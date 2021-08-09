В Токио 23 июля 2021 года началось главное спортивное событие этого лета — XXXII летние Олимпийские игры. Они должны были проходить с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на год. И даже перед самым открытием не было уверенности, что всё случится с 23 июля по 8 августа: весной было объявлено, что на Олимпиаду не будут допущены иностранные зрители. Напомним, Токио получил право на проведение летней Олимпиады 7 сентября 2013 года, опередив испанский Мадрид и турецкий Стамбул. Состязания проходят на 42 площадках, 28 из которых расположены в радиусе восьми километров от Олимпийской деревни. Всего будет разыграно 339 комплектов олимпийских наград в 41 виде спорта. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Олимпиада в Токио. Иван Шилов ИА REGNUM

13:55 26.07.2021 Александр Бондарь и Виктор Минибаев из сборной России выиграли бронзовую медаль в прыжках в воду на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

13:56 26.07.2021 Президент Владимир Путин болеет за российских спортсменов, которые выступают на Олимпиаде в Токио, но не может смотреть их выступления онлайн. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 26 июля журналистам. Читайте также: Песков рассказал, как Путин следит за Олимпиадой

13:56 26.07.2021 После второго дня соревнований на Олимпийских играх в Токио Индонезия завоевала две медали, сообщает Kompas. Читайте также: Сборная Индонезии завоевала две медали на Олимпиаде в Токио

13:57 26.07.2021 Положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию был получен у 16 человек, задействованных в организации летних Олимпийских игр в Токио. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба оргкомитета «Токио-2020». Читайте также: На Олимпиаде в Токио выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом

13:58 26.07.2021 Результат Бацарашкиной на чемпионате мира, прошедшем осенью 2018 года в южнокорейском Чханвоне, принес сборной России седьмую лицензию на участие в летних Олимпийских играх в Токио. Тогда российская спортсменка и украинка Алена Костевич набрали в финале по 37 очков. Победительницу определила перестрелка, в которой сильнее оказалась Костевич. Читайте также: Сибирячка выиграла первую золотую медаль на Олимпийских играх

13:58 26.07.2021 Российская спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Об этом сообщается на сайте Олимпиады. Читайте также: Россия завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио

13:59 26.07.2021 Участие спортсменов-трансгендеров в женских спортивных состязаниях назвал несправедливым экс-президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление политик сделал в ходе своего выступления перед сторонниками в городе Финикс в американском штате Аризона. Читайте также: Трамп назвал несправедливым участие трансгендеров в женских состязаниях

14:00 26.07.2021 Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр, во время которой команда из Российской Федерации прошла без триколора, в красной форме и с флагами Олимпийского комитета России, стала поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 24 июля в социальной сети. Читайте также: «Очень унизительно» — олимпийцы из РФ прошлись без флага России

14:01 26.07.2021 Заявление Международного олимпийского комитета о том, что изображение Крыма вне состава Украины на официальном сайте Игр в Токио является «досадной ошибкой», которая уже была исправлена, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 24 июля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Соцсети: «Хватить терпеть эти унижения!» — МОК «лишил» Россию Крыма

14:01 26.07.2021 Российские спортсмены, завоевавшие две медали в первый день соревнований на летних Олимпийских играх в Токио, принесли России десятое место в общем медальном зачёте. Об этом говорится на официальном сайте Олимпиады. Читайте также: Две медали Олимпиады принесли России место между десятым и одиннадцатым

14:02 26.07.2021 Российский тхэквондист Михаил Артамонов победил аргентинца Лукаса Лаутаро на Олимпийских играх в Токио, завоевав бронзу в весовой категории до 58 килограммов. Читайте также: Артамонов завоевал бронзу Олимпиады в тхэквондо

14:02 26.07.2021 Злоумышленники начали использовать сайты с нелегальными трансляциями Олимпийских игр в Токио для проведения кибератак. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на данные компании Trend Micro. Читайте также: Киберпреступники нарастили активность на фоне Олимпиады

14:03 26.07.2021 Спортсменка из Китая Цянь Ян завоевала первое золото Олимпиады-2020. Она установила новый олимпийский рекорд, набрав 251,8 балла в соревновании по стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров. Читайте также: Первая золотая медаль Олимпиады в Токио досталась китаянке

14:04 26.07.2021 На Украине уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал представителей страны на Олимпиаде во время всех официальных мероприятий использовать украинский язык. Читайте также: Олимпийской сборной Украины запретили говорить в Токио на русском языке

14:05 26.07.2021 В связи с открытием в Токио XXXII летних Олимпийских игр первый заместитель председателя Госдумы, бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков пожелал российским спортсменам завоевать как можно больше побед. Читайте также: Экс-президент Олимпийского комитета России: «У нас замечательная команда»

14:06 26.07.2021 По случаю открытия летних Олимпийских игр в Токио официальный телеграм-канал единороссов приводит высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова: «Теперь у нас команда (на Олимпийских играх — прим. ЕР) называется ROC. Я уже видел остроумные мемы, взяты слова из американской песни We will rock you. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили — ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать». Читайте также: Глава МИД РФ высказался про аббревиатуру ROC на Олимпийских играх

14:07 26.07.2021 В столице Японии Токио прошла церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. В них примут участие около 11 тысяч спортсменов более чем из 200 стран. Не смотря на карантинные отграничения по коронавирусу, это весьма яркое и запоминающееся событие, которое сопровождается салютом. Читайте также: В Токио стартовала церемония открытия Олимпийских игр

15:24 26.07.2021 В Госдуме назвали великолепным финал двух саблисток на Олимпийских играх в Японии, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля. Читайте также: В Госдуме рассчитывают на командное золото саблисток

16:04 26.07.2021 Первую золотую олимпийскую медаль в истории российского тхэквондо взял Максим Храмцов.

16:33 26.07.2021 26 июля 23-летний российский тхэквондист Максим Храмцов стал чемпионом Олимпийских игр в Токио по тхэквондо в весовой категории до 80 кг. Это олимпийское золото стало первым в истории российского тхэквондо. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Храмцов взял первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо

17:26 26.07.2021 26 июля на Олимпийских играх в Токио были разыграны первые комплекты наград по спортивной гимнастике. Российская сборная завоевала «золото» в командном многоборье. В составе национальной команды выступал уроженец Пензенской области Денис Аблязин. Читайте подробнее: Пензенский гимнаст Денис Аблязин стал чемпионом Олимпийских игр в Токио

06:43 27.07.2021 В Токио за последние сутки тесты на коронавирус SARS-CoV-2 выявили ещё семерых заразившихся, задействованных в проведении летних Олимпийских игр. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба оргкомитета «Токио-2020». Подробности в материале: На Олимпиаде в Токио коронавирусом заразились уже 160 человек

07:06 27.07.2021 Олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина. (сс) Vladya Batsova

07:34 27.07.2021 Пловец Климент Колесников выразил сожаление в связи с тем, что не смог спеть гимн РФ вместе с Евгением Рыловым во время церемония награждения призеров Олимпийских игр в плавании на 100 метров на спине.

07:39 27.07.2021 Евгению Рылову не дали выйти на награждение в маске кота. «Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: «Извините, нельзя». Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», — сказал олимпийский чемпион. На фото — он в той самой маске. Рылов, напомним, взял золото в заплыве на 100 м на спине. Последний раз российские спортсмены становились первыми в плавании на Олимпиаде 25 лет назад. Цитата RT.

07:43 27.07.2021 27 июля на Олимпиаде в Токио будут разыграны 22 комплекта наград. Публикуем расписание. 00:30. Триатлон. Женщины. Финал 03:58. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Финал А 04:00. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Финал А 04:50. Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. Финал 05:00. Плавание. Женщины. 100 м на спине. Финал 05:00. Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал 05:10. Плавание. Мужчины. 100 м на спине. Финал 05:20. Плавание. Женщины. 100 м брасс. Финал 09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри. Финал 09:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронная вышка 10 м. Финал 09:00. Стрельба. Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал 09:30. Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Финал 09:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 59 кг. Группа А 11:00. Конный спорт. Выездка. Командное первенство. Специальная программа. Финал 12:35. Дзюдо. Женщины. До 63 кг. Финал 13:00. Дзюдо. Мужчины. До 81 кг. Финал 13:30. Фехтование. Женщины. Командная шпага. Финал 13:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье. Финал 13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 64 кг. Группа А 14:00. Софтбол. Финал. T1 — T2 16:00. Тхэквондо. Женщины. Свыше 67 кг. Финал 16:15. Тхэквондо. Мужчины. Свыше 80 кг. Финал

07:57 27.07.2021 Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Позднякова намерена взять перерыв в выступлениях на год, чтобы родить ребёнка.

08:16 27.07.2021 Российский пловец Евгений Рылов стал победителем на дистанции 100 метров в плавании на спине на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Пловец Рылов впервые за 25 лет принес сборной России золото Олимпиады

08:17 27.07.2021 Российский пловец Евгений Рылов стал олимпийским чемпионом на дистанции 100 метров на спине. Об этом: Рылов стал первым олимпийским чемпионом из России в 100-метровке на спине

08:18 27.07.2021 Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов. Фото: n-vartovsk.ru

08:27 27.07.2021 Российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов выиграли серебро Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. Об этом: Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета

08:36 27.07.2021 Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин завоевали золото Олимпийских игр. Подробности в материале: Российские гимнасты впервые за 25 лет завоевали золото Олимпийских игр

08:41 27.07.2021 Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Аргентины в матче группового этапа Олимпийских игр в Токио. Об этом: Российские волейболистки разгромили команду Аргентины на Олимпиаде

08:56 27.07.2021 Японская теннисистка Наоми Осака проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой в третьем круге олимпийского турнира. Читайте также: Наоми Осака выбыла с Олимпиады, неожиданно проиграв в третьем круге

09:09 27.07.2021 Российская спортсмены Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали серебряные медали ОИ в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Читайте подробнее: Российские спортсмены завоевали серебро ОИ в стрельбе из пистолета

09:22 27.07.2021 Первую золотую олимпийскую медаль в истории российского тхэквондо взял Максим Храмцов.

09:22 27.07.2021 Сборная России поднялась на четвертое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио.

09:23 27.07.2021 Российская шпажистка Виолетта Колобова решила взять в паузу в своей карьере. Об этом 27 июля она объявила после поражения на Олимпийских играх в Токио. Читайте также: Шпажистка Колобова объявила о приостановке карьеры после поражения на Играх

09:29 27.07.2021 На Олимпийских играх в Токио Филиппины завоевали первую в истории страны золотую медаль, сообщает Detik. Об этом: Филиппины завоевали первую в истории страны золотую олимпийскую медаль

09:30 27.07.2021 Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в весовой категории свыше 80 кг. Читайте подробнее: Российский тхэквондист Ларин вышел в полуфинал Олимпиады

09:36 27.07.2021 Сборная России завоевала бронзу Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.

09:38 27.07.2021 Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо в третьем круге олимпийского турнира. Читайте также: Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Олимпиады в Токио

09:47 27.07.2021 Российские стрелки Юлия Каримова и Сергей Каменский выиграли бронзовые награды Олимпийских игр в Токио. Читайте также: Российские спортсмены выиграли бронзу Олимпиады в стрельбе из винтовки

09:48 27.07.2021 Российские стрелки Юлия Каримова и Сергей Каменский стали обладателями бронзовых наград на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте. Об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Каримова и Каменский выиграли бронзовые медали ОИ в стрельбе из винтовки

09:51 27.07.2021 Жители Омской области поздравили свою землячку Виталину Бацарашкину с серебром Олимпиады в Токио. Омичка Бацарашкина в паре с иркутянином Артёмом Черноусовым стали вторыми в командном соревновании в упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров». Подробности в материале: Омичи радуются очередной победе своей землячки на Олимпиаде в Токио

10:09 27.07.2021 Семь новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 27 июля сообщает японский портал Jiji со ссылкой на оргкомитет Игр. Об этом: На Олимпийских играх в Токио выявили семь новых носителей коронавируса

10:12 27.07.2021 Женская сборная России по гандболу проиграла команде Швеции во втором матче на олимпийском турнире. Читайте также: Российские гандболистки проиграли Швеции в матче группового этапа Олимпиады

10:22 27.07.2021 Российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю Франции Жереми Шарди во втором круге олимпийского турнира в Токио. Читайте также: Карацев выбыл с Олимпиады, проиграв во втором круге

10:31 27.07.2021 Цитата из видео Олимпиада-2020. Теннис (жен). 116 финала. Анна-Лена Фридзам (Германия) — Анастасия Павлюченкова (ОКР). Фото: tele-sport.ru

10:39 27.07.2021 У олимпийского чемпиона Максима Храмцова подозрение на перелом кисти, сообщает РИА Новости.

10:39 27.07.2021 Жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в миксте состоялась в Токио. В первом круге Веснина и Карацев встретятся с Кристиной Младенович и Николя Маю, а Павлюченкова и Рублёв выйдут на корт с Дарией Юрак и Иваном Додигом. Читайте подробнее: Российские теннисисты узнали соперников на Олимпиаде в миксте

10:43 27.07.2021 Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал олимпийского турнира в весовой категории свыше 80 кг.

10:47 27.07.2021 Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал Олимпиады в Токио в весовой категории свыше 80 кг. Об этом: Тхэквондист Ларин вышел в финал Олимпиады

11:02 27.07.2021 Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпаге вышла в финал командного олимпийского турнира. Об этом сообщил Эстонский олимпийский комитет, отметив, что это произошло впервые. Читайте подробнее: Впервые команда Эстонии по фехтованию пробилась в финал Олимпиады

11:10 27.07.2021 Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Австралии Джеймсом Даквортом в матче второго круга олимпийского турнира в Токио. Читайте подробнее: Хачанов вышел в третий круг Олимпиады в Токио

11:33 27.07.2021 Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари в матче третьего круга олимпийского турнира в Токио. Читайте также: Украинская теннисистка Свитолина вышла в четвертьфинал Олимпиады

11:40 27.07.2021 Президент РФ Владимир Путин поздравил российского спортсмена Евгения Рылова с победой в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров на спине на Олимпиаде.

11:45 27.07.2021 Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») осудил некоторые СМИ за то, что они называют российских спортсменов «командой ОКР» (Олимпийской командой России). Об этом: Возьмите волю в кулак: Толстой осудил СМИ за ярлык «команда ОКР»

11:53 27.07.2021 Алтайский спортсмен Сергей Каменский в паре с Юлией Каримовой завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, они выиграли со счётом 17:9 в стрельбе из пневматического винтовки с расстояния 10 метров в миксте. Читайте также: Алтайский стрелок Сергей Каменский завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

12:06 27.07.2021 Украинская теннисистка Элина Свитолина. (сс)Tatiana

12:10 27.07.2021 Женская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в полуфинал олимпийского турнира в Токио. Подробности в материале: Женская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в полуфинал Олимпийских игр

12:17 27.07.2021 Победительницей олимпийского турнира по тяжёлой атлетике в весовой категории до 59 кг стала представительница Тайваня Го Синчжунь. Подробности в материале: Тяжелоатлетка из Тайваня завоевала золото на Олимпиаде в Токио

12:21 27.07.2021 Российский президент Владимир Путин поздравил пловца Евгения Рылова с олимпийской победой в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров. «Ваш яркий триумф не только большой личный успех, но и весомый вклад в укрепление авторитета России в водных видах спорта», — подчеркнул Путин в поздравительной телеграмме. Читайте также: Путин поздравил пловца Рылова с олимпийской победой

12:35 27.07.2021 Женская сборная России по гандболу выглядела беспомощно в матче олимпийского турнира с командой Швеции. Об этом 27 июля заявил главный тренер российской команды Алексей Алексеев. Читайте также: Главный тренер российских гандболисток: «Мы выглядели беспомощно»

12:52 27.07.2021 Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль Олимпийских игр на дистанции 100 метров на спине. Ранее с 1996 года в этой дисциплине побеждали только американцы. Об этом: Рылов прервал 25-летнюю гегемонию американцев

13:25 27.07.2021 Российский боксёр Андрей Замковой вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 69 кг. Подробности в материале: Российский боксёр Замковой вышел в четвертьфинал олимпийского турнира

13:33 27.07.2021 Результаты тестов на коронавирус у представителей российской делегации на Олимпиаде в Токио отрицательные, сообщили в ФМБА.

13:58 27.07.2021 Мужская сборная России по баскетболу 3×3 сыграет с командой Нидерландов в четвертьфинале на Олимпийских играх в Токио. Об этом: Мужская сборная России по баскетболу 3×3 узнала соперника по плей-офф

14:08 27.07.2021 Все представители российской делегации на Олимпийских играх в Токио прошли тестирование на коронавирус, показавшее отсутствие у них инфекции. Читайте также: У российской делегации в Токио не выявили случаев заражения коронавирусом

14:14 27.07.2021 Цитата из видео «Триумф сборной ОКР в спортивной гимнастике». Источник: YouTube-канал Olympics

14:18 27.07.2021 Российские пловцы Климент Колесников и Андрей Минаков вышли в полуфинал Олимпийских игр на дистанции 100 метров вольным стилем. Об этом: Два российских пловца вышли в полуфинал Игр в 100-метровке вольным стилем

14:31 27.07.2021 Российская пловчиха Светлана Чимрова вышла в полуфинал Олимпийских игр на дистанции 200 метров баттерфляем. Читайте подробнее: Чимрова вышла в полуфинал Олимпиады в 200-метровке баттерфляем

14:43 27.07.2021 Российские пловцы вышли в финал эстафеты 4×200 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио. Об этом: Российские пловцы вышли в финал эстафеты 4×200 м вольным стилем

14:46 27.07.2021 Во Владивостоке сегодня прошла большая стихийная акция автомобилистов. Более ста машин собрались и гудели в ритмwewillrockyou.Они постарались направить машины в сторону Японии и таким образом метафорически поддержать наших спортсменов. Видео уже активно расходится по сети с хэштегом wewillrocyou.

14:47 27.07.2021 Дима Билан подключился к кампании #wewillROCyou. На его ютуб-канале появился новый клип «Ради побед», посвященный нашим спортсменам. Он как никто знает, как тяжело побеждать, когда весь мир против. Будучи участником Евровидения он посчитал второе место недостойным, принял участие во второй раз и победил. Билан подключился к движению, амбассадорами которого стали Тина Канделаки и Тимати. К кампании #wewillrocyouуже подключились сотни блогеров и тысячи и тысячи пользователей.

14:49 27.07.2021 Российские пловцы Антон Чупков и Кирилл Пригода вышли в полуфинал на дистанции 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио. Читайте также: Пловцы Чупков и Пригода вышли в полуфинал Игр на дистанции 200 м брассом

14:50 27.07.2021 В Москве на Садовом кольце (Зацепский Вал, 14) появилось граффити с хэштегом #wewillROCyou и узнаваемой фигурой Владимира Путина. На фоне горы Фудзи мы видим со спины дзюдоиста который бросает другого дзюдоиста через себя. На рукаве дзюдоиста-победителя шеврон с российским флагом. У проигравшего — эмблема МОК. Конечно, все мы понимаем, КТО побеждает в этом бою. Внизу огромная надпись: #wewillROCyou

15:01 27.07.2021 Марокканский боксёр Юнес Баала попытался укусить за ухо своего соперника новозеландца Дэвида Ньику на олимпийском турнире по боксу в Токио. Об этом: Хотел как Тайсон. Марокканский боксёр пытался укусить соперника за ухо

15:31 27.07.2021 Американская гимнастка, четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз снялась с командного многоборья. Подробности в материале: Гимнастка Байлз снялась с командного многоборья на Играх в Токио

15:43 27.07.2021 Мужская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Подробности в материале: Мужская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в полуфинал Олимпиады

16:00 27.07.2021 Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые награды в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Читайте подробнее: Российские гимнастки выиграли командное многоборье на Олимпиаде в Токио

16:05 27.07.2021 Российский тхэквондист Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в весовой категории свыше 80 кг. Читайте подробнее: Российский тхэквондист Ларин завоевал золото Олимпиады в Токио

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17:30 27.07.2021 Олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина. omskportal.ru

18:22 27.07.2021 Российская гимнастка Виктория Листунова, одна из победительниц многоборья на Олимпиаде в Токио, рассказала, что старалась во время соревнований «ни о чём не задумываться, просто выходить и делать своё дело», передаёт 27 июля «Спорт-Экспресс». Читайте также: Гимнастка Листунова прокомментировала победу женской команды РФ в Токио

20:07 27.07.2021 Российская гимнастка Ангелина Мельникова перед командными соревнованиями на Олимпийских играх в Токио поделилась с другими участницами сборной своим предчувствием победы. Об этом рассказала журналистам после соревнований гимнастка Лилия Ахаимова. Об этом: Российские гимнастки рассказали о предчувствии победы на Олимпиаде в Токио

20:16 27.07.2021 В Штатах обсуждают участие граждан России в Олимпиаде. Читайте также: «Россию не могут наказать, у неё ловкие руки» — США про Олимпиаду в Токио

21:10 27.07.2021 Цитата из видео «Семёнов и Лешуков выиграли второй матч в пляжном волейболе на Олимпиаде». YouTube канал Olympics

23:10 27.07.2021 Российские спортсмены на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио. Цитата из видео «В Токио прошла церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр» пользователя Olympics. youtube.com.

