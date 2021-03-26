Москва, , 14:43 — REGNUM Российская система здравоохранения показала выдающиеся результаты при борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

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«Если бы у нас среди руководства среднего и высшего звена, и главным образом среднего звена, люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата по борьбе с ковидом», — заявил Путин.

«Мы наблюдаем, что во многих других странах, которые, претендуя на то, чтобы называться странами с развитыми системами здравоохранения, результата такого, какой есть у нас, нет», — указал он.

По его мнению, это в том числе говорит о том, что средний слой управления в системе здравоохранения в России достаточно высок.

«Отвечает требованиям сегодняшнего дня. Конечно, ясно, каждый день… что-то новое появляется, но я хочу ещё раз воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить не только врачей, которые работали в условиях эпидемии, но и руководящий состав», — отметил президент.