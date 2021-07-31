Москва, , 17:14 — REGNUM Женскую сборную России по фехтованию на саблях с завоеванием золотых медалей в командном турнире на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио поздравил президент страны Владимир Путин. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

«От души поздравляю вас (Софью Александровну, Ольгу Алексеевну, Софию Станиславовну, Светлану Владимировну), весь тренерский состав с красивой и убедительной победой в командных соревнованиях по фехтованию на саблях Игр XXXII Олимпиады в Токио, — подчеркнул российский лидер. — Вы достойно выступили».

По его словам, российские спортсменки, заслуженно завоевавшие «впечатляющее количество наград высшей пробы», подтвердившие безусловное лидерство отечественной школы фехтования.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля женская сборная России по фехтованию на саблях обыграла команду Франции в поединке за «золото» в командном турнире на летних ОИ в Токио.

Читайте также: Российские саблистки выиграли золото Олимпиады в командном турнире