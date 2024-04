14:06 26.07.2021

По случаю открытия летних Олимпийских игр в Токио официальный телеграм-канал единороссов приводит высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова:

«Теперь у нас команда (на Олимпийских играх — прим. ЕР) называется ROC. Я уже видел остроумные мемы, взяты слова из американской песни We will rock you. Переводится это как «мы вас разгромим». Если нам такую аббревиатуру одобрили — ну, значит, обязывает дополнительно стараться всех побеждать».

