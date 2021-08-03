Оттава, , 13:09 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Джозеф Байден 2 августа провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили торговую политику, ситуацию на границе и возможное взаимодействие двух стран по инфраструктурным проектам. В то же время, отмечают журналисты телеканала CTV News, у «Джастина Трюдо был шанс подколоть своего американского коллегу по поводу полуфинальной победы женской сборной Канады по футболу на Олимпийских играх в Токио».

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В сообщении из офиса премьер-министра Канады говорится, что Трюдо провел разговор с президентом Байденом, и что в ходе разговора была затронута недавняя победа сборной Канады по футболу над командой США на Олимпиаде.

Отмечается, что в ходе общения двух лидеров темой разногласий стала реализация инфраструктурных проектов в США, поскольку, согласно плану Байдена, приоритет должен отдавать американским компаниям. Трюдо же настаивал на соблюдении рыночных принципов конкуренции.

«Премьер-министр подчеркнул существенный уровень согласованности между трудовыми и экологическими стандартами в обеих странах, а также преимущества открытых государственных закупок в каждой из стран», — говориться в заявлении из офиса Трюдо.