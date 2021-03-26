Москва, , 15:43 — REGNUM В рамках проекта «Россия — страна возможностей» имеет смысл обратить внимание на бюрократические препоны в сфере развития туризма. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин обсуждает перспективы «России — страны возможностей» — трансляция»

«Очень много у нас старых, уже неэффективно функционирующих и вообще мешающих различных правил и процедур прошлых десятилетий, они до сих пор живы на бумаге и не дают реально работать. Поэтому у нас и «административную гильотину» придумали, продолжаем этим заниматься: разбюрокрачиванием различных процессов экономики в том числе, в очень важном секторе, как туризм, в том числе внутреннем», — заявил Путин.

«Очень полезно было бы просто, если бы вы описали все эти проблемы: пришло туда разрешение такое-то. Без фамилий, неважно! Мы не собираемся никого наказывать. Нам нужно просто проанализировать, как это происходит», — указал он.