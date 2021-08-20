Москва, 20 августа 2021, 14:43 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель в Москве 20 августа приняла участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.
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Меркель прибыла в Александровский сад и возложила венок, украшенный лентами в цветах флага Германии. После минуты молчания оркестр исполнил гимн ФРГ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 20 августа начались российско-германские переговоры. Визит Меркель на посту германского канцлера является прощальным, тем не менее, обе стороны отметили наличие деловой повестки в переговорах.