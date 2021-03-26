Москва, , 17:11 — REGNUM На основе платформы «Россия — страна возможностей» имеет смысл организовать крупный форум, который бы собрал единомышленников по множеству направлений. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

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«Да, это можно сделать. Естественно, пока не сняты ограничения, связанные с эпидемией, но ситуация улучшается. Я очень надеюсь на то, что вакцинация, которая сейчас началась в таком широком, массовом масштабе, даст свои результаты. И мы сможем, может быть, надеюсь, этим летом провести такое крупное хорошие мероприятие. Хорошая идея», — заявил Путин.

Поддержать проведение форума «Россия — страна возможностей», на котором бы могли пообщаться все участники проектов и конкурсов платформы президента попросил победитель всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» Василий Пасечник.

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, «мероприятие будет проходить одновременно на нескольких площадках».

"Основная расположится в Москве и соберет участников самых разных конкурсов платформы. В регионах будут организованы тематические площадки проектов — конкурсов «Мастера гостеприимства», «Учитель будущего», «ТопБЛОГ» и «Цифровой прорыв». Все площадки будут связаны между собой прямыми включениями» — указал он.