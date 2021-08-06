Варшава, , 06:52 — REGNUM Участница белорусской команды на летних Олимпийских играх в Токио Кристина Тимановская, заявила, что была вынуждена спасаться от членов национального олимпийского комитета Белоруссии во время отъезда из Японии.

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По словам спортсменки, после скандала в Токио её насильно попытались вывезти на родину, но уже в аэропорту она обратилась за помощью к японской полиции.

«Меня отвели в сторону, окружили полицейскими, взяли мои вещи и старались делать так, чтобы я не находилась рядом с человеком из нашего олимпийского комитета», — сказала она на пресс-конференции в Варшаве.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал с бегуньей Тимановской разгорелся в Токио во время Олимпиады. Она должна была бежать на дистанции 100 и 200 метров, но её включили в список участниц эстафеты 4×400 метров.

В ответ она раскритиковала белорусское спортивное руководство в социальных сетях. 1 августа белорусская делегация отстранила её от дальнейшего участия «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». После этого Тимановская сбежала в Польшу.

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