Джакарта, , 09:47 — REGNUM Заместитель генерального секретаря Параолимпийского комитета Индонезии Рима Фердианто заявил, что на играх в Токио будут соревноваться 23 индонезийских параолимпийцев, сообщает Antara.

Параолимпийские игры

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Индонезийские спортсмены выступят в семи дисциплинах.

Рима Фердианто отметил, что на играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году Индонезия отправила лишь девять спортсменов. Тогда Индонезия заняла 76-е место в медальном зачете.

Параолимпийский комитет Индонезии ставит целью завоевать хотя бы одно золото. Наибольшее количество индонезийских спортсменов поборются за медали в бадминтоне и легкой атлетике.

Как сообщало ИА REGNUM, после второго дня соревнований на Олимпийских играх в Токио Индонезия завоевала две медали.

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