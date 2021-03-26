Москва, , 17:06 — REGNUM Искусственный интеллект остаётся одним из ключевых направлений в работе российских властей в сфере высоких технологий. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

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«Искусственный интеллект — особое направление в нашей работе. Вы наверняка знаете, как и я много раз об этом говорил, правительство постоянно поддерживает направление развития. И не только поддерживает теоретически, у нас целая программа по развитию искусственного интеллекта», — заявил Путин.

«Надеюсь, наши компании поддержат. Направление развивается очень активно, уверен, что так и будет в ближайшем будущем», — указал он.

Глава государства добавил, что в России «свыше 130 специалистов, которые входят в высший мировой рейтинг, но есть куда стремиться».

Выступая на заседании, магистрант НИУ СПб ВШЭ, победитель всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Ольга Лавриченко предложила поддержать идею развития и популяризации проектов в области искусственного интеллекта, провести хакатоны по этому направлению, а также запустить курс лекций для формирования высококвалифицированного кадрового резерва.

Министр науки и высшегообразования РФ, член Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Валерий Фальков подчеркнул, что «такую работу обязательно проделают».

«Есть соответствующее поручение, чтобы специалистов привлекать без лишних преград. Таких кафедр немного, которые занимаются искусственным интеллектом», — указал он.