Москва, , 16:23 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о подлоге на Олимпийских играх, проходящих в столице Японии, городе Токио. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Речь идет о выступлении российских спортсменок в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике.

«Не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира», — подчеркнула Захарова.

Напомним, 7 августа российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье по художественной гимнастике. Золото досталось израильской спортсменке Лине Ашрам, несмотря на то, что она допустила грубую ошибку, уронив во время выступления ленту.