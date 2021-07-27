27 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Американцы обсудили в Twitter выступление спортсменов из России на Олимпийских играх в Токио.

Джейн Спай, , 20:16 — REGNUM «Для страны, которой официально запрещено участвовать в Олимпийских играх, Россия в значительной мере присутствует на летних играх в Токио. Наказание за допинг поменяло официальное название страны, но больше ничуть не повлияло на олимпийской опыт», — написал журналист The New York Times Тарик Панджа.

Токио 2020 Иван Шилов © ИА REGNUM

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Больше 330 российских спортсменов выступают на Олимпийских играх в Токио под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). С момента открытия Олимпиады они гордо участвуют в соревнованиях по разным видам спорта, завоевав уже пять золотых медалей, сообщает издание.

Панджа назвал участие российских спортсменов «требующим ловкости рук» после ограничений, введенных из-за недавнего допингового скандала.

Ряд пользователей отметили, что представители Международного олимпийского комитета (МОК) не понимают значения слова «запрет», потому что фактически российские спортсмены выступают под государственным флагом. Они считают, что триколор нужно было запретить для использования.

«Я надеюсь, что МОК поняли, что позволение России надевать свои цвета и просто быть ОКР не является наказанием. Они должны были надеть общие цвета, черный, белый или серый и соревноваться под флагом «общей спортивной команды из страны, чье название не может быть названо», — написал @FriendlyBoat.

Максим Храмцов завоевал золото Цитата из видео Токио-2020 26 июля итоги дня. YouTube канал Olympics

«Они должны были быть просто под флагом Олимпиады, а не ОКР», — считает @Cosmic_Trung.

Некоторые пользователи назвали разрешение унизительным и показывающим неправильный пример. Если правила не соблюдаются на уровне Олимпиады, то ситуация достигла высшего уровня позора, отметили в комментариях.

«Отвратительное пятно на Олимпиаде! Олимпийская честь поставлена под угрозу после разрешения им выступать под другим именем. Мир должен закрыть глаза на это? Послание молодежи явно искажено! Стыд!» — считает @Zoraida_Koenig.

«Также поражен количеством спортсменов ОКР, участвующих в соревнованиях. Очень доминируют в гимнастике. Весь подход МОК жалок. В чём смысл быть «чистым» сейчас?» — написала @clairegreen68.

«Наказание», которое получила Россия, — это вообще не наказание. Это едва ли легкий испуг», — добавил @SM0352.

Некоторые комментаторы написали, что американцы также использовали допинг на многих спортивных соревнованиях, тем не менее они спокойно участвуют в Токио под своим флагом.

«Если я правильно помню, Соединенные Штаты тоже использовали допинг», — отметил @CincyWang.

Российские спортсмены на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио Цитата из видео «Токио прошла церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр» пользователя Olympics. youtube.com

«Последний раз, когда я проверял, американский профессиональный спорт отказался входить в кодекс ВАДА, так что это достаточно смешно — плакаться судье со стороны американцев», — отметил @wheresberdych.

Пользователи писали о негативном отношении к России из-за допингового скандала.

«Использование допинга индивидуальными атлетами (и их наказывают) не то же самое, что работа федерального правительства по обходу систем тестирования, чтобы продолжать обман», — ответил @SM0352.

Ряд комментаторов не согласились с критикой, они считают, что нужно было всего лишь запретить конкретным спортсменам участвовать в играх, а не распространять бан на всю страну, так как это нечестно.

«Почему «чистые» атлеты должны пропускать? В команде будет молодежь, которая едва спортом занималась во время допингового скандала… им тоже надо запретить, потому что предыдущее поколение что-то сделало не так?» — поинтересовалась @KJP_Art.

Некоторых пользователей не интересует участие российских спортсменов в Олимпийских играх, они ждут, что их вновь поймают на допинге. Другие пользователи ждут нарушений со стороны США.

«Единственный вопрос, поймают ли русских на допинге опять или нет?» — написал @UA_Cattracks.

«Реальный вопрос: поймают ли американцев. За русскими пристально следят ВАДА и МОК. Нарушители везде, в том числе в США… Их поймали! Как насчет украинских гимнастов, которых поймали на нарушении антидопинговых правил? Мы разве слышим заголовки «Украинцы всегда пытаются обмануть» или то же самое про американцев?» — прокомментировал @besthealthyou.

«Хорошая попытка. Россиян раскололи. Мы все знаем, какие вы коррумпированные. Моральные банкроты в путинской земле», — добавил @UA_Cattracks.

«Я не пытаюсь. Россию поймали, но множество вопросов о честности Родченкова остались без ответа. Во-первых, я не коррумпированный, потому что не русский и никогда не жил в России. Во-вторых, путинская земля? Это смешно. Явно вы знаете о России только из NYTimes», — ответил @besthealthyou.

Часть пользователей считает мнение NYT антироссийской пропагандой, спортсмены не должны отвечать за ошибки своего правительства, поэтому они могут и должны участвовать под флагом ОКР.

«Вина, может, и лежит на российском правительстве, но это не вина отдельных атлетов, которые соревнуются на этих Играх. Или им просто не нужно выигрывать медали, чтобы все были счастливы?» — спросил @sic_semper_tyr_.

Напомним, России запретили участвовать в Олимпийских играх на четырехлетний срок в 2019 году. В 2020 году дело России и ВАДА поступило в Международный спортивный арбитражный суд, где срок запрета на участие под флагом России был снижен до двух лет.