Москва, , 17:45 — REGNUM Реакцию западных средств массовой информации (СМИ) на участие спортсменов из России в Олимпиаде в Токио можно назвать «настоящим беснованием». Об этом 31 июля написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«У них (западных СМИ — прим. ИА REGNUM) настоящее беснование по поводу российского участия в Токийской Олимпиаде, — написала Захарова. — Их трясёт от всего».

Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что западные журналисты недовольны завоеванными медалями и формой российских спортсменов, их невозмутимой реакцией на «все козни и нападки». Кроме того, отметила Захарова, западным СМИ не нравится российская символика на майках журналистов и народная поддержка сборной РФ.

Она также пошутила, что скоро западные журналисты начнут завидовать тому, что у российских спортсменов на флаге и форме есть олимпийские кольца, а у них нет.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июля официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя появление на одном из домов в Лондоне портрета главы МИД РФ Сергея Лаврова и надписью на английском языке, которую можно перевести как «Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?», заявила, что в министерстве иностранных дел РФ не занимаются оценкой произведений искусства.