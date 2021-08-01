Минск, , 18:34 — REGNUM Представительница сборной команды Белоруссии по легкой атлетике Кристина Тимановская попросила Международный олимпийский комитет (МОК) о помощи, в связи с насильственной попыткой вывезти спортсменку из страны. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Тимановская не раскрыла причины, по которым ее, якобы, пытаются вывести из Японии в Белоруссию.

«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи, на меня было оказано давление, и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это», — отметила Тимановская.

Напомним, ранее спортсменка заявила о своем несогласии с решением тренерского штаба о включении ее в эстафетную четверку на дистанции 400 метров. Стала ли эта ситуация поводом для вышеуказанного инцидента, не известно.