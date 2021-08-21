Пекин, , 17:08 — REGNUM Жест президента Российской Федерации Владимира Путина, который перед переговорами в Москве подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель букет цветов, раскрывает его как твердого и вежливого человека. Такое предположение выдвинули журналисты китайского издания Sohu.

Путин Меркель

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По мнению журналистов, российскому лидеру также «присуща романтика».

Они считают, что подобный жест со стороны Путина является яркой иллюстрацией «эмоционального интеллекта».

Как передавало ИА REGNUM, 20 августа президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров сообщил, что Ангела Меркель после завершения полномочий канцлера Германии всегда останется желанным гостем в России.