Москва, , 16:12 — REGNUM К международным рейтингам нужно присматриваться, но надо всегда помнить об их определённой ограниченности. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

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«Что касается различных рейтингов, это важно, к ним нужно присматриваться, прислушиваться. Но мы с вами знаем, что это бизнес. Международный рейтинги вузовские — это бизнес», — заявил Путин.

«Они там наделяют сами себя этими высокими баллами в том числе потому, что от этого зависит стоимость обучения в этих вузов и создание этих «эндаументов», на которых они живут. Нас не должно это смущать, заводить куда-то там в блуд какой-то, но знать об этом, анализировать объективно мы, конечно, это должны. И должны развивать свои вузы, в том числе региональные», — указал он.