03:22 28.07.2021 В составе сборной Олимпийского комитета России выступила уроженка Владивостока чемпионка Европы, вице-чемпионка мира Лилия Ахаимова. Читайте также: Гимнастка из Приморья стала чемпионкой Олимпиады в Токио

03:40 28.07.2021 На Олимпиаде в Токио выступают три уроженца Приморья: бадминтонист Сергей Сирант, гимнастка Лилия Ахаимова и боксер Иван Верясов. Об этом: На Олимпиаде в Токио выступают три спортсмена из Приморья

07:13 28.07.2021 Мужская сборная России по плаванию завоевала серебряную медаль летних Олимпийских игр в Токио, победив в эстафете на дистанции 4 по 300 вольным стилем. Читайте также: Пловцы из России выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4×200 метров кролем

07:20 28.07.2021 Российские пловцы выиграли серебряные медали в эстафете 4×200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио. Читайте подробнее: Российские пловцы взяли серебро Олимпиады в эстафете 4×200 м вольным стилем

07:36 28.07.2021 Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в полуфинал на Олимпиаде в Токио в парном разряде. Читайте подробнее: Российские теннисистки вышли в полуфинал Олимпиады в парном разряде

07:49 28.07.2021 Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Италии Фабио Фоньини в третьем круге олимпийского турнира в Токио. Подробности в материале: Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио

07:55 28.07.2021 Министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече со спортсменами и тренерами сборных команд страны, участвующих в Олимпиаде в Токио. 16.07.2021 . minsport.gov.ru

08:04 28.07.2021 Российский пловец Антон Чупков пробился в финал на дистанции 200 м брассом. Читайте подробнее: Пловец Чупков вышел в финал Олимпиады на дистанции 200 м брассом

08:14 28.07.2021 Мужская сборная России по плаванию завоевала серебряные медали в эстафете 4×200 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио. Читайте подробнее: Мужская сборная России по плаванию завоевала серебро Олимпиады

08:16 28.07.2021 Российский дзюдоист Михаил Игольников вышел в четвертьфинал в весовой категории до 90 кг на Олимпиаде в Токио. Подробности в материале: Дзюдоист Игольников вышел в четвертьфинал олимпийского турнира

08:23 28.07.2021 Российская дзюдоистка Мадина Таймазова вышла в четвертьфинал в весовой категории до 70 кг на Олимпиаде в Токио. Читайте подробнее: Дзюдоистка Таймазова вышла в четвертьфинал Олимпиады в Токио

08:30 28.07.2021 Российский боксёр Имам Хатаев одержал победу над представителем Казахстана Бекзадом Нурдаулетовым во втором круге олимпийского турнира в весовой категории до 81 кг. Читайте также: Российский боксёр Хатаев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира

08:40 28.07.2021 Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцманом в матче третьего круга олимпийского турнира в Токио. Читайте подробнее: Карен Хачанов вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио

08:50 28.07.2021 Российский пловец Климент Колесников вышел в финал на дистанции 100 м вольным стилем. Читайте также: Колесников с европейским рекордом вышел в финал ОИ на 100-метровке кролем

08:55 28.07.2021 Российский дзюдоист Михаил Игольников вышел в полуфинал олимпийскго турнира в Токио в весовой категории до 90 кг. Подробности в материале: Дзюдоист Игольников вышел в полуфинал олимпийского турнира в Токио

09:16 28.07.2021 Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс поддержал американскую спортсменку Симону Байлз, которая снялась с командного многоборья из-за психологических проблем. Читайте также: В МОК поддержали снявшуюся с командного многоборья на ОИ американку Байлз

09:21 28.07.2021 Олимпийская чемпионка по гимнастике Владислава Уразова (cc) Martin Rulsch

09:32 28.07.2021 Американская гимнастка, четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз снялась с личного многоборья на Олимпиаде в Токио. Подробности в материале: Американская гимнастка Байлз снялась с личного многоборья на Играх в Токио

09:40 28.07.2021 Американские саблисты отказались выйти на поединок со сборной России на Олимпийских играх в Токио. Подробности в материале: Американские саблисты отказались выйти на поединок с Россией на Олимпиаде

09:47 28.07.2021 Заместитель генерального секретаря Параолимпийского комитета Индонезии Рима Фердианто заявил, что на играх в Токио будут соревноваться 23 индонезийских параолимпийцев, сообщает Antara. Об этом: На Параолимпийские игры в Токио поедут 23 индонезийских спортсмена

09:50 28.07.2021 Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев одержали победу над представителями Франции Кристиной Младенович и Николя Маю в первом круге олимпийского турнира в смешанном парном разряде (миксте). Читайте также: Веснина и Карацев вышли в четвертьфинал Олимпиады в миксте

10:13 28.07.2021 Российский теннисист Даниил Медведев чуть не потерял сознание во время матча третьего круга олимпийского турнира в Токио. Об этом: Медведев чуть не потерял сознание во время матча на Олимпиаде

10:20 28.07.2021 Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в четвертьфинале олимпийского турнира. Читайте подробнее: Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Олимпиады

10:56 28.07.2021 Олимпийский огонь в Токио. (сс) Miyuki Meinaka

11:04 28.07.2021 В пятый соревновательный день на Олимпиаде в Токио состоялся финал по плаванию эстафеты 4×200 метров вольным стилем. Второе место завоевала команда российских пловцов. Награду получит и спортсмен из калужского Обнинска Михаил Вековищев. Эта первая медаль, завоёванная в Токио калужскими спортсменами в составе олимпийской сборной России. Подробности в материале: Пловец из Обнинска Михаил Вековищев завоевал серебряную медаль Олимпиады

11:31 28.07.2021 Омский пловец Мартин Малютин выиграл «серебро» Олимпиады в Токио. Заслуженный мастер спорта стал вторым в составе эстафетной команды в заплыве 4 по 200 метров. Спортсмена поздравил омский губернатор Александр Бурков. «Эта награда — свидетельство вашего упорства и настойчивости в достижении целей, результат многолетнего труда. Омская область гордится вами и верит в вас», — говорится в телеграмме.

11:32 28.07.2021 Американская гимнастка Симона Байлз снялась с личного многоборья на Олимпиаде в Токио, чтобы сосредоточиться на своём психическом здоровье. Читайте подробнее: Федерация гимнастики США выступила с заявлением о снятии Байлз

11:49 28.07.2021 Российские спортсменки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли Лиди Эччеварию и Лейлу Мартинес из Кубы на групповом этапе олимпийского турнира по пляжному волейболу. Читайте подробнее: Российские спортсменки вышли в плей-офф по пляжному волейболу на Олимпиаде

12:00 28.07.2021 Мужская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в финал Олимпийских игр в Токио. Подробности в материале: Мужская сборная России по баскетболу 3×3 сенсационно вышла в финал ОИ-2020

12:10 28.07.2021 Российская дзюдоистка Мадина Таймазова не смогла выйти в финал олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 70 кг. Об этом: Дзюдоистка Таймазова не смогла выйти в финал олимпийского турнира

12:23 28.07.2021 Министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече со спортсменами и тренерами сборных команд страны, участвующих в Олимпиаде в Токио. 16.07.2021 . minsport.gov.ru.

12:36 28.07.2021 Женская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в финал олимпийского турнира в Токио, обыграв команду Китая. Об этом: Женская сборная России по баскетболу 3×3 вышла в финал Игр и сыграет с США

12:55 28.07.2021 Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной в третьем круге олимпийского турнира в Токио. Читайте также: Джокович вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио

13:06 28.07.2021 Российский дзюдоист Михаил Игольников не смог выйти в финал олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 90 кг. Об этом: Дзюдоист Игольников не смог выйти в финал олимпийского турнира в Токио

13:21 28.07.2021 Сборная Германии по футболу сыграла вничью с командой Кот-д'Ивуара и не смогла выйти в плей-офф олимпийского турнира. Читайте подробнее: Сборная Германии по футболу не вышла в плей-офф олимпийского турнира

13:31 28.07.2021 Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. Читайте подробнее: Российская дзюдоистка Таймазова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио

13:56 28.07.2021 Российские пловцы Евгений Рылов и Григорий Тарасевич вышли в полуфинал на дистанции 200 метров на спине на Олимпиаде в Токио. Читайте подробнее: Два российских пловца вышли в полуфинал на дистанции 200 м на спине

14:10 28.07.2021 Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв одержали победу над представителями Хорватии Дарией Юрак и Иваном Додигом в первом круге олимпийского турнира в смешанном парном разряде (миксте). Подробности в материале: Павлюченкова и Рублёв вышли в четвертьфинал Олимпиады в миксте

14:34 28.07.2021 Российский дзюдоист Михаил Игольников проиграл поединок за третье место и не смог завоевать медаль Олимпиады. Подробности в материале: Дзюдоист Игольников не смог взять медаль Олимпиады в Токио

14:37 28.07.2021 Олимпийский чемпион по гимнастике Денис Аблязин Korea.net

14:47 28.07.2021 Происходящие триумфальные события и победы в эти дни в Токио можно назвать настоящим фурором российских спортсменов, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода. Читайте подробнее: Настоящий фурор: эксперт об успехах российских спортсменов в Токио

14:51 28.07.2021 Российская дзюдоистка Мадина Таймазова заявила, что вышла бы на бой за бронзовую медаль Олимпиады даже без глаза. Подробности в материале: Дзюдоистка Таймазова: вышла бы на бой за бронзу даже без глаза

14:59 28.07.2021 Мужская сборная России по баскетболу 3×3 сыграет с командой Латвии в финале олимпийского турнира в Токио. Об этом: Определился соперник мужской сборной России по баскетболу 3×3 в финале Игр

15:09 28.07.2021 Индонезия ожидает официального решения Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Токийского олимпийского организационного комитета (TOCOG) по вопросу допинга, сообщает Antara. Читайте также: Индонезия ждёт решения МОК относительно допинга на Олимпиаде в Токио

15:23 28.07.2021 Российские пловчихи вышли в финал эстафеты 4×200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио. Читайте также: Российские пловчихи вышли в финал эстафеты 4×200 м кролем на ОИ-2020

15:35 28.07.2021 Теннисные матчи на Олимпиаде в Токио из-за жары будут начинаться позднее. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF). Читайте подробнее: Теннисные матчи на Олимпиаде в Токио перенесут из-за жары

16:07 28.07.2021 Олимпийская чемпионка по гимнастике Лилия Ахаимова mil.ru

16:16 28.07.2021 Российский гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призёром Олимпиады в Токио в индивидуальном многоборье. Читайте подробнее: Гимнаст Нагорный взял бронзу в индивидуальном многоборье на Играх в Токио

16:17 28.07.2021 Награда Нагорного — 21-я медаль российской сборной.

16:19 28.07.2021 Женская сборная России по баскетболу 3×3 завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио. Читайте также: Женская сборная России по баскетболу 3×3 проиграла США в финале Олимпиады

16:21 28.07.2021 Серебро в этой дисциплине — впервые для сборной России.

16:23 28.07.2021 В финале россиянки не смогли одолеть американок. Итог — 15:18.

16:29 28.07.2021 Итого в копилке сборной России 22 медали.

16:55 28.07.2021 Мужская сборная России по баскетболу 3×3 проиграла в финале Олимпийских игр в Токио и стала серебряным призёром. Подробности в материале: Мужская сборная России по баскетболу 3×3 проиграла Латвии в финале Игр

17:24 28.07.2021 Допуск к Олимпийским играм трансгендеров превратит Игры в мужские, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»). Читайте также: Олимпийские игры могут стать только мужскими

17:42 28.07.2021 Генерал армии Виктор Золотов поздравил военнослужащих Росгвардии, ставших победителями и призерами летних Олимпийских игр в Токио.

17:43 28.07.2021 Напомним, что первое золото в копилку российской сборной принесла инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Южного округа Росгвардии прапорщик Виталина Бацарашкина.

17:43 28.07.2021 Главнокомандующий поблагодарил олимпийцев за упорство, крепость духа и волю к победе.

18:00 28.07.2021 Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил спортсменов Росгвардии, завоевавших медали на Олимпийских играх в Токио. Подробности в материале: Золотов поздравил спортсменов Росгвардии с успехами на ОИ в Токио

18:52 28.07.2021 Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио. Цитата из видео «Токио прошла церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр» пользователя Olympics. youtube.com

19:37 28.07.2021 «Россия! Спасибо! Браво!» Такими словами олимпийских чемпионов по тхэквондо Максима Храмцова и Владислава Ларина 28 июля встречали в Шереметьево.

19:41 28.07.2021 «Наверное, мы сделали всё, что было в наших силах. Дальше дело за другими ребятами нашей команды. Надо выходить на первое место в командном зачёте», — заявил журналистам Владислав Ларин.

20:19 28.07.2021 Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин. petrozavodsk-mo.ru

21:44 28.07.2021 Япония удерживает лидерство в медальном зачёте на Олимпиаде в Токио. (13 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых медалей)

22:12 28.07.2021 Завтра, 29 июля, российская сборная будет бороться за медали в плавании, дзюдо, спортивной гимнастике и фехтовании.

22:53 28.07.2021 Саблиски на Олимпиаде-2020 Цитата из видео Токио-2020 26 июля итоги дня. YouTube канал Olympics

04:51 29.07.2021 Серебро в копилку российской команды на летних Олимпийских играх в Токио в соревнованиях двоек распашных без рулевого принесли 29 июля Василиса Степанова и Елена Орябинская. Об этом: Российские спортсменки завоевали серебро Олимпиады в академической гребле

06:18 29.07.2021 Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Токио, финишировав третьим на дистанции 100 м вольным стилем. Подробности в материале: Климент Колесников завоевал бронзу Олимпиады в заплыве вольным стилем

07:18 29.07.2021 Российский пловец Климент Колесников выиграл бронзовую медаль Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров вольным стилем. Подробности в материале: Климент Колесников взял бронзу Олимпиады в 100-метровке вольным стилем

07:24 29.07.2021 В Токио за последние сутки тесты на коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили заражение ещё 24 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба оргкомитета «Токио-2020». Об этом: На Олимпийских играх в Токио выявили уже почти 200 заразившихся SARS-CoV-2

07:38 29.07.2021 Российская пловчиха Евгения Чикунова вышла в финал Олимпиады в Токио на дистанции 200 метров брассом. Читайте подробнее: Чикунова вышла в финал Олимпиады на дистанции 200 м брассом

07:44 29.07.2021 Российский пловец Антон Чупков не смог выиграть медаль Олимпиады, заняв четвёртое место в заплыве на 200 м брассом. Подробности в материале: Чупков занял четвёртое место в заплыве на 200 м брассом на Олимпиаде

07:46 29.07.2021 Российские спортсмены на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио. Цитата из видео «В Токио прошла церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр» пользователя Olympics. youtube.com

08:11 29.07.2021 Тяжелоатлет из Индонезии Рахмат Эрвин Абдулла завоевал бронзу на Олимпийских играх в Токио, сообщает Detik. Об этом: Тяжелоатлет из Индонезии завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

08:21 29.07.2021 Российский пловец, двукратный чемпион мира, рекордсмен мира на дистанции 200 м брассом Антон Чупков заявил о намерении завершить карьеру. Читайте также: Рекордсмен мира в плавании решил завершить карьеру

08:26 29.07.2021 Представительница России Виталина Бацарашкина вышла в финал олимпийского турнира по стрельбе из пистолета с 25 метров. Подробности в материале: Бацарашкина вышла в финал Олимпиады в стрельбе из пистолета

08:45 29.07.2021 Российский пловец Климент Колесников, завоевавший бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио, поделился впечатлениями о своем выступлении. Читайте также: Завоевавший бронзу Колесников оценил своё выступление на Олимпиаде

08:50 29.07.2021 Российский пловец Евгений Рылов вышел в финал на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде в Токио. Об этом: Рылов вышел в финал Олимпиады на дистанции 200 м на спине

09:05 29.07.2021 Олимпийская сборная Австралии по лёгкой атлетике изолирована в полном составе в Токио. Читайте также: В Токио изолировали всех австралийских легкоатлетов

09:09 29.07.2021 Олимпийский комитет России (ОКР) направил обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой отреагировать на поведение чилийского журналиста во время пресс-конференции российского теннисиста Даниила Медведева на Олимпийских играх в Токио. Читайте подробнее: Россия обратилась в МОК после высказывания чилийского журналиста

09:53 29.07.2021 Российские рапиристки вышли в финал олимпийского командного турнира в Токио, обыграв сборную США. Читайте также: Российские рапиристки победили американок и вышли в финал Олимпиады

10:07 29.07.2021 За прошедшие 24 часа на летних Олимпийских играх в Токио было выявлено 24 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 29 июля сообщили в оргкомитете Игр. Подробности в материале: На Олимпиаде в Токио за сутки выявили более 20 носителей коронавируса

10:12 29.07.2021 Олимпийская чемпионка Токио в спортивной гимнастике Лилия Ахаимова может завершить карьеру после окончания соревнований. Подробности в материале: Олимпийская чемпионка Ахаимова может завершить карьеру

10:36 29.07.2021 Американская гимнастка Симона Байлз прокомментировала свой отказ от участия в многоборье на Олимпийских играх в Токио. Подробности в материале: Американская гимнастка Байлз прокомментировала свой провал на Олимпиаде

10:56 29.07.2021 Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли чешской паре Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой в полуфинале Олимпиады в Токио в парном разряде. Читайте также: Веснина и Кудерметова не смогли выйти в финал Олимпиады в парном разряде

11:00 29.07.2021 Фактов, указывающих на взаимосвязь между проведением Олимпийских игр в Токио и ускорением распространения COVID-19 в Японии, нет. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете (МОК). Об этом: МОК: рост COVID-19 в Японии не связан с Олимпиадой

11:00 29.07.2021 Оргкомитет Олимпийских игр начал расследование ситуации, возникшей между журналистом из Чили и российским теннисистом Даниилом Медведевым на Олимпиаде в Токио. Об этом 29 июля сообщил представитель службы информации Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом: Оргкомитет Олимпиады начал расследование провокации в адрес Медведева

11:11 29.07.2021 Спортсменка из Сан-Марино Алессандра Перилли завоевала первую олимпийскую медаль в истории страны. Об этом: Спортсмен из Сан-Марино впервые в истории страны выиграл олимпийскую медаль

11:39 29.07.2021 Вышедшие в финал олимпийского турнира российские рапиристки процитировали строки поэта Омара Хайяма после полуфинала с американками. Об этом: Российские рапиристки процитировали строки Хайяма после победы над США

12:03 29.07.2021 Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Франции Уго Умбером в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио. Подробности в материале: Хачанов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

