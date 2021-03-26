Президент России Владимир Путин 26 марта 2021 года примет участие в заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Путин возглавляет наблюдательный совет организации. На заседании наблюдательного совета будут подведены итоги работы АНО за три года. По итогам встречи может быть дан старт четвертому сезону конкурса «Лидеры России». АНО «Россия — страна возможностей» объединяет 26 проектов. Среди ключевых проектов АНО — «Лидеры России», «Цифровой прорыв», «Большая перемена». По результатам конкурса «Лидеры России» 270 участников поднялись по карьерной лестнице. По словам гендиректора организации Алексея Комиссарова, основная задача структуры — сделать так, чтобы каждый человек в нашей стране мог реализовать свой потенциал. Все новости о заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» с участием Владимира Путина читайте в трансляции ИА REGNUM.

Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

13:53 26.03.2021 26 марта стартует конкурс «Большая перемена». Мероприятие организовывает АНО «Россия — страна возможностей». Цель проекта — дать каждому участнику раскрыть таланты. В прошлом году в конкурсе участвовало более 1 миллиона учащихся.

13:54 26.03.2021 В 2021 году в конкурсе «Большая перемена» впервые помимо учащихся старших классов, смогут принять участие ученики 5−7 классов, а также студенты колледжей. Победители получат призы и премии.

13:56 26.03.2021 За 3 года для участия в конкурсе «Лидеры России» зарегистрировались более 660 000 человек. Более 10 000 участников стали полуфиналистами. 333 человека стали победителями.

13:58 26.03.2021 Президентская платформа «Россия — страна возможностей» объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей стране. Цель проектов — «дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы».

14:02 26.03.2021 Суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» Дмитрий Штарев назначен заместителем директора по научной работе школы естественных наук ДВФУ. В 2020 году Штарев стал победителем по специализации «Наука». "Для меня конкурс «Лидеры России» — это путевка к новым горизонтам. В начале, на этапе отбора и во время состязаний, это отличная проверка своих знаний и возможность попасть в сообщество единомышленников, а после, когда твои управленческие навыки оценивают на региональном и федеральном уровнях, ты понимаешь, что можешь решать более амбициозные задачи, чем те, которые ты перед собой ставил»,— рассказал Дмитрий Штарев.

14:12 26.03.2021 Президент России Владимир Путин рассказал о своих впечатлениях от реализации проектов АНО «Россия — страна возможностей». «Нам очень хотелось, на мой взгляд, это получилось, создать еще одну возможность для молодых людей, с тем чтобы они могли … реализовывать себя там, где они живут и учатся. Это дает результат. Я даже не ожидал, что 2 губернатора, несколько заместителей федеральных ведомств, мэры крупных городов, руководители крупнейших компаний, все они прошли через эту платформу».

14:16 26.03.2021 «Социальные лифты в рамках этой работы очень неплохо реализуются. Школьники и студенты имеют возможность использовать свои лучшие качества для того, чтобы добиться тех целей, которые они перед собой ставят. Это очень хорошая возможность, чтобы стартовать и стартовать удачно», — Владимир Путин.

14:16 26.03.2021 Площадка «Россия — страна возможностей» серьёзно помогла обновлению кадров в системе государственного управления. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Читайте также: Путин удивился результатам конкурсов «России — страны возможностей»

14:20 26.03.2021 «5 миллионов человек получили новые здания, новый опыт, новых друзей и новые возможности для своего развития», — Алексей Комиссаров, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей».

14:20 26.03.2021 Заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможносте"й. Цитата из видео. kremlin.ru

14:30 26.03.2021 «Трехмиллионной армии врачей нужна помощь, нужно создать для них комфортные условия труда. Это, прежде всего, должны делать главные врачи. Но главные врачи новой формации, те лидеры, которые обладают не только классическими знаниями, но и надпрофессиональными компетенциями — умением работать в команде, проектным менеджментом, стратегическим управлением. К сожалению, этому не учат в нынешних медицинских университетах». — Дмитрий Прокофьев, самый молодой главный врач Челябинской области.

