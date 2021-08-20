Москва, , 14:20 — REGNUM Переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель будут наполнены деловым содержанием, заявил 20 августа президент России Владимир Путин.

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«Мы постоянно находимся в телефонном контакте, — заявил Путин в начале переговоров. — У нас много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате. Так что я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный серьёзным деловым содержанием».

По его словам, ФРГ является для России вторым по значимости экономическим партнёром, между двумя странами работают различные механизмы сотрудничества.