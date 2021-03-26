Москва, , 15:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил проводить конкурс «Учитель года» в формате реалити-шоу длиной в год. Об этом он сообщил 26 марта в ходе выступления на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

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«Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года», — сказал глава государства.

Он добавил, что уже предлагал свою идею в администрации президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Санкт-Петербурге стартовал финал профессионального конкурса «Учитель будущего» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участие в нем принимают 99 команд из 44 регионов России. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

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