14:37 26.03.2021 В России не существует какой-либо платформы для подготовки управленческих кадров в системе здравоохранения, поэтому государству нужно поддержать сообщества, которые стали складываться в этой связи во время периода пандемии. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Подробности в материале: Путин поддержал идею о подготовке управленцев для сферы здравоохранения

14:43 26.03.2021 Российская система здравоохранения показала выдающиеся результаты при борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Об этом: Путин: страны с развитым здравоохранением не дотягивают до результатов РФ

14:44 26.03.2021 «В моей команде работают три победителя конкура «Лидеров России», два финалиста, несколько полуфиналиста. Команда работает достаточно активно и эффективно. Хотя, несмотря на большой управленческий опыт в бизнесе многие не представляли до конца всей «прелести» муниципальной службы за что меня периодически «благодарят»», — победитель конкурса «Лидеры России» 2019 года, ныне мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

14:53 26.03.2021 «Уверен, что делаете упор делаете на тех, кто знает регион, знают Нижний. Это все-таки большой город, промышленный центр, культурный ентр. Надо опираться на тех местных людей, которые знают, что такое Нижний», — президент России Владимир Путин дал совет победителю конкурса «Лидеры России» 2019 года, ныне мэру Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву.

14:58 26.03.2021 Масштабная реконструкция и модернизация инфраструктуры всероссийского образовательного центра «Сенеж» позволит в 2023 году принимать одновременно 2500 обучающихся со всей страны. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на заседании Наблюдательного совета организации. Читайте подробнее: Мастерская управления «Сенеж» в 2023 году сможет принять 2500 обучающихся

14:59 26.03.2021 Владимир Путин считает что иностранным гражданам-финалистам конкурса «Лидеров России» можно выдавать вид на жительство, для победителям — гражданство России.

14:59 26.03.2021 Уровень организации системы здравоохранения в Латвии оставляет желать лучшего. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Читайте также: Путин рассказал о смерти своего знакомого в Латвии от коронавируса

15:04 26.03.2021 Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО Россия — страна возможностей. Цитата из видео. kremlin.ru

15:19 26.03.2021 Наблюдательный совет организации «Россия — страна возможностей» прошел второй раз.

15:23 26.03.2021 Президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск четвертого конкурса управленцев «Лидеры России». Участников ждут на выбор 8 тематических треков. Конкурсный отбор будет основываться на оценке управленческих способностей в конкретной отрасли. Об этом: Путин поддержал запуск четвертого конкурса управленцев «Лидеры России»

15:23 26.03.2021 По словам Путина, организация «Россия — страна возможностей» стала широким общественным движением. За три года эта платформа, которая дала «дополнительную возможность для молодых людей, с тем чтобы они могли, опираясь на свои таланты, на свои возможности, на свои стремления, на свои жизненные планы, реализовывать себя», дала результаты. «Честно говоря, я даже не ожидал, что, по-моему, два губернатора, несколько заместителей министров, федеральных ведомств, мэры крупных городов, руководители наших крупнейших компаний — все, кого я перечислил, прошли через эту платформу», — отметил президент РФ.

15:27 26.03.2021 Путин подчеркнул, что так называемые социальные лифты в рамках этой работы очень неплохо реализуются. И школьники, и студенты имеют возможность использовать все свои лучшие качества для того, чтобы добиться тех целей, которые они перед собой ставят. «Во всяком случае, это очень хорошая возможность для того, чтобы стартовать, и стартовать удачно. Причём у нас очень много направлений: и искусственный интеллект, и здравоохранение, и волонтёрство — чего только нет, но все нужно, нет ничего лишнего», — отметил Владимир Путин.

15:28 26.03.2021 Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Цитата из видео. kremlin.ru

15:30 26.03.2021 Победителям конкурсов автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» могут упростить получение гражданства РФ. Проработать этот вопрос поручил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил сегодня, 26 марта, в ходе выступления на заседании наблюдательного совета АНО, отвечая на вопрос участницы конкурса из Латвии. Подробности в материале: Победителям конкурса «Лидеры России» станет проще получить гражданство РФ

15:37 26.03.2021 Новым конкурсным направлением проекта «Лидеры России» станет «Международный трек». Участвовать в нём смогут соотечественники и иностранные граждане, в том числе иностранные студенты и выпускники российских вузов. Призом для самых успешных конкурсантов может стать получение вида на жительства в России или даже российский паспорт. Об этом: Иностранным участникам «Лидеров России» помогут получить гражданство РФ

15:37 26.03.2021 Президент России Владимир Путин предложил проводить конкурс «Учитель года» в формате реалити-шоу длиной в год. Об этом он сообщил 26 марта в ходе выступления на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Об этом: Путин предложил проводить конкурс «Учитель года» в формате реалити-шоу

15:43 26.03.2021 В рамках проекта «Россия — страна возможностей» имеет смысл обратить внимание на бюрократические препоны в сфере развития туризма. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Об этом: Путин призвал рассказывать о проблемах бюрократии «без фамилий»

15:43 26.03.2021 Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО Россия — страна возможностей. Цитата из видео. kremlin.ru.

