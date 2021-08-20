Москва, , 14:09 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель в Москве 20 августа возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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Германский канцлер прибыла в Москву, где проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, Меркель сопровождают статс-секретарь Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.

Ожидается, что стороны рассмотрят ряд актуальных международных и региональных вопросов.