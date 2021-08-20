Москва, , 14:31 — REGNUM Германия остается одним из основных торгово-экономических партнеров России, заявил 20 августа президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.

Владимир Путин и Ангела Меркель Kremlin.ru

«Хотел бы отметить, что ФРГ остается одним из основных партнеров для нас, и в Европе, и в мире в целом, — сказал глава российского государства, обращаясь к Меркель. — В том числе, и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера».

Путин добавил, что Германия для России является второй торгово-экономический партнер после Китая. Визит Меркель в Россию будет не просто прощальным на посту канцлера, но и наполненным серьезным содержанием, отметил президент РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Германский канцлер прибыла в Москву, где проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Канцлера ФРГ сопровождают статс-секретарь Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.

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