15:49 26.03.2021 Идею запуска в конкурсе «Учитель будущего» треков для управленцев сферы образования, а также для школьных команд поддержал президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое проходит 26 марта. Об этом: Путин поддержал идею расширения конкурса «Учитель будущего»

15:51 26.03.2021 Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров уточнил, что флагманский конкурс «Лидеры России» за три года собрал больше 660 тысяч управленцев. Сотни тысяч получили подробную обратную связь, узнали, какие компетенции у них развиты, над какими, может быть, ещё стоит поработать, получили эту обратную связь от экспертов очень высокого уровня. 900 финалистов за три года получили по одному миллиону рублей на образовательные цели, на продолжение своего образования, а 270 человек — серьёзные назначения — это два губернатора, мэры, руководители, главврачи больниц и многие-многие другие. А лучшие из лучших попадают в программу кадрового резерва, которая реализуется в Высшей школе государственного управления президентской академии. «Журналисты прозвали её школой губернаторов. В общем, неудивительно, потому что уже 36 губернаторов, пять федеральных министров и много других крупных руководителей вышло из этой программы», — отметил Комиссаров.

15:52 26.03.2021 Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей Алексей Комиссаров на заседании наблюдательного совета. Цитата из видео. kremlin.ru

15:53 26.03.2021 «Но не все хотят идти на госслужбу. В наше время каждый выбирает какую-то свою карьеру, направление. Кто-то, например, хочет быть блогером. У нас для таких участников есть проект «ТопБЛОГ». Когда мы его создавали, мы, конечно, ориентировались на молодёжь. Но удивительно, что он привлёк людей гораздо более старших, кроме молодёжи. У нас, например, есть участница Евгения Фёдоровна Семёнова, интернет-блогер, инстаграм-блогер, бабушка Женя. Она не скрывает свой возраст: ей 89 лет. Я с удовольствием на неё подписался, читаю истории её детства, очень непростой юности и истории её путешествий по нашей стране. Она так здорово пишет, что увлекает многих молодых, даёт им какой-то смысл вообще к дальнейшему развитию и желание узнавать нашу страну», — отметил Комиссаров.

15:53 26.03.2021 Евгения Семенова — 89-летняя участница АНО «Россия — страна возможностей». © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

15:56 26.03.2021 В России задан тренд на эти кадровые отборы — прозрачные, честные и открытые. Сейчас очень многие в стране начинают следовать этому тренду. Например, «Россети» реализуют проект «Лидеры энергетики», Федеральная налоговая служба — «Сделай карьеру сам», «Газпром нефть» вместе с партнёрами организовала целую платформу «Профессионалы 4.0», которая объединяет управленцев из разных сфер.

15:57 26.03.2021 Но и региональные власти не отстают. 44 региона за эти годы провели свои конкурсы. Около 700 назначений было, 700 участников получили разные назначения.

16:00 26.03.2021 Заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Цитата из видео. kremlin.ru

16:11 26.03.2021 Путин затронул тему борьбы с пандемией, сравнив результаты с другими странами, которые претендуют на то, чтобы называться странами с развитыми системами здравоохранения. И рассказал про своего очень хорошего знакомого в Латвии, который не смог справиться с ковидом:"Он жил в Латвии практически всю жизнь, заболел ковидом и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет, только старый рентген. Он не может показать реальный уровень поражения лёгких. Лекарств нет. Предложили вывезти его в Москву, сделали все, но вывезти его не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации в том числе».

16:12 26.03.2021 К международным рейтингам нужно присматриваться, но надо всегда помнить об их определённой ограниченности. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Читайте подробнее: Путин оценил объективность международных рейтингов вузов

16:16 26.03.2021 Одна из участниц высказала пожелание: «Я хочу, чтобы во всем мире изучали русский язык, для того, чтобы узнавать новые ооткрытия в искусственном интеллекте» «Я русский бы выучил только за то, что… на нем работают те, кто развивают направление искусственного интеллекта, — отреагировал Путин, заменив Ленина на искусственный интеллект.