12:32 29.07.2021 Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли латвийскому дуэту Мартиньшу Плявиньшу и Эдгару Тоцсу во втором туре группового этапа олимпийского турнира по пляжному волейболу. Читайте подробнее: Российские «пляжники» проиграли латвийской паре на ОИ-2020

12:52 29.07.2021 Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв одержали победу над представителями Японии Эной Шибахарой и Беном Маклакланом в четвертьфинале олимпийского турнира в смешанном парном разряде (миксте). Читайте также: Павлюченкова и Рублёв вышли в полуфинал Олимпиады в миксте

13:08 29.07.2021 В личном многоборье по спортивной гимнастике дончанин Никита Нагорный взял бронзовую медаль Олимпиады. donland.ru

13:11 29.07.2021 Российский дзюдоист Нияз Ильясов стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио. Читайте подробнее: Дзюдоист Ильясов принёс России бронзу Олимпиады

13:16 29.07.2021 Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Китая в матче группового этапа Олимпийских игр в Токио. Читайте также: Российские волейболистки в пяти сетах обыграли Китай на Олимпиаде

13:33 29.07.2021 Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем Японии Кеем Нисикори в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио. Подробности в материале: Джокович разгромил Нисикори и вышел в полуфинал Олимпиады

13:47 29.07.2021 Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые награды в командном многоборье. donland.ru

13:49 29.07.2021 Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио. Читайте также: Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале и выбыл с Олимпиады

13:56 29.07.2021 Женская сборная России по регби-7 одержала победу над командой Кении на Олимпийских играх в Токио. Читайте подробнее: Российские регбистки разгромили Кению на Олимпиаде

14:18 29.07.2021 Дебютантка Игр Мадина Таймазова выиграла «бронзу» — первую медаль для России в дзюдо. minsport.gov.ru

14:22 29.07.2021 Елена Орябинская и Василиса Степанова выиграли «серебро» в академической гребле. minsport.gov.ru

14:23 29.07.2021 Сборная Латвии победила на летних Олимпийских играх в Токио в баскетбол формата 3Х3 (стритбол), что скажется положительно на развитии этого вида спорта в стране. Об этом руководитель национального проекта стритбола Ghetto Games, предприниматель Раймонд Элбакян сообщил rus.lsm.lv. Читайте также: Победа в Токио подхлестнет развитие стритбола в Латвии — мнение

14:27 29.07.2021 Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение на Олимпиаде: «Больше обидно, чем на любом другом турнире, стыдно. Это чуть ли не первый в жизни турнир, где я действительно чувствую, что в каком-то смысле играю не за себя, а в данном случае за страну», — сказал Медведев. Читайте подробнее: Даниил Медведев прокомментировал своё поражение на Олимпиаде

14:54 29.07.2021 Российский пловец Андрей Минаков вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров баттерфляем. Читайте подробнее: Пловец Минаков вышел в полуфинал Игр на дистанции 100 м баттерфляем

15:07 29.07.2021 Российские волейболистки повергли в шок китаянок, которые являются действующими олимпийскими чемпионами. Об этом 29 июля заявила игрок российской команды Наталия Гончарова. Подробности в материале: Российские волейболистки повергли в шок олимпийских чемпионок — Гончарова

15:13 29.07.2021 Российские пловцы — серебряные призеры в эстафете 4×200 метров вольным стилем. minsport.gov.ru

15:16 29.07.2021 Климент Колесников выиграл «бронзу» на дистанции 100 м вольным стилем. minsport.gov.ru

15:21 29.07.2021 Российские рапиристки стали олимпийскими чемпионками Токио в командном турнире, в финале победив сборную Франции со счётом 45:35. Читайте также: Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командном турнире

15:27 29.07.2021 Японская теннисистка Наоми Осака (cc) AndrewHenkelman

15:36 29.07.2021 Деградация — это очень точный диагноз олимпийскому движению, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»). Читайте подробнее: Олимпийскому движению поставили диагноз

15:53 29.07.2021 Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Венгрии в третьем матче на олимпийском турнире. Встреча завершилась со счётом 38:31. Читайте также: Российские гандболистки одержали первую победу на Играх в Токио

16:03 29.07.2021 В олимпийском Токио 29 июля за золотые медали вели борьбу команды из России и Франции. Командный турнир рапиристок завершился со счетом 45:34 в пользу российских спортсменок. В составе сборной РФ была спортсменка из Татарии — Марта Мартьянова, которая по ходу соревнований получила травму ноги и продолжала принимать участие в поединке. Подробности в материале: Рапиристка из Казани стала олимпийской чемпионкой в командном турнире

16:07 29.07.2021 Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала бронзовым призёром в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Читайте подробнее: Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала олимпийскую бронзу

16:23 29.07.2021 Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев одержали победу над представителями Польши Игой Свёнтек и Лукашем Куботом в четвертьфинале олимпийского турнира в смешанном парном разряде (миксте). Об этом: Веснина и Карацев вышли в полуфинал Олимпиады в миксте

16:24 29.07.2021 Олимпийская чемпионка по гимнастике Ангелина Мельникова mil.ru

17:06 29.07.2021 29 июля был опубликован обновленный медальный зачет Летних Олимпийских игр 2021 в Токио. Олимпийская сборная России с восемью золотыми медалями расположилась на четвертой строчке. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады 2021

17:47 29.07.2021 Нияз Ильясов выиграл «бронзу» в соревнованиях по дзюдо. Источник: minsport.gov.ru

18:57 29.07.2021 Олимпийская чемпионка по гимнастике Виктория Листунова (cc) Martin Rulsch

19:38 29.07.2021 Российские рапиристки — олимпийские чемпионки. Источник: minsport.tatarstan.ru

20:27 29.07.2021 Цитата из видео «Рылов выиграл золото Олимпиады на дистанции 100 метров на спине, у Колесникова — серебро». Источник: tele-sport.ru

21:59 29.07.2021 Аслан Карацев (сс) Steven Pisano">Российский теннисист Аслан Карацев (сс) Steven Pisano

22:38 29.07.2021 Российская спортсменка-рапиристка, бронзовая медалистка Олимпиады 2020 в Токио. © Marie-Lan Nguyen. Wikimedia Commons

03:10 30.07.2021 Боксёр Иван Верясов из приморской Находки вышел в четвертьфинал Олимпийского турнира в Токио — 29 июля он успешно дебютировал, одержав победу над представителем Камеруна. Читайте также: Боксёр из Приморья выиграл первый бой на Олимпиаде в Токио

03:58 30.07.2021 Российская спортсменка Анна Пракатень завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в академической гребле в соревнованиях одиночниц. Читайте подробнее: Анна Пракатень завоевала серебро Олимпиады в академической гребле

05:49 30.07.2021 Российский пловец Евгений Рылов завоевал золото Олимпийских игр в Токио на дистанции двести метров на спине. Подробности в материале: Рылов завоевал золото Олимпиады в плавании на дистанции 200 м на спине

07:20 30.07.2021 Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио. (сс) 内閣官房内閣広報室

07:24 30.07.2021 Российский спортсмен Евгений Рылов после победы в заплыве на дистанции 200 м на спине на летних Олимпийских играх в Токио заявил, что не считает себя лучшим в мире пловцом. Подробности в материале: Евгений Рылов прокомментировал свою победу на Олимпиаде в Токио

07:52 30.07.2021 Пловец Евгений Рылов стал первым в истории СССР и России, кто смог стать абсолютным олимпийским чемпионом в личных дистанциях на спине. Подробности в материале: Пловец Рылов установил уникальное достижение для спортсменов СССР и России

07:55 30.07.2021 В Токио за последние сутки тесты на коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили заражение ещё 27 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба оргкомитета «Токио-2020». Подробности в материале: На Олимпийских играх в Токио вновь обновлён суточный максимум заразившихся

08:08 30.07.2021 Российский боксёр Имам Хатаев вышел в полуфинал олимпийского турнира в весовой категории до 81 кг. Читайте подробнее: Хатаев вышел в полуфинал Олимпиады, нокаутировав испанского боксёра

08:31 30.07.2021 Российский дзюдоист Тамерлан Башаев вышел в полуфинал олимпийского турнира в Токио в весовой категории свыше 100 кг. Читайте также: Дзюдоист Башаев победил двукратного олимпийского чемпиона на Играх в Токио

08:35 30.07.2021 За прошедшие сутки на летних Олимпийских играх в Токио было выявлено 27 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 июля сообщили в оргкомитете Игр. Подробности в материале: На Олимпиаде в Токио за сутки выявили более 20 новых носителей коронавируса

08:41 30.07.2021 Виталина Бацарашкина завоевала золотую олимпийскую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров. Читайте подробнее: Бацарашкина выиграла второе золото Олимпиады в стрельбе из пистолета

08:49 30.07.2021 Международный олимпийский комитет (МОК) готов помогать спортсменам, которые подверглись травле и агрессии в соцсетях. Читайте также: МОК готов психологически помогать атлетам, подвергшимся травле в соцсетях

08:52 30.07.2021 Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль в личном многоборье. minsport.gov.ru

09:01 30.07.2021 Российские шпажисты вышли в финал олимпийского командного турнира в Токио, победив в полуфинале соперников из Китая со счётом 45:38. Подробности в материале: Российские шпажисты вышли в финал командного турнира в Токио

09:18 30.07.2021 Американский пловец Райан Мёрфи после поражения Евгению Рылову на 200-метровке на спине заявил, что «участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым». Читайте подробнее: Американский пловец обвинил Рылова в допинге, но потом сдал назад

09:31 30.07.2021 Российская спортсменка Сусана Кочесок вышла в финал олимпийского турнира в Токио по прыжкам на батуте. Подробности в материале: Российская спортсменка Кочесок вышла в финал Игр по прыжкам на батуте

09:35 30.07.2021 Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио. (сс) 内閣官房内閣広報室

09:40 30.07.2021 Из аэропорта Владивостока в Токио 30 июля отправился внушительный спортивный десант — сборные команды России по греко-римской, вольной борьбе (женская), гребле на байдарках и каноэ и легкой атлетике. Читайте подробнее: Из Владивостока на Олимпиаду в Токио отправился спортивный десант

09:41 30.07.2021 Пензенским тренерам, имеющим почетные звания «Заслуженный тренер России» и «Заслуженный тренер СССР», которые подготовили чемпионов и призеров Олимпийских игр и достигли пенсионного возраста, повысят ежемесячные выплаты. Соответствующее поручение дал врио губернатора Олег Мельниченко. Напоминим, 26 июля на Олимпийских играх в Токио были разыграны первые комплекты наград по спортивной гимнастике. Российская сборная завоевала «золото» в командном многоборье, в ее составе выступал уроженец Пензенской области Денис Аблязин. Подробности в материале: В Пензенской области увеличат ежемесячные выплаты выдающимся тренерам

09:49 30.07.2021 Российский пловец Евгений Рылов перед стартом Олимпийских игр в Токио был полностью чист. Об этом 30 июля заявил и. о. генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов. Читайте подробнее: В РУСАДА отреагировали на обвинения проигравших пловцов в адрес Рылова

10:00 30.07.2021 Российская спортсменка Сусана Кочесок заняла седьмое место в финале олимпийского турнира в Токио по прыжкам на батуте. Подробности в материале: Кочесок не смогла зацепиться за медали Олимпиады в прыжках на батуте

10:07 30.07.2021 Все голословные обвинения в адрес победителей и призёров Олимпийских игр в Токио говорят о слабости характера заявителей. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал заместитель руководителя центра спортивной подготовки сборных команд Ростовской области, олимпийский чемпион по академической гребле 2004 года Николай Спинёв. Читайте подробнее здесь: «Слабый, раз не справляется» — реакция на обвинения в адрес Рылова

10:16 30.07.2021 Надежда Макрогузова и Светлана Холомина одержали победу над представительницами Австралии Мариафе Артачо и Таликой Клэнси в третьем туре группового этапа по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио. Читайте подробнее: Российские «пляжницы» одержали третью победу на олимпийском турнире

10:21 30.07.2021 Российская лучница Елена Осипова вышла в финал личного турнира на Олимпиаде в Токио. Подробности в материале: Российская лучница Осипова вышла в финал олимпийского турнира

10:32 30.07.2021 Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой в полуфинале олимпийского турнира в Токио. Читайте также: Карен Хачанов вышел в финал Олимпийских игр

10:49 30.07.2021 Ксения Перова завоевала серебро в командном турнире по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио. (сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro)

11:04 30.07.2021 Российская лучница Елена Осипова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио, уступив в финале представительнице Южной Кореи Ан Сан со счётом 5:6. Читайте подробнее: Российская лучница Елена Осипова завоевала серебро Олимпиады

11:20 30.07.2021 Женская сборная России по водному поло проиграла команде США в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира. Читайте подробнее: Российские ватерполистки разгромно проиграли США на Олимпиаде

11:30 30.07.2021 Российский теннисист Карен Хачанов, вышедший в финал Олимпиады в Токио, отказался отвечать на вопрос о флагах России и Олимпийского комитета России (ОКР). Читайте подробнее: Хачанов отказался отвечать на вопрос журналиста про флаг ОКР

11:48 30.07.2021 Американский пловец Райан Мёрфи извинился перед двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым за свои слова о допинге. Подробности в материале: Американский пловец извинился перед Рыловым за слова о допинге

11:54 30.07.2021 Российские спортсмены на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио. Цитата из видео «Токио прошла церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр» пользователя Olympics. youtube.com.

12:16 30.07.2021 Российский дзюдоист Тамерлан Башаев не смог выйти в финал олимпийского турнира в Токио. Об этом: Дзюдоист Башаев поборется за бронзу Олимпиады

12:40 30.07.2021 Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов Евгения Рылова и Виталину Бацарашкину, которые стали двукратными олимпийскими чемпионами на Играх в Токио. Читайте подробнее: Путин поздравил двукратных олимпийских чемпионов Рылова и Бацарашкину

13:00 30.07.2021 Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио, победив в поединке за третье место представителя Украины Якова Хаммо. Подробности в материале: Дзюдоист Башаев завоевал бронзовую медаль Олимпиады

13:06 30.07.2021 Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв одержали победу над представителями Австралии Эшли Барти и Джоном Пирсом в полуфинале олимпийского турнира в смешанном парном разряде (миксте). Об этом: Павлюченкова и Рублёв вышли в финал Олимпийских игр

13:14 30.07.2021 Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович проиграл представителю Германии Александру Звереву в полуфинале олимпийского турнира в Токио. Об этом: Джокович сенсационно проиграл Звереву в полуфинале Олимпиады

13:15 30.07.2021 Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов и его тренер Александр Лашпанов n-vartovsk.ru

13:24 30.07.2021 Получившая травму в ходе финала на Олимпиаде российская рапиристка Марта Мартьянова является девушкой-героем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Хочется еще раз отметить наших олимпийских медалистов, чемпионов, и, конечно, прежде всего, сегодня это Марта Мартьянова. Вот это настоящая девушка-герой, которая дала своей команде шанс получить золотую медаль, несмотря на травму», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков назвал рапиристку Мартьянову героиней

13:29 30.07.2021 Американские теннисисты остались без медалей Олимпийских игр впервые с 1920 года. В Токио Остин Крайчек и Теннис Сандгрен проиграли в матче за третье место. Подробности в материале: Американцы остались без медалей в теннисе впервые с 1920 года

13:39 30.07.2021 Выход российских теннисистов Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублёва в финал олимпийского турнира в смешанном разряде — это подвиг. Об этом 30 июля заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. Подробности в материале: Тарпищев прокомментировал выход Павлюченковой и Рублёва в финал Олимпиады

13:41 30.07.2021 Российские спортсмены выиграли «серебро» в первом олимпийском турнире по баскетболу 3×3. minsport.gov.ru

13:46 30.07.2021 Российские олимпийцы должны получать медали и не обращать внимания на различного рода провокации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нашим ребятам нужно получать медали. Предпочтительно — золотые. И не обращать внимания на это все», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков посоветовал олимпийцам не обращать внимания на провокации

13:47 30.07.2021 Кремль рекомендует выступающим сейчас на Олимпиаде в Токио российским спортсменам получать медали и не обращать внимания на критику и негативные высказывания. Об этом 30 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: Песков посоветовал российским спортсменам не обращать внимания на критику

14:01 30.07.2021 Женская сборная России по водному поло вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио. Подробности в материале: Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал Олимпиады

14:04 30.07.2021 На XVI Параолимпийских летних играх в Токио будут бороться за медали пять спортсменов из Чувашии. Читайте также: Пять чувашских спортсменов выступят на Параолимпиаде

14:07 30.07.2021 Российский боксёр Андрей Замковой вышел в полуфинал олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 69 кг. Читайте подробнее: Российский боксёр Замковой вышел в полуфинал олимпийского турнира

14:30 30.07.2021 Российские шпажисты завоевали серебро олимпийского командного турнира в Токио, проиграла в финале японцам со счётом 36:45. Читайте подробнее: Российские шпажисты завоевали серебро Олимпийских игр

14:44 30.07.2021 Российские рапиристки выиграли «золото» в командном турнире. minsport.gov.ru

15:04 30.07.2021 Американские бегуны получили дисквалификацию, после того как показали лучшее время в квалификации в смешанной эстафете 4×400 метров. Подробности в материале: Сборную США дисквалифицировали после победы в квалификации в эстафете

15:15 30.07.2021 Хорватские теннисисты Никола Мектич и Мате Павич стали олимпийскими чемпионами в мужском парном разряде, обыграв в финале своих соотечественников Ивана Додига и Марина Чилича. Читайте также: Хорватские теннисисты разыграли золото и серебро в мужском парном разряде

15:27 30.07.2021 Женская сборная России по плаванию вышла в финал комбинированной эстафеты 4×100 м на Олимпиаде в Токио. Читайте также: Российские пловчихи вышли в финал комбинированной эстафеты на ОИ-2020

15:32 30.07.2021 Мужская сборная России по плаванию вышла в финал комбинированной эстафеты 4×100 м на Олимпиаде в Токио. Читайте подробнее: Российские пловцы вышли в финал комбинированной эстафеты на Олимпиаде

15:48 30.07.2021 Из-за обилия русофобской пропаганды западные спортсмены часто перестают критически воспринимать негативную информацию о России. Об этом 30 июля заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Западные спортсмены становятся жертвами русофобской пропаганды — Журова

15:52 30.07.2021 В то время как слухи о допинге быстро распространяются западными СМИ, оправдательные решения в отношении спортсменов из России остаются в основном никому не известны. Об этом 30 июля заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») на телеканале «Россия 24». Читайте также: Журова назвала «самый страшный» элемент антироссийской пропаганды в спорте

16:01 30.07.2021 Елена Веснина и Аслан Карацев сыграют с Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублёвым в финале олимпийского турнира в миксте. Читайте подробнее: Веснина и Карацев вышли в финал и сыграют с Павлюченковой и Рублёвым

16:02 30.07.2021 Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова. (cc) si. robi

16:03 30.07.2021 Российская теннисистка Елена Веснина. (cc) si. robi

16:04 30.07.2021 Российский теннисист Андрей Рублёв. (cc) Carine06

16:43 30.07.2021 Впервые в истории Олимпийских игр состоится российский финал в теннисе в смешанном парном разряде (миксте). Об этом: Впервые на Олимпийских играх будет российский финал в теннисном миксте

16:53 30.07.2021 Баскетболистка Анастасия Логунова, завоевавшая серебро на Олимпиаде-2021 в Токио, получила предложение руки и сердца. Об этом сообщает издание Peopletalk. Читайте также: Российской баскетболистке сделали предложение после победы на Олимпиаде

18:07 30.07.2021 Лучший теннисист мира Новак Джокович после поражения в матче против Александра Зверева почувствовал себя ужасно. Об этом он сообщил журналистам сразу после окончания игры. «Это спорт. Он играл лучше. Я должен отдать ему должное за перелом, которого он добился в ходе игры. Его сервис был невероятно хорош», — процитировал портал b92 слова Джоковича. Читайте также: Джокович чувствует себя ужасно после поражения от Зверева

18:41 30.07.2021 Правительство Эстонии одобрило предложение поднять на зданиях страны 8 августа государственные флаги, чтобы отметить успешное выступление эстонских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила канцелярия правительства. Министр культуры Аннели Отт призвала всех выразить уважение эстонским олимпийцам за их самоотверженность, упорство и достигнутые результаты, вывесив эстонский триколор. Подробности в материале: В честь победы эстонской команды на играх в Токио будут подняты флаги

19:00 30.07.2021 Евгений Рылов установил новый олимпийский рекорд и выиграл первое в истории России «золото» на дистанции 200 м на спине. minsport.gov.ru

19:02 30.07.2021 Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пистолета с 25 метров. olympic.ru.

