Москва, , 17:05 — REGNUM Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что будет добиваться разбора ситуации с судейством на Олимпийских играх, результатом которого стала серебряная медаль российской спортсменки Дины Авериной. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Олимпиада George Hodan

«Закрывать глаза на ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Будем добиваться детального разбора ситуации», — отметил Поздняков.

Глава ОКР также подчеркнул, что сделает все возможное для обеспечения прозрачности разбирательства и обнародования результатов проверки.

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Напомним, судьи присудили Дине Авериной второе место в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике. Первую строчку заняла израильтянка Лина Ашрам, совершившая в ходе выступления грубую ошибку.