16:18 26.03.2021 Самый молодой главврач Челябинской области Дмитрий Прокофьев попросил Владимира Путина дать ему в наставники Татьяну Голикову. Президент амбиции врача оценил: «Сразу видно, что вы руководитель новой формации. Если у вас наставником будет Голикова, то карьера у вас пойдет в гору». Татьяна Голикова, как оказалось, вопрос этот прослушала: «Любопытно, но на моменте, когда Дмитрий об этом говорил, у нас прервалась связь. Только из ваших уст услышала, что это я». «Татьяна Алексеевна тоже руководитель новой формации. Когда надо — тук — связь выключается», — пошутил Путин.

16:19 26.03.2021 Дмитрий Прокофьев, самый молодой главный врач Челябинской области на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Цитата из видео. kremlin.ru

16:21 26.03.2021 Собственно, сам вопрос-просьба звучал так: «Меня зовут Дмитрий Прокопьев. Мне 30 лет, и я самый молодой главный врач Челябинской области, а может быть, и всей России. Я осознанно пошёл в профессию и с детства хотел стать врачом. Моими кумирами были доктора из советских фильмов. 2020 год был непростой для системы здравоохранения, но мы вспомнили наконец-то так незаслуженно забытых героев: я сейчас, конечно, про врачей. Но, Владимир Владимирович, даже в самых крутых фильмах самым хорошим супергероям тоже, бывает, нужна помощь. Мне кажется, что время пришло. Сейчас нашей огромной трёхмиллионной армии в белых халатах тоже нужна помощь. Помощь следующая: о них нужно позаботиться и создать комфортные условия труда. Я сейчас говорю о том, что всё это должны делать, конечно же, прежде всего главные врачи, но главные врачи новой формации — это те лидеры, которые обладают не просто классическими знаниями, а надпрофессиональными компетенциями. Как мы уже ранее говорили, это и умение работать в команде, и вести за собой, и проектный менеджмент, и стратегическое управление. К сожалению, этому, ещё раз повторю, не учат в классических медицинских университетах. С этой точки зрения мне кажется интересным, если в нашей стране появится некое сообщество, а может быть, какой-то образовательный продукт, который будет аккумулировать молодых амбициозных лидеров системы здравоохранения, которые все вместе смогут поделиться успешными кейсами и успешно реализуют не только национальные проекты, но и свои идеи смогут транслировать в другие регионы. Если позволите, то о личном. Я являюсь финалистом трека «здравоохранение» конкурса «Лидеры России», но у меня нет наставника»…

16:22 26.03.2021 Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Цитата из видео. kremlin.ru

16:29 26.03.2021 При этом президент поддержал предложение врача о создании «нестандартного управленческого курса» на базе платоформы «Росссия — страна возможностей». «Насколько я знаю, в целом такое сообщество в набсовете складывается у всех, кто по разным направлениям так или иначе принимал участие во всех программах и проектах этой платформы, «Россия — страна возможностей». Кстати говоря, это очень важно и очень полезно, потому что, как Вы сами наверняка, сто процентов знаете не хуже меня: когда люди разных направлений, специальностей и знаний находятся в контакте, часто решение очень серьёзных задач в конкретной сфере сопряжено со знаниями из разных областей. Поэтому такое уже складывается, нужно просто это поддержать», — сказал Путин.

16:29 26.03.2021 Федеральные власти должны помочь Дагестану справиться с последствиями недавнего оползня. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Читайте подробнее: Путин обратил внимание правительства России на оползень в Дагестане

16:30 26.03.2021 Татьяна Голикова тоже отреагировала на предложение: «Создание сообщества и возможность обмена компетенциями — это новый элемент работы. Я думаю, если мы его правильно развернём и правильно разъясним, то он будет очень востребован. На самом деле это хорошее предложение. Мы попробуем это, да не попробуем, а мы это реализуем».

16:31 26.03.2021 Правительство России проработает вопрос о расширении туристического кешбэка для школьников и студентов. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Об этом: Путин поручил увеличить туристический кешбэк для школьников и студентов

16:35 26.03.2021 Татьяна Голикова на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Цитата из видео. kremlin.ru

16:35 26.03.2021 «Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, отметив, что в его команде в мэрии работают три победителя «Лидеров России», два финалиста, несколько полуфиналистов, предложил создать аналогичный трек непосредственно государственной и муниципальной службы в составе конкурса. И пригласил Путина на празднование 800-летия города. «Да, мне губернатор говорил об этом уже и приглашал. Спасибо за Ваше приглашение. Да, это большое событие. Нижний занимает особое место в истории России, в сердце русского человека. Нижний — это знаковый город для страны», — ответил президент РФ.