19:08 30.07.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил петербургскую спортсменку Анну Пракатень с серебряной медалью на Олимпийских играх в соревнованиях по академической гребле. «Вы проявили силу характера, высокое мастерство и волю к победе. Ваш успех очень значим для российского спорта. Вы стали первой в истории спортсменкой, кто принес нашей стране олимпийскую награду в академической гребле среди женщин в одиночке», — отметил глава региона.

19:09 30.07.2021 Анна Пракатень выиграла «серебро» в академической гребле в одиночках. minsport.gov.ru

20:33 30.07.2021 Заявление американской спортсменки Меган Калмо о том, что победы российских спортсменов на Олимпиаде вызывают у неё «противное чувство», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 30 июля в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Соцсети: «Как их корёжит!» — спортсменка из США мучается от побед России

21:30 30.07.2021 Американская гребчиха Меган Калмо скриншот facebook. comMKalmoe

22:59 30.07.2021 Россиянки выиграли «серебро» в первом олимпийском турнире по баскетболу 3×3. minsport.gov.ru

06:55 31.07.2021 В Токио за последние сутки тесты на коронавирус SARS-CoV-2 выявили инфекцию ещё у 21 человека, задействованного в проведении летних Олимпийских игр. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба оргкомитета «Токио-2020». Читайте подробнее: На Олимпийских играх в Токио за сутки не заболел ни один спортсмен

07:27 31.07.2021 Представители Олимпийского комитета Новой Зеландии пообещали защитить 43-летнюю «трансгендерную спортсменку» Лорел Хаббард, которая участвует в соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил телеканал France24. Об этом: Олимпийского трансгендера пообещали защитить от негатива в соцсетях

07:47 31.07.2021 Российские волейболистки обыграли команду США в четвертом матче группового этапа на летних Олимпийских играх в Токио и вышли в плей-офф турнира. Читайте также: Женская сборная России по волейболу вышла в плей-офф на Олимпиаде

08:33 31.07.2021 Российские саблистки стали участницами полуфинала командного турнира по фехтованию на саблях на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Российские саблистки вышли в полуфинал Олимпиады

08:33 31.07.2021 Серьезных нарушений участия сборной ОКР на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио не видит Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом 31 июля рассказал на пресс-конференции официальный представитель Международного Олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Читайте также: WADA не видит нарушений условий участия сборной России на ОИ — МОК

08:45 31.07.2021 Российские дзюдоисты одержали верх над национальной командой Монголии в четвертьфинале среди смешанных команд на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Российские дзюдоисты вышли в полуфинал ОИ в смешанных командах

09:01 31.07.2021 Участники летних Олимпийских игр в Токио, самовольно покинувшие территорию Олимпийской деревни для посещения достопримечательностей японской столицы, лишены аккредитаций оргкомитетом «Токио-2020». Об этом 31 июля сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники. Читайте подробнее: Покинувших Олимпийскую деревню участников Игр лишили аккредитаций — Kyodo

09:22 31.07.2021 Испанские спортсмены Альберто Фернандес и Фатима Гальвес стали победителями летних Олимпийских игр в Токио в смешанных соревнованиях по стендовой стрельбе в трапе. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Сборная Испании стала победительницей ОИ в смешанных соревнованиях в трапе

10:13 31.07.2021 Российские спортсмены Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков вышли в финальную часть турнира по прыжкам на батуте на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Российские спортсмены вышли в финал Олимпиады в прыжках на батуте

10:14 31.07.2021 Российские дзюдоисты проиграли сборной Японии в полуфинале турнира в смешанных командах на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Сборная России по дзюдо проиграла Японии в полуфинале Олимпиады

10:47 31.07.2021 Женская сборная России по гандболу переиграла национальную команду Франции четвертом матче на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио, обеспечив себе участие в четвертьфинальной стадии туринира. Об этом 31 июля сообщает корреспондентИА REGNUM. Об этом: Российские гандболистки обыграли Францию и вышли в плей-офф ОИ

11:28 31.07.2021 Российские стрелки Юлия Каримова и Юлия Зыкова стали финалистками турнира по стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Каримова и Зыкова вышли в финал ОИ в стрельбе из винтовки из трех положений

11:28 31.07.2021 Российские спортсменки Юлия Зыкова и Юлия Каримова заняли второе место на летних Олимпийских играх в Токио в стрельбе из пневматической винтовки из трех положений с 50 метров. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Зыкова и Каримова заняли второе и третье место на ОИ в стрельбе из винтовки

11:57 31.07.2021 Доступ игрокам женской сборной России по гандболу в социальные сети на время летних Олимпийских игр в Токио ограничен тренерским штабом российской команды. Об этом 31 июля сообщил журналистам президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Об этом: Российским гандболисткам на время ОИ ограничили доступ в социальные сети

12:22 31.07.2021 Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина уступили представительницам Бразилии Лауре Пигосси и Луизе Стефани в матче за бронзовые награды на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Теннисистки Веснина и Кудерметова проиграли в матче за бронзу на ОИ

13:52 31.07.2021 Российская спортсменка Мария Полякова вышла в финал соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на летней Олимпиаде в Токио. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Полякова вышла в финал соревнований по прыжкам в воду на Олимпиаде

13:55 31.07.2021 Сербский теннисист Новак Джокович, который является первой ракеткой мира, уступил представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте в матче за бронзовую награду на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Теннисист Новак Джокович проиграл в матче за третье место на Олимпиаде Новак Джокович (cc) Andrew Campbell

14:37 31.07.2021 Сборная Франции по дзюдо победила команду Японии в смешанном командном турнире в финале летних Олимпийских игр (ОИ) в Токио, став обладательницей золотых наград соревнований. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Французские дзюдоисты победили Японию в командном миксте в финале ОИ

14:59 31.07.2021 Российская женская сборная по фехтованию одержала верх над командой Франции в поединке за золотые награды в командном турнире по фехтованию на саблях на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Российские саблистки выиграли золото Олимпиады в командном турнире Олимпийские чемпионки по фехтованию на саблях — Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова, Светлана Шевелева

16:36 31.07.2021 Женская сборная России по фехтованию на саблях, одержавшая победу над командой Франции в финале командного турнира на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио, является сильнейшей в мире. Об этом 31 июля сообщил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства. «Поздравляю Софью Великую, Софию Позднякову и Ольгу Никитину с блестящей победой и «золотом» Олимпиады», — сказал Матыцин. Об этом: Матыцин отреагировал на золотую медаль российских саблисток на ОИ в Токио

17:14 31.07.2021 Женскую сборную России по фехтованию на саблях с завоеванием золотых медалей в командном турнире на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио поздравил президент страны Владимир Путин. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. «От души поздравляю вас (Софью Александровну, Ольгу Алексеевну, Софию Станиславовну, Светлану Владимировну), весь тренерский состав с красивой и убедительной победой в командных соревнованиях по фехтованию на саблях Игр XXXII Олимпиады в Токио, — подчеркнул российский лидер. — Вы достойно выступили». Читайте подробнее: Путин поздравил российских саблисток с победой на ОИ в Токио

17:45 31.07.2021 Реакцию западных средств массовой информации (СМИ) на участие спортсменов из России в Олимпиаде в Токио можно назвать «настоящим беснованием». Об этом 31 июля написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале. «У них (западных СМИ — прим. ИА REGNUM) настоящее беснование по поводу российского участия в токийской Олимпиаде, — написала Захарова. — Их трясёт от всего». Об этом: Захарова оценила реакцию западных СМИ на участие сборной России в ОИ

18:32 31.07.2021 Сборная России по итогам восьмого дня летних Олимпийских игр в Токио завоевала три медали. Читайте также: Сборная России в восьмой день Олимпиады завоевала три медали

21:27 31.07.2021 Российские болельщики записали кавер на композицию «Группа крови» Виктора Цоя, поддержав спортсменов на Олимпиаде в Токио. Подробности в материале: Болельщики записали песню в поддержку российских олимпийцев

06:06 01.08.2021 Общее число заразившихся коронавирусом людей среди задействованных в организации Олимпийских игр в Токио составило 264. Об этом: На Олимпиаде в Токио подтвердили 18 новых случаев заражения коронавирусом

08:23 01.08.2021 Российский боксер Имам Хатаев уступил представителю Британии Бенджамину Уиттакеру в полуфинальном поединке на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Российский боксер Хатаев стал бронзовым призером Олимпиады

08:42 01.08.2021 С критикой в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) и мировых лидеров по борьбе с допингом, а также с негативным мнением по поводу участия сборной России на летних Олимпийских играх в Токио выступил гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. Читайте также: Глава USADA призвал раскрыть результаты тестов на допинг спортсменов из РФ

09:03 01.08.2021 Французского боксера российского происхождения Мурада Алиева могут дисквалифицировать за его поведение и оскорбление судей после боя в четвертьфинале на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 1 августа рассказали организаторы соревнований. Об этом: Французского боксера Алиева могут дисквалифицировать за поведение на ОИ

09:19 01.08.2021 Заявление главы пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса журналистам, что ограничения для сборной России сохранятся и на Олимпийских играх в Пекине — 2022, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 1 августа в социальной сети Facebook. Читайте также: «Что и требовалось доказать» — соцсети обсудили заявление МОК по России

09:52 01.08.2021 Российская мужская сборная по фехтованию победила в полуфинале команду США на турнире по рапире на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Российские рапиристы пробились в финал командного первенства на Олимпиаде

10:03 01.08.2021 Французского боксера российского происхождения Мурада Алиева могут дисквалифицировать за его поведение и оскорбление судей после боя в четвертьфинале на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 1 августа рассказали организаторы соревнований. Читайте также: Французского боксера Алиева могут дисквалифицировать за поведение на ОИ

10:27 01.08.2021 Заявления президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, назвавшего фарсом санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении спортсменов из России, обсудит Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 1 августа рассказал руководитель комиссии по допингу МОК Ненад Лалович. Об этом: В МОК обсудят заявления главы USADA по поводу российских спортсменов

11:05 01.08.2021 Успешные результаты российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио стали причиной нападок на них. Такое мнение 1 августа высказал на пресс-конференции глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Об этом: Глава ОКР объяснил причины нападок на российских спортсменов

11:13 01.08.2021 1 августа, воскресенье. День девятый — 25 комплектов наград 01:30. Гольф. Мужчины. Финальный раунд 03:10. Лёгкая атлетика. Женщины. Толкание ядра. Финал 04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Женщины. Финал 04:10. Велоспорт. BMX Фристайл. Мужчины. Финал 04:30. Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль. Финал 04:40. Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль. Финал 04:45. Плавание. Мужчины. 1500 м вольный стиль. Финал 05:30. Плавание. Женщины. Комбинированная эстафета 4×100 м. Финал 05:40. Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4×100 м. Финал 06:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. Финал 06:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. Финал 06:00. Теннис. Микст. Финал 07:00. Бадминтон. Смешанные пары. Финал 09:00. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал 09:30. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Финальная гонка 10:00. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Финальная гонка 11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения. Финал 11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок. Финал 12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь. Финал 13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту. Финал 13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м. Финал 13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок. Финал 13:15. Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья. Финал 13:45. Фехтование. Мужчины. Командная рапира. Финал 13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 76 кг. Группа А 14:30. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Финал

11:13 01.08.2021 Русские гандболистки выигрывают сборную Франции и выходят в плей-офф Олимпиады!

11:13 01.08.2021 Женская сборная России по волейболу побеждает команду США со счетом 3:0.

11:14 01.08.2021 На летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио все спортсмены на равных условиях получают доступ к соревнованиям после того, как антидопинговой системой будут получены доказательства «чистоты» атлетов. Об этом 1 августа заявил исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов, комментируя высказывания Главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта по поводу выступления российских спортсменов на ОИ. Читайте также: В РУСАДА ответили на заявления главы USADA по поводу российских спортсменов

11:15 01.08.2021 Медицинский осмотр получившей травму российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной выявил подозрение на надрыв задней поверхности бедра. В воскресенье, 1 августа, Клишина в двух первых попытках квалификации на Играх в Токио сделала заступ. Третью попытку она не смогла выполнить из-за травмы — спортсменка во время разбега повредила заднюю поверхность правого бедра.

11:16 01.08.2021 Максим Храмцов завоевал золото. Цитата из видео «Токио-2020 26 июля итоги дня». YouTube канал Olympics.

11:16 01.08.2021 Российский боксёр Имам Хатаевзавоевал бронзу в весовой категории до 81 килограмма.

11:16 01.08.2021 Генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) потребовал обнародовать результаты тестов на допинг российских спортсменов. Так он хочет узнать, изменилось ли что-то в сфере борьбы с допингом. Трэвис Тайгарт обвинил Россию в мошенничестве и счёл действующие наказания против страны недостаточно суровыми. Например, запрет выступать под национальным флагом он назвал ребрендингом.

11:18 01.08.2021 Четыре префектуры Японии введут режим ЧС из-за вспышки коронавируса. Ранее режим чрезвычайной ситуации в Токио продлили до 31 августа. Число новых заражений в стране резко увеличилось с началом Олимпийских игр.

11:21 01.08.2021 Мужская сборная России по фехтованию на рапирах вышла в финал Олимпиады и гарантировала себе как минимум серебро.

11:22 01.08.2021 За последние сутки, 31 июля, в России выявлено 22 804 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 789 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 17 271 человек. 🔸Москва — 2484 🔸Санкт-Петербург — 1911 🔸Московская область — 1658 🔸Нижегородская область — 535 🔸Свердловская область — 520 🔸Воронежская область — 486 🔸Красноярский край — 468 🔸Пермский край — 467 🔸Самарская область — 463 🔸Ростовская область — 429 🔸Иркутская область — 401 🔸Омская область — 386 🔸Республика Крым — 381 🔸Челябинская область — 342 🔸Оренбургская область — 337 🔸Хабаровский край — 317 🔸Волгоградская область — 317 🔸Ставропольский край — 314 🔸Астраханская область — 288 🔸Забайкальский край — 283 🔸Тюменская область — 282 🔸Республика Коми — 281 🔸Алтайский край — 276 🔸Ульяновская область — 265 🔸Краснодарский край — 264 🔸Республика Башкортостан — 258 🔸Тверская область — 256 🔸Саратовская область — 256 🔸Приморский край — 255 🔸Брянская область — 254 🔸Липецкая область — 244 🔸Мурманская область — 241 🔸Ленинградская область — 239 🔸Пензенская область — 232 🔸Вологодская область — 227 🔸Архангельская область — 224 🔸Владимирская область — 206 🔸Республика Дагестан — 205 🔸Калининградская область — 203 🔸Кемеровская область — 201 🔸Ярославская область — 199 🔸Новосибирская область — 199 🔸Республика Бурятия — 198 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 198 🔸Курская область — 195 🔸Республика Хакасия — 177 🔸Республика Тыва — 165 🔸Смоленская область — 163 🔸Удмуртская Республика — 163 🔸Республика Карелия — 161 🔸Республика Саха (Якутия) — 160 🔸Севастополь — 159 🔸Новгородская область — 151 🔸Белгородская область — 141 🔸Калужская область — 139 🔸Костромская область — 138 🔸Тульская область — 138 🔸Амурская область — 137 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 132 🔸Курганская область — 132 🔸Чеченская Республика — 127 🔸Рязанская область — 125 🔸Кировская область — 124 🔸Томская область — 118 🔸Ивановская область — 117 🔸Псковская область — 116 🔸Республика Калмыкия — 114 🔸Сахалинская область — 109 🔸Тамбовская область — 96 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 88 🔸Орловская область — 80 🔸Республика Чувашия — 73 🔸Республика Мордовия — 70 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 63 🔸Республика Марий Эл — 61 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 60 🔸Республика Ингушетия — 56 🔸Камчатский край — 55 🔸Республика Адыгея — 55 🔸Республика Алтай — 54 🔸Республика Татарстан — 51 🔸Еврейская автономная область — 41 🔸Магаданская область — 29 🔸Ненецкий автономный округ — 12 🔸Чукотский автономный округ — 9 Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 288 677 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 159 352 летальных исхода, выздоровели 5 625 890 человек.

11:25 01.08.2021 Французский боксер Мурад Алиев устроил забастовку на Олимпиаде в Токио. Во втором раунде спортсмен ударил соперника — британца Фрейзера Кларка головой в бровь. По мнению судей, он сделал это специально. Бой остановили, французу засчитали поражение. Алиеву это, конечно, не понравилось. Он возмущался и показывал неприличные жесты. И чтобы к нему получше прислушались, отказался покидать ринг.

11:31 01.08.2021 «Из-за тяжелого психологического состояния и трудностей с ориентацией в пространстве» — четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз продолжает сниматься с олимпийских соревнований в Токио. Вслед за командным и личным многоборьем она отказалась от брусьев, опорного прыжка и вольных упражнений. Впереди у Байлз осталось только бревно, о котором она «обещает подумать».

11:31 01.08.2021 38-я медаль России в Токио: Боксер Имам Хатаев, уступив в полуфинале весовой категории до 81 кг, завоевал бронзу.

