Варшава, , 11:36 — REGNUM Политическое убежище, а также визу для въезда в Польшу предложили белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской польские власти. Об этом 2 августа сообщает газета Financial Times.

Олимпиада в Токио 2020 Olympic.ru

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По данным издания, глава МИД Польши Марчин Пшидач рассказал, что спортсменке из Белоруссии предложили «гуманитарную визу, и она может свободно продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если того пожелает».

При этом накануне национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил, что тренерский штаб белорусской сборной решил отправить Кристину Тимановскую из Токио, где проходит Олимпиада, на родину из-за ее эмоционально-психологического состояния.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ситуации с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, которая, несмотря на требование тренеров национальной сборной Белоруссии, не вылетела из Японии, разбираются оргкомитет Олимпиады в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК).