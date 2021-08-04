4 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 11:11 — REGNUM Заявление главы Госдепартамента США Энтони Блинкена, в котором он осудил действия Белоруссии в отношении легкоатлетки Кристины Тимановской, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 3 августа в социальной сети «ВКонтакте».

И дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья! Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». Реж. Евгений Шерстобитов. 1964. СССР

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"Тебе дают шанс выступить на международных соревнованиях, показать себя, представить страну, а ты в сетях начинаешь осуждать руководство. Ещё один продажный агент, ничего удивительного», — указывает Антон П.

Многие пользователи пришли к выводу, что причина, по которой Тимановская решила устроить международный скандал, не отвечает требованиям здравой логики.

«Я что-то не пойму, ей сказали, что она должна выступать на другой дистанции, но она отказалась. Ей говорят: «Хорошо, тогда летишь домой, — и тут она, — дайте мне убежище, меня хотят отправить домой!» Запад тут же: «Так нельзя! Ай-я-яй». Вопрос: какого чёрта происходит?!» — удивляется Артём Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что вслед за бегством из Белоруссии Тимановская прибегнет к политическим заявлениям.

«Когда ждать её первого выступления и выхода в свет? Как плохо живётся всему народу при диктаторском режиме! Начнёт рассказывать, что заставляли принимать допинг для достижения цели! Муж, возможно, выступит, ему речь напишут! Пересмотрят вопрос участия Белоруссии в международных соревнованиях! Начнут снова на Белоруссию давить!» — предполагает Владимир Б.

Кристина Тимановская (под номером 4) во время забега filip bossuyt

Часть людей считает, что Тимановская, судя по всему, решила попытать удачу на политической арене, вместо спортивных соревнований.

«Могла бы и помочь своей сборной. Тем более что её заявили не основной, а запасной в беге! Радовалась бы оказанному доверию и тому, что была возможность завоевать дополнительную медаль! А теперь крест поставила на своей карьере. Чего добилась?!» — задаётся вопросом Вячеслав К.

Ряд пользователей указывает на то, что провокация против Белоруссии в случае с Тимановской выглядит странной и нелепой.

«Кипиш на пустом месте. Зачем она туда поехала — понятно. То, что спорт для неё закрыт — понятно. То, что это провокация — тоже понятно. Только смысл всего этого не понятен», — поделился своим мнением Danro B.

Отдельные комментаторы отмечают, что спланированная акция, направленная против Белоруссии, попросту не оправдала надежд.

Светлана Тихановская © BMEIA. Gruber

«Что бы сейчас ни пытались на Западе из всего это раскрутить, ясно одно — провокация не удалась. Она состоялась, как и заказывали, но вместо взрыва получился пшик. Все дежурно среагировали, все высказали осуждение, но что дальше делать с этой ситуацией, заказчики уже, видно, не знают. Теперь потаскают эту деваху напоказ, семье её тоже достанется, и всё. А что в сухом остатке именно для неё? Чего она хотела добиться и чего добилась? Новых возможных санкций для своей страны? И, наверное, ещё думает, что в Белоруссии её буду воспринимать как героиню? Да ладно… Одна «героиня» уже есть. Скачет по миру, просит покарать свою Родину за что-то. И эта туда же. Время покажет, где её место в той жизни, которую она себе сотворила», — считает Юрий К.

Напомним, 3 августа глава Госдепартамента США Энтони Блинкен осудил в Twitter действия Белоруссии в отношении легкоатлетки Кристины Тимановской.