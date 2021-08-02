Токио, , 14:09 — REGNUM Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши. Об этом 2 августа написал заместитель польского министра иностранных дел Марчин Пшидач на своей странице в соцсети Twitter.

Лёгкая атлетика

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Как отметил заместитель главы МИД Польши, в настоящее время 24-летняя спортсменка из Белоруссии находится в прямом контакте с польскими дипломатами в столице Японии.

«Она получила гуманитарную визу», — написал Пшидач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с просьбой к властям Японии предоставить информацию о белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской обратилось посольство Белоруссии в этой стране.

Отметим, 1 августа национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил, что тренерский штаб белорусской сборной по легкой атлетике решил отправить Кристину Тимановскую из Токио, где проходит Олимпиада, на родину из-за ее эмоционально-психологического состояния.