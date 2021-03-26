Москва, , 14:58 — REGNUM Масштабная реконструкция и модернизация инфраструктуры всероссийского образовательного центра «Сенеж» позволит в 2023 году принимать одновременно 2500 обучающихся со всей страны. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на заседании Наблюдательного совета организации.

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Второе заседание Наблюдательного совета проходит в пятницу, 26 марта. Совет был создан в июле 2019 года, возглавил его Президент России Владимир Путин. В среду, 24 марта, за подписью Президента России был опубликован новый указ, согласно которому в Наблюдательный совет АНО вошли еще 5 членов. Всего в составе Совета теперь 14 человек.

«Мы будем расширять наш образовательный центр «Сенеж». Сегодня участники проектов платформы просто физически не помещаются — буквально все расписано до конца года. Недавно мы уже вышли на стройплощадку. Министр (строительства и жилищно-коммунального хозяйства России) Ирек Энварович Файзуллин возглавил штаб, так что работы ведутся четко, и в следующем году мы уже сможем обучать гораздо больше молодых людей», — рассказал Алексей Комиссаров.

Проект строительства был согласован Мособлархитектурой осенью 2020. Его концепция разработана архитектурным бюро «Mecanoo» (Нидерланды), которое победило в международном архитектурном конкурсе по развитию территории центра.

Новый комплекс, основной корпус которого будет называться «Агора-Сенеж», разместится рядом с действующим зданием Мастерской управления. Под его строительство был передан дополнительный земельный участок. После строительства общая площадь образовательного центра «Сенеж» станет порядка на 85,3 га, а вмещать он сможет 2500 человек (против полутора тысяч в настоящее время).

В планах также расширение образовательных программ, тиражирование лучших практик в регионы и привлечение ведущего экспертного сообщества.

Корпус будет представлять собой шестилепестковое здание с амфитеатром и пространством большого двусветного зала. Здание спроектировано таким образом, что оно плавно «перетекает» и раскрывается к парку, объединяя архитектуру и природный ландшафт. Таким образом, весь природный комплекс станет средой для обучения и отдыха.

Помимо основного корпуса, будут построены четыре корпуса гостиничного комплекса, спортивные сооружения и амфитеатр. Также будут проведены работы по благоустройству территории, что позволит обеспечить полноценное функционирование новой инфраструктуры «Сенежа». Так, планируется благоустроить набережную озера Сенеж и построить новую автодорогу — ответвление от автомагистрали М10.