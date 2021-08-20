Москва, , 17:29 — REGNUM Российско-германские переговоры в Москве прошли в деловой обстановке, сообщил 20 августа президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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«Наши сегодняшние переговоры с госпожой федеральным канцлером по традиции прошли в конструктивной, деловой обстановке. Мы подробно, в том числе с участием делегаций, обсудили состояние и перспективы развития российско-германских отношений. Обменялись мнениями по самому широкому кругу вопросов», — сказал Путин.

Президент отметил, что хотя срок полномочий Меркель на посту канцлера вскоре завершится, в Москве всегда будут рады её приезду как желанного гостя.