12:24 01.08.2021 Российские спортсмены наряду с атлетами из других стран прошли все необходимые квалификации и тесты, и потому имеют право выступать на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 1 августа заявил глава Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, его слова приводит немецкое агентство DPA. Подробности в материале: Российские спортсмены имеют право на выступление на Олимпиаде — глава МОК Томас Бах (cc) Olaf Kosinsky

12:25 01.08.2021 Мужская российская сборная уверенно обыграла команду Туниса в заключительном матче группового этапа летних Олимпийских игр в Токио. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Сборная России по волейболу обыграла Тунис на групповом этапе ОИ

13:47 01.08.2021 Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Германии Александру Звереву в матче за золотую награду на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Теннисист Карен Хачанов выиграл серебряную медаль на Олимпиаде в Токио Карен Хачанов (cc) si. robi

13:47 01.08.2021 Российский боксер Андрей Замковой проиграл представителю Кубы Ронелу Иглесиасу в полуфинальном поединке в весовой категории до 69 кг на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Российский боксер Замковой стал бронзовым призером Олимпиады

14:52 01.08.2021 Российский боксер Глеб Бакши победил гаитянского спортсмена Дарелля Вальсанту в четвертьфинальном бою в весовой категории до 75 кг на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Российский боксер Бакши вышел в полуфинал Олимпиады

14:52 01.08.2021 Женская сборная России по водному поло обыграла команду Японии в заключительном матче группового этапа турнира на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Российские ватерполистки победили Японию в матче группового турнира ОИ

15:14 01.08.2021 Российская мужская сборная по фехтованию на рапирах выиграла серебряные медали в командном турнире на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Российские рапиристы завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Токио

15:34 01.08.2021 Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев переиграли другой российский дуэт в составе Елены Весниной и Аслана Карацева в финале теннисного турнира в смешанном разряде на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Российские теннисисты Павлюченкова и Рублев выиграли золото Олимпиады Олимпийский чемпион Андрей Рублёв (cc) si. robi

16:41 01.08.2021 Ситуацию, связанную с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, изучает Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 1 августа сообщили ТАСС в пресс-службе МОК. «Международный олимпийский комитет … изучает ситуацию и обратился в НОК (Национальный олимпийский комитет Белоруссии — прим. ИА REGNUM) за объяснениями», — говорится в сообщении. Подробности в материале: В МОК заинтересовались ситуацией с белорусской легкоатлеткой Тимановской Кристина Тимановская Скриншот c Facebook

18:21 01.08.2021 Сборная России завоевала семь наград по итогам девятого соревновательного дня Олимпиады, проходящей в столице Японии городе Токио. Об этом: Девятый день Олимпиады принес России семь медалей

18:34 01.08.2021 Представительница сборной команды Белоруссии по легкой атлетике Кристина Тимановская попросила Международный олимпийский комитет (МОК) о помощи, в связи с насильственной попыткой вывезти спортсменку из страны. Читайте подробнее: Спортсменка обвинила Белоруссию в попытке насильственной экстрадиции

19:23 01.08.2021 Ситуацией с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской обеспокоена Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом 1 августа сообщили ТАСС в организации. «Мы (представители World Athletics — прим. ИА REGNUM), безусловно, обеспокоены и связались с Белорусской федерацией легкой атлетики, … чтобы спросить, можем ли мы что-нибудь сделать», — отметили в организации. Подробности в материале: Ситуация с Тимановской заинтересовала представителей World Athletics Кристина Тимановская Скриншот instagram.com/kristi_timanovskaya

20:24 01.08.2021 Выступающая на Олимпиаде в Токио белорусская спортсменка Кристина Тимановская намерена обратиться к властям Австрии с прошением об убежище. Об этом 1 августа сообщает газета Tokyo Sports со ссылкой на источники. Об этом: Белорусская легкоатлетка попросила Австрию об убежище

22:40 01.08.2021 Российские шпажисты — серебряные призеры в командных соревнованиях. minsport.gov.ru

22:45 01.08.2021 Власти Чехии готовы помочь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которая ранее попросила Международный олимпийский комитет (МОК) о помощи. Об этом 1 августа сообщил глава министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек на странице в соцсети Twitter. Читайте также: Глава МИД Чехии предложил Тимановской помощь

06:04 02.08.2021 Лучница Ксения Перова, ставшая серебряной медалисткой Олимпиады в Токио, вернулась в Екатеринбург. В аэропорту «Кольцово» её встретили муж и дочь. Подробности в материале: Серебряная медалистка Олимпиады Перова поделилась дальнейшими планами

07:42 02.08.2021 У российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио не обнаружено положительных допинг-тестов, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Подробности в материале: МОК не обнаружил положительных допинг-тестов у российских атлетов в Токио

07:50 02.08.2021 Российский борец Сергей Емелин одержал победу над представителем США Ильдаром Хафизовым в утешительном раунде соревнований по греко-римской борьбе. Читайте подробнее: Борец Емелин поспорит за бронзу Олимпиады

07:56 02.08.2021 Российский борец Сергей Семёнов одержал победу над представителем Финляндии Матти Элиасом Куосманеном в утешительном раунде соревнований по греко-римской борьбе. Подробности в материале: Борец Семёнов сразится за бронзу Игр в Токио

08:05 02.08.2021 Международный олимпийский комитет (МОК) не обнаружил положительных допинг-тестов у российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом 2 августа заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Подробности в материале: В МОК рассказали о результатах допинг-тестов российских спортсменов на ОИ

08:07 02.08.2021 В аэропорту Иркутска 1 августа встретили серебряного призёра Олимпийских игр в Токио по стрельбе из лука Светлану Гомбоеву. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, делегацию возглавил президент региональной Федерации стрельбы из лука Вячеслав Цыбикжапов. Читайте подробнее: Призёру Олимпиады из Бурятии выдадут квартиру

08:15 02.08.2021 Международный олимпийский комитет (МОК) не будет применять санкции к Национальному олимпийскому комитету (НОК) Белоруссии, пока не получит полную картину по ситуации с легкоатлеткой КристинойТимановской. Подробности в материале: В МОК высказались о санкциях к Белоруссии по ситуации с Тимановской

08:30 02.08.2021 На Параолимпийских играх в составе российской сборной за медали будут бороться три спортсмена из Ульяновской области. Читайте также: Три ульяновских спортсмена выступят на Параолимпиаде

08:35 02.08.2021 Российский борец Муса Евлоев вышел в полуфинал Олимпиады в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. Подробности в материале: Борец Евлоев вышел в полуфинал Олимпиады

08:53 02.08.2021 Российский стрелок Сергей Каменский вышел в финал олимпийского турнира по стрельбе из винтовки с 50 м с трёх позиций. Об этом: Каменский вышел в финал Олимпиады в стрельбе из винтовки

09:01 02.08.2021 Илья Лешуков и Константин Семёнов вышли в четвертьфинал олимпийского турнира по пляжному волейболу. Читайте также: Российские «пляжники» вышли в четвертьфинал олимпийского турнира

09:05 02.08.2021 В Хабаровске на Комсомольской площади появился новый арт-объект — стела, посвящённая Олимпиаде в Токио. Подробности в материале: В Хабаровске установили стелу в честь Олимпиады в Токио

09:29 02.08.2021 Золотую медаль Олимпийских игр по стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 м выиграл французский спортсмен Жан Кикампуа. Читайте подробнее: Французский стрелок выиграл золото Олимпиады в стрельбе из пистолета

09:45 02.08.2021 Титулованные атлеты из Ростовской области, завоевавшие золотые, серебряные и бронзовые медали на чемпионатах и первенствах Европы в 2021 году, получат премию донского губернатора. Читайте подробнее: Ростовские спортсмены получат премию губернатора

09:46 02.08.2021 Американский пловец Райан Мёрфи заявил, что его слова после победы российского спортсмена Евгения Рылова на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров на спине, были неверно истолкованы. Он рассказал об этом 2 августа в эфире «Матч ТВ». Об этом: Пловец из США Мёрфи объяснил свои слова о допинге после победы Рылова

09:58 02.08.2021 Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Испании в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 34:31. Читайте подробнее: Российские гандболистки обыграли Испанию и вышли в плей-офф Олимпиады

10:16 02.08.2021 Российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что из-за пандемии коронавируса больше всех пострадали опытные спортсмены. Читайте также: Пловчиха Ефимова объяснила свой провал на Олимпиаде

10:39 02.08.2021 Франция рассматривает возможность предоставить политическое убежище белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Читайте также: Франция может предоставить политическое убежище Тимановской

10:40 02.08.2021 Спортсмены из Ростовской области завоевали девять медалей на Олимпиаде в Токио, сообщил в Instagram донской губернатор Василий Голубев. Борьба за медали продолжается. Читайте подробнее: Ростовские спортсмены завоевали девять медалей на Олимпиаде в Токио

11:03 02.08.2021 Женская сборная России по волейболу проиграла Турции в заключительном туре группового этапа олимпийского турнира со счётом 2:3 (25:21, 23:25, 23:25, 25:15, 10:15). Читайте подробнее: Российские волейболистки в пяти сетах проиграли Турции на Олимпиаде

11:35 02.08.2021 Цитата из видео «Скейтбординг — японец Оригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом». YouTube канал Olympics

11:36 02.08.2021 Политическое убежище, а также визу для въезда в Польшу предложили белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской польские власти. Об этом 2 августа сообщает газета Financial Times. Читайте также: Польша предложила убежище белорусской легкоатлетке Тимановской — FT

11:41 02.08.2021 Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва поборются за бронзу в командном спринте по велоспорту на треке на Олимпиаде в Токио. Подробности в материале: Войнова и Шмелёва поборются за бронзу в командном спринте по велотреку

11:47 02.08.2021 Китайская тяжелоатлетка Ван Чжоуюй выиграла золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 87 кг. Об этом: Китайская штангистка стала олимпийской чемпионкой в весе до 87 кг

11:50 02.08.2021 Спортсмен российской сборной, уроженец Алтайского края Сергей Каменский, взял серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. Читайте подробнее: Алтайский стрелок Сергей Каменский завоевал серебро на Олимпиаде в Токио

11:54 02.08.2021 Российский стрелок Сергей Каменский завоевал серебряную медаль Олимпийских игр по стрельбе из винтовки с 50 м с трёх позиций. Читайте подробнее: Каменский завоевал серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки

12:16 02.08.2021 Российская прыгунья в длину Дарья Клишина получила серьёзную травму, заявил глава российской делегации на Олимпиаде в Токио Андрей Конокотин. Читайте также: Российская легкоатлетка Клишина получила серьёзную травму

12:19 02.08.2021 С просьбой к властям Японии предоставить информацию о белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской обратилось посольство Белоруссии в этой стране. Об этом 2 августа говорится в сообщении на сайте белорусского диппредставительства.

12:30 02.08.2021 Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва завоевали бронзу в командном спринте по велоспорту на треке на Олимпиаде в Токио. Об этом: Войнова и Шмелёва завоевали за бронзу Игр в командном спринте по велотреку

12:52 02.08.2021 Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль Олимпийских игр в вольных упражнениях. Об этом: Гимнастка Мельникова завоевала бронзу Олимпиады в вольных упражнениях

13:04 02.08.2021 Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в четвертьфинал олимпийского турнира по пляжному волейболу. Подробности в материале: Ещё один российский дуэт «пляжников» вышел в четвертьфинал Игр в Токио

13:11 02.08.2021 Российский борец Муса Евлоев вышел в финал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. Об этом: Борец Евлоев вышел в финал олимпийского турнира

13:46 02.08.2021 Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебро Олимпийских игр в опорном прыжке. Читайте также: Гимнаст Аблязин завоевал серебро Олимпиады в опорном прыжке

14:07 02.08.2021 Российский борец Сергей Емелин одержал победу над представителем Молдавии Виктором Чобану в поединке за третье место в олимпийском турнире по греко-римской борьбе. Подробности в материале: Емелин завоевал бронзу Олимпиады в греко-римской борьбе

14:09 02.08.2021 Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши. Об этом 2 августа написал заместитель польского министра иностранных дел Марчин Пшидач на своей странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: Легкоатлетка Кристина Тимановская получила польскую визу

14:43 02.08.2021 Сборная России не будет подавать протест на оценку гимнаста Дениса Аблязина в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио. Читайте подробнее: Сборная России не будет подавать протест на оценку гимнаста Аблязина

14:54 02.08.2021 Российский борец Сергей Семёнов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в греко-римской борьбе. Читайте подробнее: Борец Семёнов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр

15:13 02.08.2021 Тяжелоатлет-трансгендер Лорел Хаббард из Новой Зеландии выбыла с Олимпийских игр в Токио, не сумев взять вес. Об этом: Штангист-трансгендер выбыл с Олимпиады, не сумев взять вес

15:26 02.08.2021 Цитата из видео «Мужская сборная ОКР по волейболу героически обыграла американцев». YouTube канал Olympics

15:27 02.08.2021 Кубинский борец Михаин Лопес выиграл олимпийский турнир в Токио по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг и стал четырёхкратным олимпийским чемпионом. Читайте подробнее: Кубинский борец греко-римского стиля превзошёл результат Карелина

16:41 02.08.2021 Первое место одержали российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина в произвольной программе в предварительном раунде соревнований среди дуэтов на Олимпиаде, набрав 97,9000 балла, сообщает 2 августа «Р-Спорт». Во время их выступления сначала включили не ту музыку, затем она совсем пропала. Поэтому они дважды сделали заход перед погружением в воду. Подробности в материале: Синхронистки из РФ на Играх столкнулись с проблемой со звуком

17:44 02.08.2021 Американская спортивная гимнастка Симона Байлз выступит в финале Олимпиады в дисциплине на бревне 3 августа. Об этом 2 августа сообщила в Twitter американская ассоциация гимнастики. Об этом: Последний шанс США взять золото: Байлз решила выступить в финале Олимпиады

17:44 02.08.2021 Американская спортивная гимнастка Джейд Кэри взяла золото в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио, набрав 14,366 балла. Об этом 2 августа сообщает CNN. Читайте также: Кэри принесла США золото в вольных по спортивной гимнастике на Олимпиаде

17:45 02.08.2021 В понедельник, 2 августа, британцы Оливер Тауненд, Лора Коллетт и Том Макьюэн завоевали золото в командных соревнованиях по конному спорту. Спортсмены принесли Великобритании первое золото страны в этой дисциплине за последние 49 лет. Об этом: Великобритания впервые за 49 лет взяла золото по конкурсу на Олимпиаде

17:46 02.08.2021 Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард стала первой женщиной-трансгендером, принявшей участие в Олимпийских играх, сообщает 2 августа CNN. Об этом: Трансгендер Лорел Хаббард не смогла обойти женщин на Олимпиаде

17:47 02.08.2021 Швеция встретится с Канадой в финальном матче женского футбола на Олимпиаде в Токио, сообщает 2 августа CNN. Подробности в материале: Сборная Швеции по женскому футболу встретится с Канадой в финале Олимпиады

17:47 02.08.2021 Американская женская сборная по футболу 2 августа проиграла канадской команде в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Читайте подробнее: Женская сборная США по футболу проиграла Канаде в полуфинале Олимпиады

18:43 02.08.2021 Олимпийский комитет Японии намерен принять более строгие меры для защиты чести и достоинства спортсменов, которые всё чаще становятся объектами оскорблений в социальных сетях, заявил глава японской делегации на Олимпиаде в Токио Цуёси Фукуи. Об этом: Олимпийский комитет Японии решил бороться с травлей спортсменов в соцсетях

19:11 02.08.2021 Российские рапиристы — серебряные призеры Игр. Источник: minsport.gov.ru

20:29 02.08.2021 Виталина Бацарашкина выиграла первое в истории России «золото» в стрельбе из пистолета с 25 метров. Источник: minsport.gov.ru

22:02 02.08.2021 Информация о том, что Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую Национальный олимпийский комитет (НОК) собирался депортировать из Токио, хочет попросить об убежище в Германии или Австрии, стала поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 2 августа в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «Это был её звёздный час» — белорусская спортсменка запросила убежища

22:10 02.08.2021 Заявление исполняющего обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаила Буханова в ответ на критику главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, считающего наказание для российских спортсменов недостаточно суровым, о том, что все спортсмены на равных условиях получают доступ к Олимпийским играм, когда мировая система контроля за атлетами получает доказательства их «чистоты», обсудили в интернете. Граждане оставили свои комментарии 2 августа в социальной сети Facebook. Читайте также: Сеть: «Устроили настоящий буллинг» — USADA напала на спортсменов из России

23:06 02.08.2021 Баскетболистка Анастасия Логунова. (сс) Sergeev Pavel

06:13 03.08.2021 Мужская сборная России по волейболу победила канадскую команду в четвертьфинальном матче летних Олимпийских игр в Токио и вышла в полуфинал турнира. Подробности в материале: Российские волейболисты вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

06:49 03.08.2021 В Токио за последние сутки тесты на коронавирус SARS-CoV-2 выявили инфекцию ещё у 18 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба оргкомитета «Токио-2020». Читайте подробнее: На Олимпийских играх в Токио SARS-CoV-2 выявили ещё у 18 человек

07:23 03.08.2021 Юлия Зыкова, выигравшая серебро Олимпиады в стрельбе из винтовки с 50 метров из трёх положений, утром 3 августа вернулась в Красноярск. В аэропорту Зыкову встретили журналисты и болельщики.

07:59 03.08.2021 Денис Аблязин выиграл «серебро» в опорном прыжке, Ангелина Мельникова — «бронзу» в вольных упражнениях. minsport.gov.ru

08:07 03.08.2021 Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов вышел в финал олимпийского турнира в Токио в весовой категории до 91 кг. Читайте подробнее: Боксёр Гаджимагомедов вышел в финал на Олимпиаде

08:08 03.08.2021 Золото летних Олимпийских игр в Токио в турнире по боксу среди женщин в весовой категории до 57 кг взяла японка Сэна Ириэ, которая в финальном поединке победила филиппику Нести Петесио. Читайте также: Олимпийской чемпионкой по боксу в категории до 57 кг стала японка Ириэ

08:19 03.08.2021 Российским боксёр Муслим Гаджимагомедов заявил, что одного из арбитров его боя с новозеландцем Дэвидом Ньики нужно отстранить от работы. Читайте подробнее: Российский боксёр призвал дисквалифицировать судью на Олимпиаде

08:26 03.08.2021 Сборная Словении по баскетболу одержала победу над командой Германии в матче ¼ финала Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счётом 94:70. Подробности в материале: Дабл-дабл Дончича помог сборной Словении выйти в полуфинал Олимпиады

08:49 03.08.2021 Мужская сборная России по волейболу сыграет с командой Бразилии в полуфинале Олимпиады в Токио. Читайте подробнее: Определился соперник российских волейболистов по полуфиналу Олимпиады

08:55 03.08.2021 Российский борец Артём Сурков не смог выйти в полуфинал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг. Об этом: Российский борец Сурков не смог выйти в полуфинал олимпийского турнира

09:42 03.08.2021 Тамерлан Башаев выиграл «бронзу» в соревнованиях по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг. minsport.gov.ru

10:19 03.08.2021 Министерство иностранных дел Японии не стало вдаваться подробности по ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской и предоставлять информацию о дате вылета спортсменки из Токио в Польшу. Также в ведомстве не раскрывают и другие данные, касающиеся её перемещений. Подробности в материале: МИД Японии не стал вдаваться в детали по ситуации с Тимановской

10:21 03.08.2021 «Гордость Омска» — так омичи называют в соцсетях свою землячку, олимпийскую чемпионку и рекордсменку Виталину Бацарашкину. На Олимпийских играх в Токио она выиграла золото в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. В паре с иркутянином Артемом Черноусовым спортсменка завоевала серебро в командном миксе на этой же дистанции. А 30 июля Бацарашкина стала лучшей в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров среди женщин.

11:01 03.08.2021 Мэр Омска Оксана Фадина предложила присвоить Виталине Бацарашкиной звание «Почётного гражданина Омска».

11:05 03.08.2021 Участники Олимпийских игр в Токио — это самое проверяемое на COVID-19 сообщество на планете, заявил 3 августа официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Читайте также: МОК назвал участников ОИ самым проверяемым на COVID-19 сообществом в мире

11:24 03.08.2021 Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование по ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх в Токио. Об этом 3 августа заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс. Подробности в материале: МОК начал расследование по ситуации с Тимановской

11:25 03.08.2021 Денис Аблязин. Цитата из видео «Триумф сборной ОКР в спортивной гимнастике» YouTube канал Olympics

12:05 03.08.2021 Мэр Омска Оксана Фадина и губернатор Омской области Александр Бурков 3 августа в аэропорту встретили Виталину Бацарашкину. Глава региона подарил двукратной олимпийской чемпионке шикарный букет роз, а мэр — огромного белого плюшевого медведя, сообщает «Вечерний Омск».

