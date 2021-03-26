Москва, , 19:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал предложения врача из Челябинской области Дмитрия Прокопьева. Это произошло 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

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30-летний главврач обратил внимание главы государства на то, что «огромной трёхмиллионной армии в белых халатах тоже нужна помощь». В частности, необходимо создать комфортные условия труда. И важную роль в этом он отводит главным врачам новой формации — тем лидерам, которые обладают не только классическими знаниями, но и надпрофессиональными компетенциями — умением работать в команде, а также вести за собой, навыками проектного менеджмента и стратегического управления. Он предложил создать в России сообщество либо образовательный продукт, который сможет объединить амбициозных и молодых лидеров системы здравоохранения, даст им возможность поделиться успешными кейсами, а также транслировать свои идеи в другие регионы. Также он посетовал на то, что у него, как у финалиста трека «здравоохранение» конкурса «Лидеры России», нет наставника, и попросил дать ему в этом качестве вице-премьера Татьяну Голикову.

Президент оценил амбиции молодого врача. «Если наставником будет у Вас Голикова, то карьера у Вас пойдёт в гору, будет обеспечена», — сказал глава государства. А Голикова ответила согласием на его вопрос о том, как она относится к этому предложению.

«Мы недавно договорились с нашими коллегами повстречаться в ближайшее время с ректорами медицинских вузов, было бы очень любопытно, чтобы Дмитрий поучаствовал в этой встрече. Я просто тогда обменяюсь телефонами, чтобы можно было как-то Дмитрия привлечь к этой работе, и мы его непременно послушаем», — заверила вице-премьер.