16:51 26.03.2021 О своём давнем падении с лошади рассказал президент РФ Владимир Путин 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Об этом:Путин рассказал о своём падении с лошади

16:52 26.03.2021 Идея компенсации затрат для детей и молодых путешественников должна быть поддержана, заявил 26 марта президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Об этом: Путин о туризме: кешбэки для детей и молодёжи должны быть увеличены

16:59 26.03.2021 Общество будет благодарным, а страна — эффективной, если власти будут помогать нуждающимся, реагировать на их обращения. Об этом заявил 26 марта президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Об этом: Путин: нужно помогать людям, и страна будет эффективнее

17:06 26.03.2021 Искусственный интеллект остаётся одним из ключевых направлений в работе российских властей в сфере высоких технологий. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Об этом: Путин поддержал проект популяризации технологий искусственного интеллекта

17:09 26.03.2021 Президент России Владимир Путин подумает над предложением стать видеоблогером. Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета «Россия — страна возможностей». Читайте также: Путин подумает над идеей стать видеоблогером

17:11 26.03.2021 На основе платформы «Россия — страна возможностей» имеет смысл организовать крупный форум, который бы собрал единомышленников по множеству направлений. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Об этом: Путин поддержал организацию форума «Россия — страна возможностей»

17:17 26.03.2021 И для планеты в целом, и для России в частности исследования космоса очень важны, заявил 26 марта президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Об этом:Исследования космоса важны для России — Путин

17:25 26.03.2021 Похвалы от президента удостоился глава Росгвардии Виктор Золотов в связи с командой «Факультет связи. Девушки» Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, где всего пять девушек. Редкое сочетание — девушки-айтишницы в Росгвардии, охарактеризовала капитан команды. «Училище национальной гвардии, девушки — и занимаются программированием, да ещё и направленным на организацию помощи людям с ограничениями по здоровью. Это здорово. Надо Виктору Васильевичу Золотову сказать за это отдельное спасибо, что он так организовал эту работу. Я Вас хочу поздравить с этим», — сказал Путин.

17:30 26.03.2021 Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». kremlin.ru

17:36 26.03.2021 Создать форум «Россия — страна возможностей» — это хорошая идея, заявил 26 марта президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Читайте подробнее: Путин оценил идею создать форум «Россия — страна возможностей»

18:25 26.03.2021 Один из участников Максим Древаль отметил необходимость развития общества «Знания» в просветительской сфере и рассказал президенту, как 10 лет назад создал образовательную платформу для учителей и учеников, благодаря которой бесплатно прошли обучение 6 млн человек. А затем продал ее Севергрупп». Такой бизнес. «Теперь Вы хотите приватизировать общество «Знание»?» — пошутил Путин. Древаль: «Я бы хотел, скажем так, сильно развить просветительскую деятельность, замотивировать молодых людей развиваться, узнавать новое, верить в возможности и реализовать себя. Мною как предпринимателем в принципе всегда двигала идея созидательного удовлетворения. Вы знаете, не ради денег, ради…»

18:25 26.03.2021 Школьники. Дарья Антонова © ИА REGNUM

18:49 26.03.2021 Отдельного внимания заслуживает Максим Кильчевский, который благодаря конкурсу стал директором школы в 27 лет. Школа во Владивостоке, Приморский край, в ней 700 детей и 39 учителей. Обратил на него внимание Путин, потому что директор «ничего не клянчит». «Ничего не клянчит. Но это и привлекает. Значит, Вы самодостаточный человек и руководитель. Это уже не шутка. Это я серьёзно говорю. Тем не менее попрошу губернатора и правительство, Министерство просвещения доложить, как можно дополнительно поддержать Вас как молодого руководителя и вашу школу», — сказал президент. В этом году школа будет справлять в октябре 80-летний юбилей. В новом здании мы работаем 45 лет, отметил Кильчевский.