12:21 03.08.2021 Сборная США по баскетболу одержала победу над командой Испании в матче ¼ финала олимпийского турнира в Токио. Об этом: Сборная США по баскетболу вышла в полуфинал Олимпиады, обыграв Испанию

12:29 03.08.2021 На Олимпийских играх в Токио российские велогонщики Денис Дмитриев, Иван Гладышев и Павел Якушевский заняли итоговое шестое место в командном спринте. Читайте также: Российских велогонщиков дисквалифицировали в заезде за пятое место на Играх

12:35 03.08.2021 Российский боксёр Альберт Батыргазиев вышел в финал олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг. Читайте подробнее: Боксёр Батыргазиев вышел в финал Олимпиады в Токио

12:42 03.08.2021 Российский гимнаст Давид Белявский занял пятое место на Олимпийских играх в Токио в упражнениях на параллельных брусьях. Читайте подробнее: Гимнаст Белявский занял пятое место на параллельных брусьях на ОИ-2020

12:43 03.08.2021 Цитата из видео «Александр Бондарь и Виктор Минибаев взяли бронзу». YouTube канал Olympics

12:50 03.08.2021 Испанские баскетболисты, братья Пау и Марк Газоли объявили о завершении выступлений за национальную команду после поражения от США на Олимпийских играх в Токио. Читайте подробнее: Братья Газоли завершили карьеру в сборной Испании по баскетболу

13:01 03.08.2021 Американская гимнастка Симона Байлз выиграла бронзовую медаль в упражнениях на бревне на Олимпийских играх в Токио. Читайте также: Американская гимнастка Байлз завоевала бронзу Олимпийских игр

13:09 03.08.2021 Двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина 3 августа вернулась из Токио в Омск. Встретить Бацарашкину в аэропорту приехали губернатор области Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина. Бурков поздравил Бацарашкину со сцены. По его словам, «такие достижения нужно поощрять». Правительство Омской области решило выплатить Бацарашкиной и её тренеру денежную премию в размере более 11 млн рублей. Подробности в материале: Омская область выплатит олимпийской чемпионке и её тренеру 11 млн рублей

13:09 03.08.2021 2 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, в которым лидеры двух стран обсудили торговую политику, ситуацию на границе и возможное взаимодействие двух стран по инфраструктурным проектам. В то же время, отмечают журналисты телеканала CTVNews, у «Джастина Трюдо был шанс подколоть своего американского коллегу по поводу полуфинальной победы женской сборной Канады на Олимпийских играх в Токио». Читайте также: У премьер-министра Канады был шанс «подколоть» Байдена — CTV News

13:27 03.08.2021 Сборная Франции по баскетболу одержала победу над командой Италии в матче ¼ финала олимпийского турнира в Токио. Об этом: Сборная Франции по баскетболу вышла в полуфинал Олимпийских игр

13:40 03.08.2021 Российский бегун, чемпион мира Сергей Шубенков снялся с соревнований на Олимпийских играх в Токио из-за травмы. Об этом: Сергей Шубенков снялся с олимпийских соревнований в Токио

13:47 03.08.2021 Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио в упражнениях на перекладине. Об этом: Гимнаст Нагорный взял бронзу Олимпиады в упражнениях на перекладине

13:50 03.08.2021 Климент Колесников. Цитата из видео Рылов выиграл золото Олимпиады на дистанции 100 метров на спине, у Колесникова — серебро. tele-sport.ru

13:59 03.08.2021 Сборную Греции по синхронному плаванию сняли с олимпийских соревнований в Токио из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Читайте подробнее: Греческих синхронисток сняли с Олимпиады из-за коронавируса

14:05 03.08.2021 Российских синхронисток не снимут с соревнований на Олимпийских играх в Токио, поскольку они не контактировали с представительницами Греции. Об этом: Российских синхронисток не снимут с Олимпиады в Токио

14:14 03.08.2021 Сборная Бразилии по футболу вышла в финал мужского Олимпийского турнира в Токио, обыграв в полуфинале сборную Мексики. Читайте также: Сборная Бразилии по футболу вышла в финал Олимпийских игр

14:24 03.08.2021 Получившему травму российскому легкоатлету Сергею Шубенкову потребовались коляска и костыли, чтобы покинуть олимпийский стадион в Токио. Подробности в материале: Шубенкову потребовались коляска и костыли, чтобы покинуть стадион в Токио

14:31 03.08.2021 Российский легкоатлет Сергей Шубенков за 10 дней до вылета в Токио почувствовал боль в ахилловом сухожилии. Читайте подробнее: Главный тренер сборной России рассказал подробности о травме Шубенкова

14:37 03.08.2021 Цитата из видео «Пити выигрывает золото, Титмус обходит Ледеки, Колесников и Малютин лидируют в полуфинале». YouTube-канал Olympics

14:40 03.08.2021 Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что хочет продолжить спортивную карьеру, но беспокоится из-за своей безопасности. Читайте подробнее: Тимановская хочет продолжить карьеру, но беспокоится только о безопасности

14:53 03.08.2021 Российский борец Муса Евлоев завоевал золото Олимпийских игр по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. Читайте также: Российский борец Евлоев завоевал золото Олимпиады

15:02 03.08.2021 Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал олимпийского турнира в Токио, обыграв в четвертьфинале команду Австралии со счётом 9:8. Об этом: Российские ватерполистки вышли в полуфинал Олимпийских игр

15:30 03.08.2021 Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли квалификацию на Олимпиаде в Токио. Читайте подробнее: Российские синхронистки выиграли квалификацию дуэтов на Олимпиаде

15:44 03.08.2021 Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) знала о травме Сергея Шубенкова перед Олимпиадой в Токио, но не давала информацию об этом в прессе, чтобы его «не терзали журналисты». Об этом 3 августа заявила пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко. Читайте подробнее: В ВФЛА объяснили, почему не заменили Шубенкова перед Олимпиадой

15:52 03.08.2021 В течение ближайших дней легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская вылетит из Токио в Варшаву. Об этом 3 августа сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Тимановская на днях вылетит в Варшаву — премьер-министр Польши

15:54 03.08.2021 Венгерский борец Тамаш Лёринц завоевал золото Олимпийских игр в Токио в греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг. Читайте также: Венгерский борец Лёринц завоевал золото Игр в греко-римской борьбе

16:05 03.08.2021 Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев заявил, что боролся с сильными соперниками на Играх в Токио. Подробности в материале: Евлоев прокомментировал своё олимпийское золото на Играх в Токио

16:25 03.08.2021 Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио. Он стал единственным, кто смог прыгнуть на 6,02 метра. Читайте также: Шведский прыгун с шестом Дюплантис победил на Олимпийских играх

17:30 03.08.2021 Российский теннисист Карен Хачанов. (сс) Thesupermat

18:00 03.08.2021 Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил борца греко-римского стиля Акжола Махмудова, завоевавшего серебряную медаль на олимпийских играх. Об этом: Президент Киргизии поздравил атлетов, завоевавших две медали на олимпиаде

20:46 03.08.2021 Карен Хачанов выиграл «серебро» в соревнованиях по теннису в одиночном разряде. minsport.gov.ru

22:57 03.08.2021 Российская пловчиха Юлия Ефимова (сс)Mikhail Makarov

23:42 03.08.2021 В копилке у Киргизии насчитывается две медали — серебряную завоевал Акжол Махмудов в состязаниях по греко-римской борьбе, а бронзовую смогла заполучить Мээрим Жуманазарова на турнире по женской борьбе. Читайте также: Киргизия в медальном зачете на олимпиаде в Токио занимает 63-е место

06:35 04.08.2021 На Олимпийских играх в Токио в беге на 400 метров с барьерами победу с новым мировым рекордом (51,46 секунды) одержала американка Сидни Маклафлин. Она побила собственное же предыдущее достижение (51,90), установленное 26 июня в ходе отборочных соревнований в США. Об этом: Золото Олимпиады в беге на 400 м с барьерами взяла рекордсменка из США

07:14 04.08.2021 Победу в четвертьфинальном матче женского турнира по гандболу на летних Олимпийских играх в Токио 4 августа одержала сборная из России. Читайте подробнее: Женская сборная России по гандболу вышла в полуфинал Олимпиады

07:28 04.08.2021 Главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба. Источник: midural.ru

07:59 04.08.2021 Массовое инфицирование членов сборной Греции по синхронному плаванию коронавирусом SARS-CoV-2, произошедшее на Олимпийских играх в Токио, является очагом заражения. Об этом со ссылкой на представителя оргкомитета «Токио-2020» Масанори Такаю 4 августа сообщает агентство Киодо. Читайте также: В сборной Греции на Олимпиаде выявили очаг заражения COVID-19

08:17 04.08.2021 Женская сборная России по гандболу вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио, обыграв в четвертьфинале команду Черногории со счётом 32:26. Читайте также: Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпийских игр

08:24 04.08.2021 Женская сборная России по гандболу победила команду Черногории и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Об этом: Российские гандболистки обыграли Черногорию и вышли в полуфинал ОИ

08:28 04.08.2021 Илья Лешуков и Константин Семёнов не смогли выйти в полуфинал олимпийского турнира по пляжному волейболу. Читайте подробнее: «Пляжники» Лешуков и Семёнов не смогли выйти в полуфинал Олимпиады

08:43 04.08.2021 Российский борец Артём Сурков примет участие в поединке за бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе. Читайте также: Борец Сурков поспорит за бронзу Олимпиады в Токио

08:48 04.08.2021 Бронзовый призёр Олимпиады по велоспорту Анастасия Воинова (cc) Nicola

08:59 04.08.2021 Российский борец Артур Найфонов вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в соревнованиях по вольной борьбе. Подробности в материале: Российский борец Найфонов вышел в полуфинал Олимпиады

09:20 04.08.2021 Международный олимпийский комитет (МОК) начинает работу дисциплинарной комиссии по ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом 4 августа заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс. Читайте подробнее: Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по делу Тимановской

09:42 04.08.2021 Женская сборная России по гандболу сыграет с командой Норвегии в полуфинале Олимпиады в Токио. Подробности в материале: Определился соперник российских гандболисток в полуфинале Олимпиады

09:44 04.08.2021 Сергей Каменский выиграл «серебро» в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений. Источник: minsport.gov.ru

09:53 04.08.2021 Российская каратистка Анна Чернышёва заразилась коронавирусом на Олимпиаде в Токио. Она была единственной представительницей России на Играх в данном виде программы. Читайте также: Единственная российская каратистка снялась с Игр в Токио из-за коронавируса

10:01 04.08.2021 Испанский баскетболист Пау Газоль вошёл в состав комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Читайте также: Баскетболист Пау Газоль вошёл в комиссию спортсменов МОК

10:21 04.08.2021 Женская сборная США по баскетболу одержала победу над командой Австралии в матче ¼ финала Олимпиады игр в Токио. Об этом: Определена первая полуфинальная пара в женском баскетболе на Олимпиаде

10:46 04.08.2021 В сборной России по художественной гимнастике не выявлено случаев заражения коронавирусом. Читайте также: У российских гимнасток не выявлено случаев заражения коронавирусом

11:09 04.08.2021 Заразившаяся коронавирусом российская каратистка Анна Чернышёва помещена на двухнедельный карантин в Токио. Подробности в материале: Каратистка Чернышёва проведёт две недели на изоляции в Токио

11:11 04.08.2021 Заявление главы Госдепартамента США Энтони Блинкена, в котором он осудил действия Белоруссии в отношении легкоатлетки Кристины Тимановской, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 3 августа в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Соцсети: «Ещё один продажный агент» — США вступились за Тимановскую

11:25 04.08.2021 Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова выиграли «золото» на теннисном турнире в миксте, Аслан Карацев и Елена Веснина — «серебро». Источник: minsport.gov.ru

12:08 04.08.2021 За истекшие сутки на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио было выявлено 29 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 августа сообщает оргкомитет Игр. Читайте подробнее: На летних ОИ в Токио за сутки выявили 29 носителей коронавируса

12:09 04.08.2021 У российского легкоатлета Сергея Шубенкова достаточно тяжёлая травма, заявил главный врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский. Об этом: Главный врач сборной России рассказал о степени тяжести травмы Шубенкова

12:40 04.08.2021 Песню «Мой Дагестан» для выхода российского боксёра Муслима Гаджимагомедова одобрили организаторы боксёрского турнира на Олимпиаде в Токио. Читайте также: Организаторы Игр в Токио не нашли связи песни «Мой Дагестан» с Россией

12:48 04.08.2021 Российский борец Заур Угуев вышел в финал Олимпийских игр в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. Читайте также: Российский борец Угуев вышел в финал Олимпийских игр

13:13 04.08.2021 Елена Осипова выиграла «серебро» в стрельбе из лука — первую в истории России медаль в личном первенстве. Источник: minsport.gov.ru

13:18 04.08.2021 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил руководству Олимпийского комитета России (ОКР) запретить обвинять российских спортсменов в применении допинга, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа. Подробности в материале: ОКР предложили потребовать от МОК запрета обвинять спортсменов в допинге

13:20 04.08.2021 Российский борец Артур Найфонов не смог выйти в финал Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по вольной борьбе. Об этом: Борец Найфонов проиграл в полуфинале Олимпиады и поспорит за бронзу

13:53 04.08.2021 Имам Хатаев выиграл «бронзу» в соревнованиях по боксу в весовой категории до 81 кг. Источник: minsport.gov.ru

14:00 04.08.2021 Возможная смена спортивного гражданства белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской не помешает спортсменке претендовать на участие в Олимпиаде 2024 года в Париже. Это следует из заявления пресс-службы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), на которую ссылается ТАСС. Об этом: Тимановской могут дать выступить на ОИ в Париже после смены гражданства

14:01 04.08.2021 Женская сборная Японии по баскетболу одержала победу над командой Бельгии и вышла в полуфинал олимпийского турнира в Токио. Об этом: Японские баскетболистки вышли в полуфинал Олимпиады

14:10 04.08.2021 Российский борец Артём Сурков не смог завоевать бронзу Олимпиады в соревнованиях по греко-римской борьбе, проиграв в поединке за третье место Мохамеду Ибраиме Эль-Сайеду из Египта. Читайте также: Борец Сурков не смог завоевать бронзу Олимпийских игр

14:47 04.08.2021 Российские саблистки защитили титул олимпийских чемпионок. Источник: minsport.gov.ru

14:50 04.08.2021 Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде в Токио. Об этом: Синхронистки Колесниченко и Ромашина принесли России 14-е золото Олимпиады

15:02 04.08.2021 Российская синхронистка Светлана Ромашина стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию. Читайте также: Ромашина стала первой шестикратной чемпионкой ОИ по синхронному плаванию

15:22 04.08.2021 Шестикратная олимпийская чемпионка, российская синхронистка Светлана Ромашина заявила, что не выступит на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже. Подробности в материале: Ромашина объявила, что Игры в Токио станут для неё последними

15:45 04.08.2021 Подозрения в адрес российских олимпийцев в применении допинга в Токио возмутительны. Международные спортивные организации должны запретить подобные высказывания, а России следует выдвинуть встречные претензии против иностранных спортсменов, которые принимают стимулирующие препараты под видом лекарств, заявил глава фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов.

15:47 04.08.2021 «Я восхищен достижениями наших спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Мы добились выдающихся результатов, каких по отдельным дисциплинам не было уже многие годы. И это на фоне беспрецедентного давления и бесконечных проверок, которым подвергаются российские атлеты, — сказал Сергей Миронов. — В этой связи вдвойне оскорбительно звучат надуманные обвинения и нападки на наших олимпийцев. Я призываю российских спортивных чиновников потребовать от Международного олимпийского комитета и других инстанций запретить спортсменам и официальным лицам подобные высказывания».

15:47 04.08.2021 Построенный к играм Национальный стадион в Токио — место проведения церемоний и соревнований по лёгкой атлетике. (cc) Arne Müseler. arne-mueseler.com

15:57 04.08.2021 Депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк, завоевавший «золото» в греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио, не зря тренировался в украинском парламенте. Об этом российская телеведущая Ольга Скабеева написала 4 августа в своём телеграм-канале. «Тренировки в Раде не проходят даром!» — пошутила Скабеева, комментируя победный танец депутата-спортсмена. Читайте также: Скабеева оценила победный гопак депутата Рады на Олимпиаде

15:59 04.08.2021 Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал олимпийского турнира по пляжному волейболу. Читайте также: Российские «пляжники» вышли в полуфинал Олимпийских игр

16:27 04.08.2021 Анастасия Войнова и Дарья Шмелева — бронзовые призеры командном спринте в велотреке. minsport.gov.ru

17:24 04.08.2021 Поздравления российским синхронисткам Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко в связи с их победой на Олимпиаде направил президент РФ Владимир Путин 4 августа, сообщили в пресс-службе Кремля. Читайте также: Путин поздравил Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде

18:18 04.08.2021 Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко получили много шутливых сообщений от болельщиков, в которых высмеивались ошибки диджея олимпийского турнира в Токио. Об этом они рассказали журналистам после победы в соревновании дуэтов. Во время Игр в Токио диджей дважды чуть не сорвал выступления российского дуэта: на предварительном этапе он включил чужую композицию, в финале — прервал музыкальное вступление. Этот же диджей допустил ошибку во время выступления российских синхронисток на Играх в Афинах. «В Instagram люди нам прислали много приколов на эту тему. И предлагали своих диджеев. В одном сообщении говорилось о неком диджее из Екатеринбурга, который в баре всегда включает то, что надо. Если вы просите Меладзе, то он включает Меладзе. Поэтому есть и такие варианты», — сказала Ромашина.

18:24 04.08.2021 Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили в соревновании дуэтов на Олимпиаде в шестой раз подряд. Ромашиной 31 год, она стала самой титулованной синхронисткой мира. В ее активе шесть золотых медалей Олимпиад, 21 победа на чемпионатах мира, 13 — на чемпионатах Европы. 27-летняя Колесниченко является двукратной олимпийской чемпионкой, 16-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.

18:26 04.08.2021 Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджо Бузато считает справедливым результат четвертьфинальной игры команды против бразильянок на Олимпиаде. В среду, 4 августа, женская сборная России по волейболу проиграла команде Бразилии в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио. Встреча завершилась со счетом 3−1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22) в пользу бразильянок. «Результат объективный. Жаль заканчивать турнир, мы должны проанализировать, почему проиграли», — сказал главный тренер. По его словам, команда технически и тактически была готова к матчу, но у сборной Бразилии вышла новая диагональная Розамария Монтибеллер, которая активно включилась в игру.

18:27 04.08.2021 Сборная России по волейболу вышла в плей-офф с четвертого места в группе B. Российские волейболистки на предварительном этапе одержали три победы и потерпели два поражения. Финал женского турнира состоится 8 августа, в заключительный день Олимпиады в Токио.

18:28 04.08.2021 Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджо Бузато предложить создать базовый клуб, на основе которого будет формироваться национальная команда. «Может быть, есть смысл создать один клуб — сборную России», — заявил Бузато.

18:29 04.08.2021 Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато не уверен, что продолжит работу с национальной командой: «Буду ли я работать — не знаю, надо смотреть. Но сейчас я очень устал, пока не могу оценивать свою работу». Напомним, российские волейболистки проиграли бразильянкам со счетом 1−3 в четвертьфинале Олимпиады в Токио.

18:39 04.08.2021 Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова назвала неудачным выступление женской сборной России по волейболу на Олимпиаде. «Это, безусловно, неудача. Мы ставим перед собой самые высокие задачи, но опять вылетаем в четвертьфинале. Бразильянки показали свою игру, у нас же были проблемы с приемом. У них выделялась Габи, они были более успешны в атаке», — сказала Гамова.

18:41 04.08.2021 Результат женской сборной России по волейболу на Олимпийских играх, где команда не сумела выйти в полуфинал после поражения от бразильянок, позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Такое мнение высказала центральная блокирующая Ирина Королёва. «Результат был не хуже, чем в Рио. Две победы над топ-командами позволяют нам смотреть [в будущее] c оптимизмом», — цитирует ТАСС Королёву.

18:59 04.08.2021 Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли золотые медали в синхронном плавании в дуэте. minsport.gov.ru

19:00 04.08.2021 Светлана Ромашина не сдержала слез во время церемонии награждения на Играх в Токио, потому что ее путь к шестой золотой олимпийской медали был очень тяжелым. Об этом она рассказала журналистам после победы в паре со Светланой Колесниченко на Играх в Токио. Ромашина вернулась в спорт три года назад после декретного отпуска. Игры в Токио были отложены на год в связи с пандемией коронавируса.

19:02 04.08.2021 «Я плакала, потому что пройден очень тяжелый путь, — сказала Ромашина. — Когда я возвращалась в спорт, то надеялась на два года, а оказалось три. Я безумно скучаю по своей дочери, которая, думаю, смотрела выступление, хотя не думаю, что она что-то поняла или оценила». «Но полностью эмоции выплеснуть не можем — впереди групповые упражнения, мы должны держать себя в руках», — добавила она. Шестикратная олимпийская чемпионка отметила, что три года подготовки к Играм ей дались как никогда тяжело. «Прошлые циклы в четыре года пролетали быстрее, а этот в три тянулся очень долго. Я до конца не верила, что Олимпийские игры состоятся. Олимпийский дух я прочувствовала, только когда уже приехала в Олимпийскую деревню. Эта медаль выстраданная и физически, и морально», — заявила она. Первыми для Ромашиной стали Игры 2008 года в Пекине. Шестая олимпийская медаль сделала ее самой титулованной синхронисткой мира.

