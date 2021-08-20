Москва, , 20:31 — REGNUM Противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только самими белорусами без внешнего вмешательства. Об этом 20 августа заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с германским канцлером Ангелой Меркель в ходе их совместной пресс-конференции.

Владимир Путин и Ангела Меркель Bundeskanzlerin.de

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«Конечно, речь шла и о положении дел вокруг Белоруссии, госпожа канцлер затронула и эту тему. Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства», — сказал Путин.

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Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Меркель обсудили также ситуацию на Украине и в других частях мира. Президент России признал, что их «взгляды не всегда совпадали, но диалог между нами был откровенным, содержательным, нацеленным на поиск компромиссов, на решение самых сложных вопросов».

«Подчеркну, Германия является для России действительно одним из приоритетных партнёров и в политике, и в экономике», — сказал российский лидер.