19:00 26.03.2021 Президент России Владимир Путин поддержал идею развивать творческие и профессиональные потенциалы учителей, вовлекая их в изучение современного медиапространства. Об этом 26 марта он заявил на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Читайте также: Путин поддержал идею по вовлечению педагогов в изучение медиапространства

19:02 26.03.2021 На встрече было и признание начинающей певицы ЕлизаветыДолженковой, которую слова президента вдохновили двигаться вперед: «Вы тогда сказали: «Будь я рядом, обнял бы». «Действительно такой у меня порыв был Вас обнять, но я робею. Вы уже большая, взрослая девушка, поэтому я хочу просто пожелать Вам успеха от души, искренне», — сказал Путин.

19:10 26.03.2021 Путин пообещал подумать, как расширить по времени программу развития внутреннего туризма для школьников: «У нас есть эта программа, кешбэк: 20 процентов возвращается от суммы затрат на туристические услуги при внутреннем туризме, но не больше 20 тысяч рублей. Это правило не действует именно тогда, когда у молодых людей, у школьников и у студентов, каникулы. Вот как раз в каникулярный период, по-моему, июль — август, это не работает, а нужно, чтобы работало как минимум для этой категории. Первое, что нужно сделать, — это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот щадящий тариф, так его назовём, кешбэк действовал для них круглый год. И второе, нужно для этой категории, а они нуждаются в поддержке, люди же не работают, увеличить этот кешбэк. И я попрошу правительство над этим подумать».

19:10 26.03.2021 Заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Цитата из видео. kremlin.ru.

19:34 26.03.2021 Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что на заседании очередного альянса в области искусственного интеллекта (основателями являются шесть компаний — Mail, «Газпромнефть», «Яндекс», Сбербанк, Российский фонд прямых инвестиций и «МТС») рассмотрели программу сотрудничества с вузами. «Мы от Министерства науки и высшего образования получили возможность аккредитовывать вузы официально и программы вузов в части подготовки специалистов в области искусственного интеллекта. Мы утвердили совместно с министерством шесть специальностей по 126 направлениям в области развития искусственного интеллекта. Мы вчера как раз договорились о том, что каждая из компаний возьмёт пул университетов-партнёров, с которыми мы будем работать как партнёры», — отметил Греф.

19:35 26.03.2021 Герман Греф на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Цитата из видео. kremlin.ru

19:41 26.03.2021 «Путину предложили стать блогером, а он сказал, что подумает. Подумает над тем, что Россия помимо всего прочего ещё и страна упущенных возможностей. (Жанр общения вождя с народом не нужно опускать до общения вождя с идиотами)» — реакция в сети.

19:43 26.03.2021 Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». kremlin.ru.

19:50 26.03.2021 Президент России Владимир Путин поддержал предложения врача из Челябинской области Дмитрия Прокопьева. Это произошло 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Подробности в материале: Голикова согласилась стать наставником челябинского главврача

20:09 26.03.2021 Заседание наблюдательного совета АНО Россия — страна возможностей. Цитата из видео. kremlin.ru.

20:11 26.03.2021 На встрече поговорили о космосе, Уране, Нептуне, Меркурии и Венере.

20:18 26.03.2021 «Коля, зачем нам Венера? Расскажите нам, зачем нам этим заниматься?» — обратился президент к Николаю Ткачеву. Н. Ткачёв: Природа Венеры такова, что её эволюция показывает возможное будущее нашей собственной планеты… Глобальное потепление, о котором сейчас модно говорить, парниковый эффект — все эти явления уже произошли с нашей соседкой, с Венерой.

20:21 26.03.2021 Начав с планет, речь дошла до ракетного комплекса «Авангард». Путин сравнил Солнце, Венеру и ракетный комплекс Авангард:"Температура на поверхности Солнца 6 тысяч градусов. А на наконечнике нашей новейшей ракетной системы «Авангард» температура достигает двух тысяч почти что, это по поводу материаловедения, ракета летит и плавится на ходу, «эффект эскимо» создаётся, но при этом проходит сигнал на управление, и изделие управляется. А на Венере-то всего 500 градусов — ерунда какая-то».

20:21 26.03.2021 «И главное, как ни странно, почему я к Николаю привязался? Потому что иногда звучит мысль: «Зачем нам этим заниматься? Луна так далеко, а Венера — вообще непонятно, что это такое». А это имеет практическое значение вообще для нашей планеты, для всех жителей планеты и для России тоже. Практическое значение имеет изучение тех процессов, которые происходят во Вселенной. С этим связано очень много других прикладных исследований и возможных открытий, которые можно применять в текущей работе», — подчеркнул Путин.