19:04 04.08.2021 Россия при подготовке к Олимпийским играм в Токио сумела обеспечить своим спортсменам ряд преимуществ, которые поставили их в выгодное положение по сравнению с конкурентами и позволили взять большое количество медалей. К таким выводам приходит в опубликованном в среду материале газета The Wall Street Journal. Газета отмечает, что российские спортсмены «разгромили Игры» в Токио, «добывая золото будто из сибирской шахты», и превзошли свои же собственные ожидания по количеству медалей. Газета пишет о «секретном оружии» — российской географии: часть спортсменов готовилась к Олимпиаде на Дальнем Востоке, то есть в максимально близком к Токио часовом поясе, в то время как большинству их соперников пришлось бороться с разницей во времени. Кроме того, издание указывает, что российские власти предоставили возможность спортсменам тренироваться в закрытых комплексах во время пандемии без каких-либо помех. Многие же американские атлеты столкнулись в этот период с трудностями при подготовке из-за того, что спортивные центры стали закрываться из-за пандемии. Издание также отмечает, что ряд спортсменов из США уже выступили с обвинениями в адрес коллег из РФ, намекая на то, что они могли использовать допинг, или просто заявляя, что россияне вообще не должны участвовать в Играх из-за предыдущих нарушений.

19:04 04.08.2021 Американская гимнастка Симона Байлз (сс)Agência Brasil Fotografias

19:24 04.08.2021 Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин считает завоеванную на Олимпийских играх в Токио бронзовую награду удовлетворительным результатом. 4 августа Емелин и Сергей Семенов вернулись в Россию после выступления на Олимпиаде, где Емелин завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг, Семенов стал третьим в соревнованиях до 130 кг. «Полет тяжелый, честно говоря, не получилось поспать, — cказал спортсмен ТАСС. — Остались ли эмоции? Пока у меня усталость, доедем до дома, посмотрим. Результат удовлетворительный, ехал за золотом, конечно, но в этот раз бронза, пока будем продолжать трудиться, нужно отбираться на следующую Олимпиаду».

19:24 04.08.2021 Сергею Емелину 26 лет, он является чемпионом мира (2018), а также серебряным призером мирового первенства (2019). На его счету две золотые и одна серебряная медаль чемпионатов Европы.

19:25 04.08.2021 Сергей Емелин и Сергей Семенов — бронзовые призеры в соревнованиях по греко-римской борьбе. minsport.gov.ru

20:46 04.08.2021 Российскому легкоатлету Сергею Шубенкову не требуется хирургическое вмешательство после травмы, полученной перед выступлением на Олимпийских играх. Об этом Шубенков заявил телеканалу «Матч ТВ». Во вторник, 3 августа, Шубенков на разминке перед выступлением в предварительном забеге на дистанции 110 м с барьерами на Олимпиаде усугубил хроническую травму ахиллова сухожилия и снялся с соревнований. «Хирургическое вмешательство мне не требуется, нужно какое-то время на реабилитацию. Думаю, что через два месяца я снова буду готов работать, тренироваться, чтобы в следующем сезоне быть во всеоружии. Еще несколько дней побуду в Токио, дальше поеду в Москву, нужно еще принять решение о своей реабилитации: где я буду лечиться, восстанавливаться. Есть варианты, там решим», — сказал Шубенков. Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 м с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место. В его активе также две серебряные медали чемпионатов мира в Лондоне (2017) и Катаре (2019), одна бронзовая награда, завоеванная на мировом первенстве в Москве (2013).

20:49 04.08.2021 Бронзовые призеры Олимпиады в Токио Мадина Таймазова и Тамерлан Башаев направили свои извинения за нарушение кодекса дзюдоиста в Международную федерацию дзюдо (IJF) — на Играх они высказали критические замечания в адрес судей. Об этом говорится в обращении спортсменов в IJF, предоставленном ТАСС Федерацией дзюдо России.

20:50 04.08.2021 «Прошу вас простить меня за недопустимые слова, которые я сказала на Олимпиаде в Токио в адрес арбитров, судивших полуфинальную встречу с моим участием, — говорится в обращении Мадины Таймазовой. — После тяжелейшего полуфинала я лишилась возможности бороться за золотую медаль, на которую я очень рассчитывала. Я дала волю чувствам, позволила себе слабость, допустив совершенно некорректные высказывания о судьях. Сегодня, когда эмоции утихли, я поняла свою ошибку и вижу, что никакой предвзятости по отношению ко мне в поединке с [Тидзуру] Араи со стороны судей не было и не могло быть».

20:51 04.08.2021 В обращении Тамерлана Башаева, в частности, говорится: «Каждый из нас — участников Игр — испытывал в эти дни очень сильные эмоции. Нельзя давать им волю, но я, к сожалению, позволил себе минутную слабость, совершенно не подумав о последствиях моих слов, которые в течение считанных часов разлетелись по всему миру. Мировое дзюдо не зря называют семьей — взаимоотношения между нами держатся на честности и доверии, в том числе к работе судей. Более того, нас с детства учат искать причины поражения в себе и именно своими недоработками объяснять причины любой неудачи».

20:57 04.08.2021 Ситуация на Олимпийских Играх в Токио стала уроком для американской гимнастки Симоны Байлз. Такое мнение в интервьюТАСС высказал олимпийский чемпион Никита Нагорный. «На меня это никак не повлияло, и я никак не переживал этот момент, — сказал Нагорный. — С точки зрения понимания ее как спортсменки, может, это было и правильно. Но я, может быть, сочувствовал ей как человеку. Значит, у нее что-то пошло не так, где-то случился сбой, для нее это урок, она станет сильнее». «Она вышла в финале на бревне, но не выиграла, все видели, что она была недовольна своим результатом, — продолжил собеседник агентства. — Он пережила психологические трудности, но смогла собраться и выступить. А с точки зрения маркетинга это сыграло ей на руку, она приехала сюда с 3 млн подписчиков, а уезжает почти с 7 млн. Она, не выступая, набрала аудиторию больше, чем тогда, когда выступала. Байлз — уже сформированный продукт».

20:57 04.08.2021 Олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный (cc) Pierre-Yves Beaudouin

21:04 04.08.2021 Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, прилетевшая в Вену после инцидента на Олимпийских играх в Токио, уволена из Республиканского центра олимпийской подготовки и откомандирована в МВД. Об этом сообщил 5 августа в своем Telegram-канале оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности. «Кристину Тимановскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки и откомандировали в министерство внутренних дел. А если Кристина не явится в МВД до 12:00 [по местному времени, совпадает с московским] 5 августа, то ее уволят и из МВД», — говорится в сообщении. На Олимпиаде в Токио тренерский штаб белорусской команды решил задействовать Тимановскую в эстафете 4×400 м, с которой из-за положительных допинг-проб были сняты другие бегуньи. Спортсменка подвергла такое решение критике, и 1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил, что Тимановскую решено отправить на родину из-за ее эмоционально-психологического состояния. Атлетка заявила, что на нее оказывалось давление, из Токио ее намеревались вывезти насильно, и теперь она намерена просить убежища в Европе. Польша заявила о выдаче Тимановской гуманитарной визы и стремлении «помочь ей продолжить спортивную карьеру». 5 августа незадолго до посадки в аэропорту Токио на самолет до Варшавы она пересела на борт австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следующий до Вены. Предполагается, что из Вены Тимановская направится в Варшаву.

21:56 04.08.2021 Молодые российские волейболистки смогут проявить себя на Олимпийских играх в Париже, считает лидер сборной Бразилии Габи. Такое мнение она высказала ТАСС. «Российские волейболистки отлично себя проявили, — сказала Габи. — Они доставили нам очень много проблем, постоянно держали нас в напряжении. В российской команде очень много молодых и перспективных игроков. Я думаю, на следующих Играх они себя еще лучше проявят». В среду женская сборная России по волейболу проиграла команде Бразилии в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио. Встреча завершилась со счетом 3−1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:22) в пользу бразильянок.

21:57 04.08.2021 Национальный стадион Ёёги — место проведения соревнований по гандболу. (cc) Arne Müseler. arne-mueseler.com

22:02 04.08.2021 Симона Байлз, спортивная гимнастка, взявшая бронзу на Олимпийских играх в Токио, рассказала, что во время Олимпиады умерла ее тетя. Об этом 4 августа сообщает CNN. Подробности в материале: Психологи отстранили Байлз от финалов Олимпиады из-за личной трагедии

22:05 04.08.2021 Рейс Имбоден, американский рапирист и бронзовый призер Олимпиады в Токио в командных соревнованиях, вышел на награждение с нарисованным на руке Х-символом. Спортсмен подтвердил, что данный жест носит демонстрационный характер. Об этом 4 августа сообщает BBC. Читайте также: Рапирист из США выразил протест на пьедестале, проигнорировав запрет

22:09 04.08.2021 Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении двух китайских велосипедисток, которые вышли на церемонию награждения на Олимпиаде в Токио, надев значки с изображением Мао Цзэдуна. Об этом 4 августа сообщает BBC. Об этом: МОК поднял шум из-за значков с Мао Цзэдуном на груди китайских олимпийцев

22:13 04.08.2021 Самолёт с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, гражданкой Белоруссии, с которой на Олимпиаде в Токио произошёл скандал, сел в аэропорту Варшавы, сообщает 4 августа портал Flightradar24. Читайте подробнее: Белорусская легкоатлетка Тимановская прилетела в Польшу

22:51 04.08.2021 Ариакэ Арена — место проведения соревнований по волейболу. (cc) Arne Müseler. arne-mueseler.com

05:19 05.08.2021 Чемпионом Олимпийских игр в Токио в плавании на открытой воде на дистанции 10 км стал спортсмен из Германии Флориан Веллброк, преодолевший дистанцию за один час 48 минут 33,7 секунды. Серебро — у венгерского пловца Криштофа Рашовски (+25,3), бронза — у итальянца Грегорио Пальтриньери (+27,4). Читайте также: Олимпийским чемпионом в плавании на открытой воде стал немец Веллброк

06:17 05.08.2021 Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене 5 августа квалифицировалась в финал соревнований на летних Олимпийских играх в Токио. Читайте также: Мария Ласицкене вышла в финал Олимпиады по прыжкам в высоту

07:48 05.08.2021 Российская легкоатлетка, трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене вышла в финал Олимпийских игр в прыжках в высоту. Читайте также: Мария Ласицкене вышла в финал Олимпиады в прыжках в высоту

07:49 05.08.2021 Расписание Олимпиады. День тринадцатый — 27 комплектов наград 00:30. Плавание. Мужчины. Открытая вода 10 км 03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок. Финал 03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Толкание ядра. Финал 03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами. Финал 05:00. Скейтбординг. Мужчины. Парк. Финал 05:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал 06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м. Финал 06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м. Финал 07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м. Финал 08:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. Финал 09:00. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Финал 10:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 20 км 11:30. Скалолазание. Мужчины. Финал 11:45. Велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. Финал 11:55. Велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. Гонка по очкам. Финал 13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом. Финал 13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м. Финал 13:00. Лёгкая атлетика. Десятиборье. 1500 м 13:00. Лёгкая атлетика. Семиборье. 800 м 13:00. Хоккей на траве. Мужчины. Финал 13:15. Карате. Женщины. Ката. Финал 13:30. Настольный теннис. Женщины. Командный разряд. Финал 13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг. Финал 14:00. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 67 кг. Финал 14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг. Финал 14:15. Карате. Женщины. Кумитэ. До 55 кг. Финал 15:15. Вольная борьба. Женщины. До 57 кг. Финал

07:50 05.08.2021 Муса Евлоев — олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. minsport.gov.ru.

07:56 05.08.2021 Юлия Тимошинина вышла в финал Олимпийских игр в Токио в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Читайте подробнее: Тимошинина вышла в финал Олимпиады в прыжках в воду

08:21 05.08.2021 На Олимпиаде отмечен суточный максимум заражений коронавирусом. За последние сутки, 4 августа, COVID-19 выявлен по меньшей мере у 31 человека, задействованного в проведении Игр. Это максимальное значение с начала турнира. Сразу шесть греческих синхронисток в Токио сдали положительный тест, накануне их было трое.

08:26 05.08.2021 Самый хитрый парень на Олимпиаде: российский десятиборец Илья Шкуренев успел спрыгнуть с матов до того, как планка упала. Судья поднял белый флаг — высота взята, но в конце концов попытку не засчитали. [[[video-2]]] Цитата канала «Пул№3».

08:26 05.08.2021 Российский борец Заурбек Сидаков вышел в полуфинал Олимпийских игр в соревнованиях по вольной борьбе, победив в четвертьфинале представителя Узбекистана Бекзода Абдурахмонова со счётом 13:6. Читайте также: Борец Сидаков вышел в полуфинал Олимпиады

08:41 05.08.2021 Международный олимпийский комитет (МОК) формирует список свидетелей по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом 5 августа сообщил журналистам официальный представитель МОК Марк Адамс. Читайте также: МОК формирует список свидетелей по делу Тимановской

09:03 05.08.2021 Сборная США по баскетболу одержала победу над командой Австралии в полуфинале олимпийского турнира в Токио со счётом 97:78. Читайте также: Сборная США по баскетболу вышла в финал Олимпийских игр

09:24 05.08.2021 Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио, обыграв в полуфинале команду Бразилии со счётом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). Об этом: Российские волейболисты победили Бразилию и вышли в финал Олимпиады

09:26 05.08.2021 [[[video-3]]] Забили! Сборная России в финале!

09:43 05.08.2021 Боксер Глеб Бакши стал бронзовым призером и принёс сборной России 54-ю медаль на Олимпийских играх в Токио.

09:54 05.08.2021 Российская мужская сборная по волейболу обыграла национальную команду Бразилии в полуфинальном матче на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 5 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Мужская сборная России по волейболу обыграла Бразилию и вышла в финал ОИ

09:56 05.08.2021 Российский боксёр Глеб Бакши стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио. Об этом: Боксёр Бакши завоевал бронзовую медаль Олимпиады

10:04 05.08.2021 Российский боксёр Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпийских игр в весовой категории до 57 кг. Подробности в материале: Боксёр Батыргазиев завоевал золото Олимпиады, победив американца Рейгана

10:48 05.08.2021 Женская сборная России по водному поло не смогла выйти в финал олимпийского турнира в Токио, проиграв команде США. Читайте также: Российские ватерполистки проиграли американкам в полуфинале Олимпиады

11:02 05.08.2021 Волейболист сборной России Максим Михайлов после победы команды в сложнейшем полуфинале объяснил, за счёт чего удалось переломить ход встречи. «В первых двух сетах мы больше ходили и смотрели, как хорошо играет соперник. Не обращали внимания на свою игру, слишком много ошибались, эмоции отдавали не туда. А после третьего сета удалось немного расслабиться — и уже мы начали диктовать свою игру. С таким соперником, как Бразилия, очень важно вести в счёте, а не догонять», — цитирует его ОКР.

11:08 05.08.2021 Боксёр из Югры Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпиады-2020 в Токио. Об этом: Спортсмен из Югры завоевал «золото» на Олимпиаде в Токио

11:13 05.08.2021 [[[video-4]]] Боксёр Батыргазиев вот такими эпичными ударами принёс России первое золото по боксу и пятнадцатое в общем зачёте в Токио.

11:39 05.08.2021 Россиянина Василия Мизинова сняли с соревнований по спортивной ходьбе на 20 км на Олимпиаде. Причина — нарушение правил.

12:49 05.08.2021 Новозеландский тяжеловес Хаббард, не снискавший спортивного успеха в виде мужчины и захотевший выступать среди тех, кто послабее, женщин, после провала в Токио заявил о завершении карьеры.

13:00 05.08.2021 «Матч ТВ» назвал этот гол лучшим на Олимпиаде… Только посмотрите, как американка Меган Рапино заколачивает с углового. [[[video-5]]] Цитата канала stormdaily.

13:00 05.08.2021 Российский борец Заурбек Сидаков прошёл в финал Олимпиады, одолев своего соперника из Казахстана в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг. Финал состоится 6 августа. Подробности в материале: Борец вольного стиля Сидаков прошёл в финал Олимпиады

13:04 05.08.2021 Президент России Владимир Путин поздравил Альберта Батыргазиева с победой в соревнованиях по боксу в весовой категории до 57 кг на Играх XXXII Олимпиады в Токио.

13:06 05.08.2021 Поздравление президента РФ Владимира Путина Альберту Батыргазиеву, победителю Игр XXXII Олимпиады в Токио в соревнованиях по боксу в весовой категории до 57 кг: «Уважаемый Альберт Ханбулатович! Поздравляю Вас с «золотым» триумфом в Токио. Вы с честью выстояли в тяжелейшем финальном поединке, блестяще справились с поставленными задачами. Звание олимпийского чемпиона, о котором мечтает каждый спортсмен, — заслуженная награда за Ваше мастерство, трудолюбие и волю. Желаю Вам успехов и всего самого доброго».

13:08 05.08.2021 Представитель России Денис Дмитриев прошёл в полуфинал олимпийского турнира по велоспорту на треке в спринте. В ¼ финале он победил велогонщика Николаса Пола из Тринидада и Тобаго. Читайте подробнее: Велогонщик Дмитриев вышел в полуфинал Олимпиады в спринте

13:10 05.08.2021 Российского спортсмена Василия Мизинова дисквалифицировали с соревнований по спортивной ходьбе на 20 км на Олимпийских играх в Токио. Читайте также: Российского ходока Мизинова дисквалифицировали в финале ОИ

13:20 05.08.2021 Женская сборная США по футболу обыграла команду Австралии со счетом 4:3 и завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Токио. Об этом: Женская сборная США по футболу завоевала бронзу ОИ

13:27 05.08.2021 Первое место на олимпийских соревнованиях по велоспорту на треке в дисциплине «кейрин» заняла велогонщица из Нидерландов Шанне Браспеннинкс. Ранее она дважды занимала второе место на чемпионатах мира и четырежды — третье место на чемпионатах Европы. Читайте также: Нидерландская велогонщица Браспеннинкс победила на Олимпиаде в кейрине

13:40 05.08.2021 Президент России Владимир Путин поздравил боксёра Альберта Батыргазиева с победой на Олимпийских играх в Токио и пожелал спортсмену дальнейших успехов. Об этом: Путин поздравил боксёра Батыргазиева с триумфом в Токио

13:45 05.08.2021 Боксёр из Ганы Самуэль Такья пошутил над российским чемпионом Олимпийских игр Альбертом Батыргазиевым, попытавшись отобрать у него золотую медаль. Это произошло после пресс-конференции спортсменов. Читайте подробнее: У боксёра Батыргазиева попытались в шутку отнять золотую медаль

13:47 05.08.2021 Анастасия Ильянкова выиграла «серебро» в соревнованиях по спортивной гимнастике на разновысоких брусьях. minsport.gov.ru.

14:10 05.08.2021 16-е золото. Российский борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг. [[[video-6]]] Кадры: Матч ТВ.

14:23 05.08.2021 Борец вольного стиля Артур Найфонов стал бронзовым призером Олимпиады в весовой категории до 86 кг. Это 57-я медаль нашей сборной на соревнованиях. Цитата tv360.

14:52 05.08.2021 Российский спортсмен Заур Угуев завоевал золото Олимпийских игр в вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. Читайте подробнее: Российский борец Угуев завоевал золото Олимпиады

14:55 05.08.2021 Британский спортсмен Мэттью Уоллс завоевал золото в соревнованиях по велоспорту на треке в омниуме на Олимпийских играх в Токио. Об этом: Британский велогонщик Уоллс выиграл золото Олимпиады

14:57 05.08.2021 Анжелика Сидорова выиграла серебро в прыжках с шестом.

