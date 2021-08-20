Москва, 20 августа 2021, 17:33 — REGNUM Ангела Меркель всегда останется желанным гостем в России после завершения полномочий канцлера Германии. Об этом 20 августа сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
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Он напомнил о скором завершении полномочий федерального канцлера.
«Но хочу сказать, что мы всегда будем рады приезду госпожи Меркель в Россию как желанного гостя», — сказал он.
Путин отметил, что переговоры прошли в конструктивной и деловой обстановке.