20:22 26.03.2021 На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». kremlin.ru

21:04 26.03.2021 С помощью больших данных исследователи изучают «не менее большую и загадочную русскую душу». Об этом заявила Екатерина Митягина, проректор по развитию на основе анализа данных в Вятском государственном университете. «Россия по результатам нашего исследования может справиться со всеми вызовами. Почему? Потому что умение противостоять трудностям заложено в нашей ментальности и заложено в нашем культурном коде», — заявила она.

21:05 26.03.2021 «Это чрезвычайно важное заявление, оно имеет действительно большое значение для каждого гражданина Российской Федерации», — отреагировал на заявление Митягиной Путин.

21:08 26.03.2021 На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». kremlin.ru.

21:37 26.03.2021 Екатерина Митягина, проректор по развитию на основе анализа данных в Вятском государственном университете: «Страна у нас очень большая. Мы понимаем, что не только в столице, но и в регионах должны быть сильные образовательные, культурные, книгоиздательские, научные центры. Моя личная боль — это региональные вузы. То есть я понимаю, что России нужны вузы с мировым значением, и такими вузами будут столичные вузы. Но мы понимаем, что наука не может быть ни возрастной, ни провинциальной. И я хочу, чтобы Вы мне поверили, и, может быть, даже как-то это можно будет проверить, что при должном и качественном управлении, я уверена, что в международных рейтингах могут появиться и региональные вузы. Давайте посмотрим: Оксфорд, Кембридж, наш новосибирский Академгородок, Томский государственный университет — это всё региональные вузы».

21:40 26.03.2021 При этом Путин отметил, что к рейтингам, конечно, нужно присматриваться, но мы знаем, что международные вузовские рейтинги — это бизнес: «Они наделяют сами себя высокими баллами в том числе потому, что от этого зависит стоимость обучения в этих вузах и создание эндаументов, на которые они живут. Но нас не должно это смущать, заводить куда-то, в блуд какой-то. Знать об этом, анализировать объективно мы, конечно, это должны. И в то же время должны развивать свои вузы, в том числе и региональные».

21:40 26.03.2021 Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Цитата из видео. kremlin.ru

21:47 26.03.2021 Юлия Олейник, коммерческий директор Краснодарского ипподрома, высказала пожелание, чтобы конная отрасль работала как единая система, где будут учтены интересы и государства, и людей. «Сейчас в Российской Федерации 34 ипподрома. К примеру, во Франции их более 250, в Америке — более восьмисот. Конная отрасль играет огромную роль не только в экономике, но и решает ряд социальных задач. То есть мы можем не только зарабатывать, мы можем и помогать. Здесь я говорю об иппотерапии, которая может помочь очень многим детям с ДЦП».

21:47 26.03.2021 На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». kremlin.ru.

22:27 26.03.2021 Врио главы Мордовии Артём Здунов сообщил об успешном старте конкурса «Моя Мордовия»: «Это для нас очень важный проект. В своё время из Мордовии много людей уехало, особенно специалистов из тех отраслей, которые создают собственные доходы. Это узкие специалисты, в том числе и физики, и астрофизики. Мы сейчас собираем их, сделали такой клич, для кого является Мордовия малой родиной. И за три недели этого конкурса, который мы организуем как раз на платформе «Россия — страна возможностей», у нас уже пять тысяч заявок, 46 регионов принимают участие. Это для нас очень важно». Он отметил, что сам он вырос в Татарии, возглавлял министерство экономики и по конкурсному отбору оказался в «кадровом резерве». Потом проработал в Дагестане. «Я считаю, что мы наработали очень важную технологию, которая позволяет сейчас регионам, особенно тем, которые требуют преобразования, привлекать кадры».

22:27 26.03.2021 Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». kremlin.ru

22:54 26.03.2021 92 процента участников платформы «Россия — страна возможностей», опрошенные ВЦИОМ, уверены в том, что в России у молодых людей сейчас есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни, и только восемь процентов сомневаются в этом. «Нам бы очень хотелось, чтобы в платформу приходило как можно больше людей, чтобы они не боялись сделать первый шаг, чтобы они верили в себя и верили в нашу страну», — сказал генеральный директор АНО «Россия— странавозможностей» Алексей Комиссаров.

22:54 26.03.2021 Президент России Владимир Путин с участниками заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». kremlin.ru