14:57 05.08.2021 Трудовые мигранты с 29 декабря 2021 года для нахождения в РФ должны будут проходить обязательную дактилоскопию, сообщили в МВД.

15:09 05.08.2021 Российский борец Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. Подробности в материале: Российский борец Найфонов завоевал бронзу ОИ в Токио

16:34 05.08.2021 Сборная Индии по хоккею посвятила свою бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио врачам, борющимся с пандемией коронавируса, сказал капитан команды Манприт Сингх. Об этом сообщает 5 августа CNN. Читайте подробнее: Индийские хоккеисты посвятили бронзу на Олимпиаде врачам

16:37 05.08.2021 Юлия Зыкова выиграла серебро в стрельбе из винтовки с 50 м из трех положений, у Юлии Каримовой — бронза. minsport.gov.ru

17:11 05.08.2021 Легенда легкой атлетики Карл Льюис считает позорным выступление мужской сборной США по бегу на Олимпиаде в Токио. Об этом бывший спортсмен написал 5 августа в Twitter. Читайте также: «Король бега» Карл Льюис раскритиковал сборную США по легкой атлетике

18:38 05.08.2021 Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев mil.ru

20:12 05.08.2021 По итогам 5 августа Россия вернулась на пятое место в медальном зачёте Олимпиады-2020.

22:05 05.08.2021 Серебряная олимпийская медаль легкоатлетки Анжелики Сидоровой стала «настоящим подарком для миллионов российских болельщиков». Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы Чувашии Олега Николаева, направленной Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Подробности в материале: Олимпийская медаль Сидоровой стала подарком для болельщиков — глава Чувашии

22:05 05.08.2021 Внешний вид медалей (серебряная, золотая, бронзовая). (сс) RuinDig

22:06 05.08.2021 Чебоксары. Плакат в поддержку спортсменки Анжелики Сидоровой, выигравшей олимпийское «серебро». Фото: ИА REGNUM

22:29 05.08.2021 Сергей Емелин, бронзовый призер Олимпиады в Токио, был награжден медалью «За заслуги перед Республикой Мордовия» за выдающиеся спортивные достижения и прославление региона на международной спортивной арене. Его наставнику, Николаю Слесареву, присвоено звание «Лауреат Государственной премии Республики Мордовия» за большой личный вклад в подготовку олимпийца. Об этом: В Мордовии наградили бронзового призёра Олимпиады в Токио Сергея Емелина

05:15 06.08.2021 Поляк Давид Томала завоевал золото Олимпийских игр в Токио в спортивной ходьбе на 50 километров. Его результат — 3 часа 50 минут 8 секунд. Серебро у немца Джонатана Гильберта (+0,36), третьим завершил дистанцию канадец Эван Данфи (+0,51). Читайте также: Олимпийским чемпионом в спортивной ходьбе на 50 км стал Поляк Томала

06:00 06.08.2021 В Токио за последние сутки тесты на коронавирус SARS-CoV-2 выявили инфекцию ещё у 29 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба оргкомитета «Токио-2020». Подробности в материале: На Олимпийских играх в Токио SARS-CoV-2 выявили ещё у 29 человек

06:38 06.08.2021 В Токио в день закрытия Олимпийских игр 8 августа может прийти тропический шторм. Об этом представитель оргкомитета «Токио-2020» Маса Такая 6 августа сообщил журналистам. Подробности в материале: В Токио в день закрытия Олимпийских игр может прийти тропический шторм

06:52 06.08.2021 Участница белорусской команды на летних Олимпийских играх в Токио Кристина Тимановская заявила, что была вынуждена спасаться от членов национального олимпийского комитета Белоруссии во время отъезда из Японии. Об этом: Легкоатлетка Тимановская заявила, что «спасалась» от членов НОК Белоруссии

06:55 06.08.2021 Американская газета The Wall Street Journal назвала Владивосток и Сахалин секретным оружием российских олимпийцев. Читайте также: Американцы нашли секретное оружие российских олимпийцев

07:07 06.08.2021 Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов 6 августа одержал победу над представителем Польши Магомедмурадом Гаджиевым в четвертьфинале олимпийского турнира в весовой категории до 65 кг. Читайте также: Гаджимурад Рашидов вышел в полуфинал Олимпиады по вольной борьбе

07:18 06.08.2021 Четырёхкратный олимпийский чемпион Михаин Лопес (слева) U.S. Army

07:28 06.08.2021 Российские атлеты продолжают борьбу за попадание в первую тройку медального зачета на летних Олимпийских играх Токио, заявил 6 августа журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Подробности в материале: Глава ОКР заявил о продолжении борьбы сборной России за медали Олимпиады

08:36 06.08.2021 Иранский борец вольного стиля Хасан Яздани получил серебряную медаль в категории до 86 кг среди мужчин на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 5 августа. Читайте подробнее: Иранский борец завоевал серебро на Олимпийских играх в Токио

08:43 06.08.2021 Боксер Зенфира Магомедалиева завоевала олимпийскую бронзу в весовой категории до 75 кг. Для российской сборной это 59-я медаль на Играх в Токио.

09:00 06.08.2021 Волейболистку сборной Бразилии Тандару Кайшету временно отстранили от участия в Олимпиаде из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает DF Soberano со ссылкой на Олимпийский комитет Бразилии. Читайте подробнее: Волейболистка сборной Бразилии отстранена от ОИ по подозрению в допинге

09:09 06.08.2021 Бразильскую волейболистку Тандару Алвес Кайшету заподозрили в применении допинга и отстранили от выступлений на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Бразилии. На странице Кайшеты в Instagram указано, что она «работает над защитой» и не будет комментировать ситуацию с положительной допинг-пробой до момента закрытия дела. Читайте также: Волейболистка из Бразилии отреагировала на отстранение от Игр

09:09 06.08.2021 Бразильская волейболистка Тандара Алвес Кайшета, которуюзаподозрили в применении допинга и отстранили от выступлений на Олимпиаде в Токио, будет себя защищать. Об этом говорится в сообщении на её странице в Instagram. «Тандара Кайшета работает над защитой и сможет прокомментировать ситуацию только после того, как будет закрыто дело», — указано в сообщении.

09:30 06.08.2021 Международный олимпийский комитет (МОК) из-за ситуации с лекгоатлеткой Кристиной Тимановской лишил белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака аккредитации на ОИ в Токио и выслал их из олимпийской деревни. Об этом сообщается на странице МОК в Twitter. Об этом: МОК лишил тренеров Тимановской аккредитации на ОИ в Токио

09:43 06.08.2021 Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призёром Олимпиады в Токио в соревнованиях по боксу в весовой категории до 91 кг. Читайте также: Россиянин боксёр Гаджимагомедов взял серебро Олимпиады в Токио

10:00 06.08.2021 Ключевой игрок женской сборной Бразилии по волейболу, вытеснившей из гонки российских спортсменок, Тандара Алвес Кайшета снята с Олимпиады, после того как у нее нашли допинг. Российские волейболистки заявили, что готовы переиграть четвертьфинальный матч.

10:26 06.08.2021 Японский национальный стадион (сс)Arne Müseler

10:41 06.08.2021 Российская спортсменка Зенфира Магомедалиева заняла третье место на олимпийских соревнованиях по боксу в категории до 75 кг. В полуфинале она проиграла по очкам сопернице из Китая. Читайте также: Магомедалиева завоевала для России олимпийскую «бронзу» в боксе

11:06 06.08.2021 Заявления о том, что Олимпийские игры в Токио оказывают непрямой эффект на рост COVID-19 в Японии, ничем не подтверждены. Об этом 6 августа заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Читайте также: В МОК заявили об отсутствии подтверждений о влиянии ОИ на рост COVID-19

11:22 06.08.2021 В Одайбе на арене «Си Форест Вотервей» состоялись четвертьфинальные заезды соревнований Олимпийских игр — 2020 по гребле на байдарках и каноэ у мужчин в категории байдарка-четвёрка на расстояние 500 м. За Россию выступала четвёрка в следующем составе: Артём Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин и Александр Сергеев, представляющий спортивную школу Башкирии. Как сообщает Чемпионат, им удалось прийти к финишу шестыми с результатом 1.25.564. Отметим, что в полуфинал квалифицировались лишь шесть лучших команд. Уроженец Тверской области Александр Сергеев представляет Башкирии с 2013 года, многократный чемпион и призер первенств, чемпионатов Европы и мира. Стабильно представляет Россию в нашей лучшей байдарке-четверке, в составе которой выступает на Олимпиаде.

11:40 06.08.2021 Флаг Эстонии на церемонии закрытия летних Олимпийских играх в Токио 8 августа понесет десятиборец Майсел Уйбо. Об этом сообщил Эстонский Олимпийский комитет. Об этом: Флаг Эстонии на закрытии Игр в Токио понесет один спортсмен

12:05 06.08.2021 Российский спортсмен Денис Дмитриев в полуфинале олимпийского турнира по велоспорту на треке в спринте уступил Джеффри Хугланду из Нидерландов. Дмитриев проиграл оба заезда. Читайте подробнее: У российского велогонщика Дмитриева есть шанс взять бронзу на Олимпиаде

12:14 06.08.2021 Велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская заняли третье место на олимпийских соревнованиях по велотрековым гонкам в дисциплине мэдисон. По итогам гонки они набрали 26 очков. Читайте также: Велогонщицы Хатунцева и Новолодская завоевали бронзу для России в Токио

12:20 06.08.2021 Велогонщицы на треке Катунцева и Новолодская принесли сборной России 61-ю медаль Токио, взяв бронзу в мэдисоне.

12:21 06.08.2021 Японский национальный стадион. Арена. Токио. (сс)江戸村のとくぞう

12:30 06.08.2021 Тренер сборной Германии по велоспорту на шоссе Патрик Мостер поплатился за расистские высказывания на Олимпийских играх. Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение отстранить его от работы. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба UCI Подробности в материале: Тренер сборной Германии по велоспорту наказан за расистские высказывания

13:16 06.08.2021 Цитата из видео «Мы в финале в боксе! Муслим Гаджимагомедов побил новозеландца». YouTube-канал «Матч ТВ»

13:24 06.08.2021 Четвертьфинальный матч олимпийского турнира по волейболу между женскими сборными России и Бразилии не будет переигран из-за положительной допинг-пробы у ведущей бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты. Согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), если более двух членов команды в командных видах спорта нарушили антидопинговые правила во время спортивного мероприятия, то организатор спортивного мероприятия должен наложить соответствующую санкцию на команду (например, снятие заработанных очков, дисквалификация с соревнований или спортивного мероприятия или другую санкцию) в дополнение к последствиям, наложенным на отдельных спортсменов, совершивших нарушение антидопинговых правил.

13:26 06.08.2021 Российский велосипедист Денис Дмитриев не смог завоевать бронзу в спринте на Олимпийских играх в Токио. Об этом: Велогонщик Дмитриев уступил в заезде за бронзу Олимпиады

13:27 06.08.2021 Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил кубинца Рейнериса Саласа Переса со счетом 4:0 в полуфинале Олимпийских игр в весовой категории до 97 кг. В финальной схватке, которая состоится 7 августа, Садулаев встретится с американцем Кайлом Снайдером.

13:37 06.08.2021 Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев вышел в финал Олимпиады, его соперником будет американский спортсмен Кайл Снайдер. Весовая категория спортсменов — до 97 кг. Читайте также: Борец Садулаев сразится с соперником из США в финале Олимпиады

14:08 06.08.2021 Борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 74 кг. У России теперь в активе 62 награды, из которых 17 — золотые.

14:15 06.08.2021 Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков победил в олимпийских состязаниях в весовой категории до 74 кг. Это 17-я золотая медаль российской сборной. Об этом: Заурбек Сидаков завоевал золото Олимпиады в вольной борьбе

14:35 06.08.2021 Российская спортсменка Ульяна Баташова заняла девятое место в соревнованиях по современному пятиборью на Олимпиаде в Токио. Об этом: Баташова стала девятой в современном пятиборье на Олимпиаде в Токио

14:45 06.08.2021 Российские синхронистки с лучшим результатом вышли в финал групповых соревнований на Олимпиаде в Токио.

14:51 06.08.2021 Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. olympic.ru

15:10 06.08.2021 Женская сборная Нидерландов по хоккею на траве обыграла команду Аргентины в финальном матче турнира на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом 6 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Женская сборная Нидерландов по хоккею на траве стала победителем ОИ

15:40 06.08.2021 Ещё один спортсмен из Югры, Заурбек Сидаков, завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио. Борец вольного стиля одолел в финале соперника из Белоруссии со счетом 7:0, сообщает региональный оперативный штаб. Ранее золотые олимпийские медали завоевали боксёр Альберт Батыргазиев и тхэквондист Максим Храмцов из Нижневартовска. Подробности в материале: Югра чествует третьего своего олимпийца с золотой медалью

15:45 06.08.2021 Сборная России по синхронному плаванию показала лучший результат в технической программе групп на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом 6 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Российские синхронистки стали лучшими в технической программе групп на ОИ

15:45 06.08.2021 Мужские команды Греции и Сербии встретятся в финале олимпийского турнира по водному поло. Матч пройдёт 8 августа. В полуфинале 6 августа ватерполисты из Греции победили команду венгров с результатом 9:6, а команда Сербии оказалась сильнее соперников из Испании — 10:9. Подробности в материале: Ватерполисты Греции и Сербии сразятся в финале Олимпиады

15:53 06.08.2021 Завоевавший золото Олимпийских игр российский борец Заурбек Сидаков посвятил свою победу Бесику Кудухову. Об этом: Сидаков посвятил свою победу на Олимпиаде погибшему борцу Кудухову

15:54 06.08.2021 Японский каратист Рё Киюна стал обладателем золотой олимпийской медали на турнире по этому виду единоборств в дисциплине «ката» на летних Играх в Токио. Об этом 6 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Рё Киюна из Японии стал чемпионом Олимпиады по карате в дисциплине «ката»

16:08 06.08.2021 Поздравления Заурбеку Сидакову с золотой медалью на Олимпиаде в Токио на соревнованиях по вольной борьбе направил 6 августа президент РФ Владимир Путин в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля. Читайте также: Путин поздравил борца Сидакова с золотой медалью

17:03 06.08.2021 Уроженец Северной Осетии Заурбек Сидаков, выигравший золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе, в 2004 году учился в школе №1 г. Беслан и успел убежать в момент её захвата террористами. А ещё один борец из Северной Осетии, бронзовый призёр нынешней Олимпиады Артур Найфонов, убежать не успел — он был заложником, в школе погибла его мать, сообщает в своём телеграм-канале военный историк Евгений Норин.

17:11 06.08.2021 Российская сборная по гандболу сыграет в финале Олимпиады в Токио с Францией. Российская команда сегодня, 6 августа, обыграла норвежек со счётом 27:26 в полуфинале. Игра с француженками состоится 8 августа. Читайте подробнее: Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады

17:52 06.08.2021 Боксер Зенфира Магомедалиева стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. olympic.ru

17:53 06.08.2021 Муслим Гаджимагомедов выиграл серебряную медаль в боксе. minsport.gov.ru

19:06 06.08.2021 Монгольскому борцу Саиду Моллаи, завоевавшему на Олимпиаде в Токио серебряную медаль, подарили автомобиль, национальный костюм, монгольский кнут с серебряными украшениями, а также серебряные чаши. Читайте также: Монголы благодарят Саид Моллаи за олимпийскую серебряную медаль

20:21 06.08.2021 Боец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио. olympic.ru

20:56 06.08.2021 Информация о том, что белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак лишены аккредитации на Олимпиаде в Токио и высланы из олимпийской деревни из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 6 августа в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «МОК служит интересам США» — белорусских тренеров выгнали с Олимпиады

21:13 06.08.2021 Отсутствие российских флага и гимна на Олимпиаде не влияет на качество выступления российских спортсменов, заявил 6 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками открывшегося в Башкирии предприятия «Цемикс». Об этом: Путин об отсутствии гимна РФ на Играх: МОК сам выбрал Чайковского

22:40 06.08.2021 Итальянские спортсмены в пятницу, 6 августа, завоевали 37-ю и 38-ю медали на Олимпиаде в Токио.Таким образом, сборная превзошла собственный олимпийский рекорд.На Играх 1932 года в Лос-Анджелесе и 1960 года в Риме Италия завоевала по 36 медалей. Читайте также: Италия превзошла свой олимпийский рекорд по числу медалей

04:18 07.08.2021 Кенийка Перес Джепчирчир завоевала золото Олимпийских игр в Токио в марафоне. Она преодолела дистанцию в 42,195 км за 2 часа 27 минут 20 секунд. Серебро у её подруги по команде Бриджит Косгей (+0,16), третьей завершила дистанцию американка Молли Зайдель (+0,26). Об этом: Олимпийской чемпионкой в марафоне стала кенийка Джепчирчир

04:59 07.08.2021 Норвежские гандболистки должны извлечь урок из поражения от сборной России в полуфинальном матче на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 6 августа написала на своей странице в Twitter известный гандбольный арбитр Кьерсти Арнтсен, судившая финальный матч Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро. Читайте также: Сборную Норвегии по гандболу призвали не плакать после поражения в Токио

05:00 07.08.2021 Женский экипаж из России в составе Ирины Андреевой и Олеси Ромасенко примет участие в финальном заезде каноэ-двоек на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Токио. Об этом: Андреева и Ромасенко вышли в финал Олимпиады в каноэ-двойках

06:44 07.08.2021 Женский экипаж из России в составе Ирины Андреевой и Олеси Ромасенко оказался восьмым в финале соревнований по гребле на каноэ-двойках на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Токио. Читайте также: Андреева и Ромасенко стали восьмыми в гребле на каноэ-двойках

08:02 07.08.2021 Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали второе место в мужском турнире по пляжному волейболу на летних Олимпийских играх в Токио, уступив золото соперникам из Норвегии. Об этом: Красильников и Стояновский завоевали серебро Олимпиады в пляжном волейболе

08:13 07.08.2021 Сборная США по баскетболу обыграла национальную команду Франции в матче финала на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Сборная США по баскетболу обыграла Францию и стала победительницей на ОИ

08:45 07.08.2021 Иранский борец вольного стиля Амир Хоссейн Заре в весовой категории до 125 кг победил своего китайского соперника в отборочном матче и завоевал бронзовую медаль. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 6 августа. Об этом: Иранский борец вольного стиля завоевал бронзу в Токио

09:36 07.08.2021 Возможность предоставить показания по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской даст дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 7 августа рассказал журналистам исполнительный директор МОК Кристоф Дюби. Читайте также: МОК возьмет показания у белорусских тренеров по делу Тимановской

10:12 07.08.2021 Сборная России по художественной гимнастике стала второй в квалификации группового многоборья на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Сборная России вышла в финал многоборья в художественной гимнастике на ОИ

10:22 07.08.2021 За прошедшие 24 часа на летних Олимпийских играх в Токио было выявлено 22 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 7 августа сообщает оргкомитет Игр. Читайте подробнее: На Олимпиаде за сутки выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

11:11 07.08.2021 Российская женская сборная по водному поло проиграла национальной команде Венгрии в матче за третье место на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Российские ватерполистки уступили сборной Венгрии в матче за бронзу на ОИ

12:00 07.08.2021 Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уступили представителям Норвегии Андерсу Молу и Кристиану Сёруму в финальном матче турнира по пляжному волейболу на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Красильников и Стояновский выиграли серебро Олимпиады в пляжном волейболе

12:45 07.08.2021 Российская гимнастка Дина Аверина стал второй в упражнениях с обручем в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Гимнастка Дина Аверина стал второй в упражнениях с обручем на Олимпиаде Дина Аверина Mos.ru

13:38 07.08.2021 Российская гимнастка Дина Аверина стала обладательницей серебряной медали в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Россия впервые с 1996 не выиграла золото ОИ в художественной гимнастике