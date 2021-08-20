Москва, 20 августа 2021, 18:09 — REGNUM Гражданин России Алексей Навальный осуждён за экономическое преступление, заявил 20 августа президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с германским федеральным канцлером Ангелой Меркель.
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Отметив, что упомянутый Меркель «фигурант» осуждён российским судом «не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнёров», Путин сказал:
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