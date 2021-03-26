Москва, , 15:23 — REGNUM Президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск четвертого конкурса управленцев «Лидеры России». Участников ждут на выбор 8 тематических треков. Конкурсный отбор будет основываться на оценке управленческих способностей в конкретной отрасли.

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Решение принято на втором заседании Наблюдательного совета АНО, которое проходит в пятницу в режиме видеоконференции.

В новом году общий конкурс разделен на 8 отраслевых треков, из них 6 основных: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». Отдельными треками станут международное направление и новое направление для студентов от 18 до 25 лет, они будут запущены позднее основного конкурса. В этом году для участия в конкурсе «Лидеры России» можно будет выбрать только один трек.

«Владимир Владимирович, уважаемые члены Наблюдательного совета, если можно, тогда мы бы хотели попросить вашего одобрения на то, чтобы уже в конце марта, мы готовы 31 марта, запустить новый, 4 сезон «Лидеров России» и включить туда новые треки, в том числе «Госуправление», «Международный трек», и у нас еще планируются треки «Бизнес и промышленность», «Культура», «Информационные технологии». Еще мы хотим, если вы поддержите, дать возможность участия в таком упрощенном варианте студентам — в конкурсе «Лидеры России», потому что у нас очень много запросов, ребятам тоже хочется попробовать свои управленческие навыки. Если вы такую отмашку дадите, то мы 31 марта стартуем и объявляем 4 сезон конкурса «Лидеры России», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Конечно, вы правы. Конечно, конечно, так и надо сделать», — ответил президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин.